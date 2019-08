1

drivers/block/floppy.c raw_cmd->kernel_data = floppy_track_buffer; raw_cmd->length = 4 * F_SECT_PER_TRACK; if ( !F_SECT_PER_TRACK ) return ; /* allow for about 30ms for data transport per track */ head_shift = ( F_SECT_PER_TRACK + 5 ) / 6 ; @@ -3230 , 8 +3233 , 12 @@ static int set_geometry ( unsigned int cmd, struct floppy_struct *g, int cnt; /* sanity checking for parameters. */ if ( g->sect <= 0 || g->head <= 0 || if ( ( int ) g->sect <= 0 || ( int ) g->head <= 0 || /* check for overflow in max_sector */ ( int ) ( g->sect * g->head ) <= 0 || /* check for zero in F_SECT_PER_TRACK */ ( unsigned char ) ( ( g->sect << 2 ) >> FD_SIZECODE ( g ) ) == 0 || g->track <= 0 || g->track > UDP->tracks >> STRETCH ( g ) || /* check if reserved bits are set */ ( g->stretch & ~ ( FD_STRETCH | FD_SWAPSIDES | FD_SECTBASEMASK ) ) != 0 ) @@ -3375 , 6 +3382 , 24 @@ static int fd_getgeo ( struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo ) return 0 ; } static bool valid_floppy_drive_params ( const short autodetect [ 8 ] , int native_format ) { size_t floppy_type_size = ARRAY_SIZE ( floppy_type ) ; size_t i = 0 ; for ( i = 0 ; i < 8 ; ++i ) { if ( autodetect [ i ] < 0 || autodetect [ i ] >= floppy_type_size ) return false ; } if ( native_format < 0 || native_format >= floppy_type_size ) return false ; return true ; } static int fd_locked_ioctl ( struct block_device *bdev, fmode_t mode, unsigned int cmd, unsigned long param ) { @@ -3501 , 6 +3526 , 9 @@ static int fd_locked_ioctl ( struct block_device *bdev, fmode_t mode, unsigned int SUPBOUND ( size, strlen ( ( const char * ) outparam ) + 1 ) ; break ; case FDSETDRVPRM: if ( !valid_floppy_drive_params ( inparam.dp.autodetect, inparam.dp.native_format ) ) return -EINVAL; *UDP = inparam.dp; break ; case FDGETDRVPRM: @@ -3698 , 6 +3726 , 8 @@ static int compat_setdrvprm ( int drive, return -EPERM; if ( copy_from_user ( &v, arg, sizeof ( struct compat_floppy_drive_params ) ) ) return -EFAULT; if ( !valid_floppy_drive_params ( v.autodetect, v.native_format ) ) return -EINVAL; mutex_lock ( &floppy_mutex ) ; UDP->cmos = v.cmos; UDP->max_dtr = v.max_dtr;