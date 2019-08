Envoyé par hyakosm Envoyé par La vente liée, c'est l'argument historique des linuxiens mais c'est pas un bon argument. Déjà, n'escomptez pas obtenir un ordinateur, tablette ou téléphone en 2019 sans système d'exploitation dedans. Les logiciels (et le noyau linux aussi souvent) sont dans toutes sortes d'appareils aujourd'hui. La position dominante de Windows est un argument confortable mais inexact. Apple avec ses 5-10% de parts de marché a une offre logicielle excellente par rapport à celle de Linux.

Etonnant de penser ça... Linux a été vendu quasiment aucun ordinateur grand public (seulement des ordinateur pour déjà Linuxiens). Bien sûr qu'il n'y a aucun logiciel commercial dessus, les entreprises ne cibleront pas 0.005% du marché. Parce que Microsoft a pris la main sur tous les PCs vendu en magasin.Apple a eu une autre stratégie commerciale, basée sur le produit de luxe et l'innovation, ce qui lui a donné à la fois du cash et une part de marché intéressante, donc de quoi intéresser les entreprises.Donc si, la vente liée est un argument important. Pas le seul, mais quand même.Alors là je ne comprends pas. La seule chose qui manque souvent sur Linux, c'est les logiciels pro (MAO, Graphisme, Compta, ...), voir ci-dessus pour la raison.Linux a plusieurs frameworks (le choix, toussa...), dont Qt qui est multi-plateforme, optimisé pour les dernières technos d'accélération 2D, et très largement utilisé, autant par le libre que des entreprises commerciales.Si un développeur veut faire du MacOS, il doit apprendre Objective C ou Swift, et tout le toolkit d'Apple. Sur Windows, il doit apprendre WPF et C#, pour Android il doit apprendre Java ou Kotlin... Bah pour Linux, il doit apprendre Qt ou GTK ou Curses. Quelle est la différence ?Ensuite quand son logiciel est ok, et intéressant, il y aura des mainteneurs pour le mettre dans les plus grosses distributions (plus le logiciel est utilisé, plus il sera maintenu dans les distributions).Certaines le mettront à jour directement vu qu'elles seront en rolling release, d'autre attendront longtemps avant d'en changer la version majeure car elles miseront sur la stabilité. Tout est logique là dedans. Windows et MacOS sont dans le même style que des distributions mises à jour tous les 6 mois ou tous les ans (Ubuntu, Fedora, ...). A chaque mise à jour il y a des problèmes, mais globalement on s'en sort...Et le système d'init ne change rien, le système de fenêtres non plus, tout est globalement compatible, sauf quelques bétises, comme il peut y en avoir aussi sur Windows ou MacOS.Enfin, utiliser Snap ou Flatpak ne changera pas grand chose pour l'utilisateur final qui de toute façon ne comprendra pas comment ça fonctionne (si il ne comprenait déjà pas comment fonctionnait un exe Windows ou une APP MacOS).Ce qui manque, c'est juste qu'on mette un Linux bien fini (Fedora ? Ubuntu même si je suis pas fan ?), avec un wm plutôt attrayant (Gnome 3, ...) ou reprenant les habitudes (Mate, ...), préinstallé dans un ordinateur dont tout le hardware a été testé sur cette distribution, et on aura la même chose que Windows, ou plutôt que MacOS, c'est à dire un store permettant d'installer des logiciels déjà préparés pour le système (mais provenant de plein de sources différentes) ou la capacité de les installer autrement mais faudra bidouiller (brew sur MacOS), et un système de mises à jours.Si on met ça dans 50% des ordinateurs pendant quelques années, plus rien ne retiendra les entreprises de passer leurs logiciels sur Linux, et donc de donner à Linux de l'attrait (et des virus, si c'est plus utilisé, c'est plus intéressant pour les pirates).