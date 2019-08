Une faille dans KDE permet de corrompre un ordinateur sans même ouvrir le fichier malicieux Un correctif doit être mis en place rapidement 16PARTAGES 8 0 Dans un



Techniquement, cette faille est due à un problème de conception dans la vérification des entrées utilisateurs. Cette faille concerne les fichiers .desktop et .directory , qui permettent notamment d’afficher une icône personnalisée pour un fichier. Toutefois, si une commande shell arbitraire est passée en paramètre à certaines entrées de ce fichier, elle sera exécutée lors du parsing de ce fichier, pouvant conduire à une compromission du système, comme illustré par l’exemple suivant.



Code bash : Sélectionner tout 1

2

3

4

$cat .directory [ Desktop Entry ] Type =Directory Icon [ $e ] =$ ( echo ${IFS} 0 > ~ / Desktop / zero.lol & )



Pour être exécutée, cette faille nécessite tout de même de télécharger un fichier .desktop ou .directory, ce qui est assez inhabituel sous Linux et peut donc éveiller les soupçons d’utilisateurs expérimentés. Il est possible de rendre cette attaque plus discrète en mettant le fichier incriminé dans une archive quelconque. Il semble donc que le principal vecteur d'infection par cette attaque soit le social engineering. Aussi, si vous utilisez KDE, il est conseillé de faire attention à vos téléchargements le temps que cette faille soit corrigée.







Cette faille a été mise en ligne sans avertir préalablement la communauté KDE, ce qui a pu causer des réactions négatives de la part d’une partie de la communauté. Lors d’une interview, Penner a déclaré :



Envoyé par zer0pwn Envoyé par Je voulais juste publier la 0day avant la Defcon. Je prévois de le signaler, mais le problème est davantage un défaut de conception qu'une vulnérabilité réelle, malgré ses capacités.



Source : GitHub



Et vous qu’en pensez-vous ?



Cette faille vous semble-t-elle facilement exploitable dans des systèmes réels ?

Non. Maintenant, je me demande bien quel en est la raison. Non. Maintenant, je me demande bien quel en est la raison.

L'auteur voulait révéler la faille avant la conférence Black Hat (une grosse références pour la cybersécurité). Cette conférence s'est déroulée du 3 Août jusqu'à hier. Il n'est donc pas passé par le chemin classique de publication pour que cette faille puisse être montré lors de cette conférence, rendant les utilisateurs de KDE vulnérables en attendant le patch... 1 0 Oh, j'ai oublié de rajouter cette information dans l'article visiblement!L'auteur voulait révéler la faille avant la conférence Black Hat (une grosse références pour la cybersécurité). Cette conférence s'est déroulée du 3 Août jusqu'à hier. Il n'est donc pas passé par le chemin classique de publication pour que cette faille puisse être montré lors de cette conférence, rendant les utilisateurs de KDE vulnérables en attendant le patch... Expert éminent https://www.developpez.com 1 0 en clair c'est un gamin, plein de chocapicz et de lolz, très compétent, en quête de gloire, et très immature, le genre que les services de renseignement se font un plaisir de recruter à la sortie de l'école. Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par emixam16 Envoyé par sans même avoir besoin d’ouvrir le fichier malveillant ! Ainsi, il suffit que le fichier soit affiché, par exemple dans l’explorateur de fichier ou d’archive de KDE pour que la commande soit exécutée.



Le fichier est donc ouvert, si ce n'est par l'utilisateur, c'est par le système (ça me semblait un peu trop magique, ce titre). 1 0 Hopopop !Le fichier est donc ouvert, si ce n'est par l'utilisateur, c'est par le système (ça me semblait un peu trop magique, ce titre). Membre expérimenté https://www.developpez.com Est-il acceptable de publier une faille sans informer d’abord les responsables de la sécurité ?

Non. Maintenant, je me demande bien quel en est la raison. 0 0 Non. Maintenant, je me demande bien quel en est la raison. Membre actif https://www.developpez.com

Envoyé par emixam16 Envoyé par Il n'est donc pas passé par le chemin classique de publication pour que cette faille puisse être montré lors de cette conférence, rendant les utilisateurs de KDE vulnérables en attendant le patch...

Recomendation:

Disable shell expansion / dynamic entries for [Desktop Entry] configurations. Recomendation:Disable shell expansion / dynamic entries for [Desktop Entry] configurations. 0 0 Pas de paniqueEn fait non. Si on lit sa description à la toute dernière ligne il est indiqué:Cela suffit à éviter l'exploitation de ce bug de conception, et pour ce faire il y a la doc => https://userbase.kde.org/KDE_System_...hell_Expansion

