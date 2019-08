L'environnement de bureau Xfce 4.14 est disponible après quatre ans de développement Il apporte de nombreuses mises à jour et correctifs 62PARTAGES 25 0 Xfce est un environnement de bureau libre léger utilisant la boîte à outils GTK+ (The GIMP Toolkit) et destiné aux systèmes d'exploitation apparentés à UNIX. Le Français Olivier Fourdan a démarré le projet Xfce en 1996, souhaitant cloner Common Desktop Environment.



Il aura fallu un peu plus de quatre années de développement pour pouvoir voir la sortie tant attendue de Xfce 4.14. Xfce 4.14 est la dernière version stable de cet environnement de bureau léger. Tous les composants principaux sont transférés vers GTK3, la plupart bénéficient de la prise en charge de l'introspection GObject, et tous les autres avantages du raffinement et des corrections de bugs.



Par exemple, le gestionnaire de fenêtres xfwm4 prend désormais en charge Vsync, fonctionne mieux avec les moniteurs HIDPI et exploite XInput2. Il bénéficie également d'une meilleure intégration avec les pilotes propriétaires Nvidia et arbore un nouveau thème par défaut.



Un plugin de liste de tâches amélioré est disponible pour l’utilitaire de panneau Xfce, qui affiche désormais un indicateur de fenêtre groupée. Cela rejoint un nouveau paramètre «taille de l'icône» par panneau et un nouveau format d'horloge par défaut.





Les principaux points forts de cette version sont:

Le gestionnaire de fenêtres a reçu toute une série de mises à jour et de fonctionnalités, notamment la prise en charge de VSync (utilisant Present ou OpenGL comme back-end) pour réduire ou supprimer le scintillement de l'affichage, la prise en charge HiDPI, la prise en charge améliorée de GLX avec les pilotes propriétaires / sources fermées NVIDIA, la prise en charge de XInput2, diverses améliorations du compositeur et un nouveau thème par défaut.

Le panneau a pris en charge la fonction de moniteur principal de RandR, un groupement amélioré des fenêtres dans le plugin Tasklist (meilleure UX, indicateur visuel de groupe, etc.), un paramètre de « taille de l'icône » pour chaque panneau, un nouveau format d'horloge par défaut et un nouveau format d'évaluateur. une disposition améliorée du panneau par défaut.

Le bureau prend maintenant en charge la fonction de moniteur principal de RandR, une option d'orientation pour la disposition des icônes, une option du menu contextuel « Arrière-plan suivant » pour faire avancer le papier peint et synchronise maintenant la sélection de papier peint de l'utilisateur avec AccountsService.

Une toute nouvelle boîte de dialogue de configuration pour gérer les profils de couleur a été créée. Pour la plupart des utilisateurs, cela signifie une prise en charge immédiate pour l’impression avec gestion des couleurs (via cupsd) et la numérisation (via saned). Pour les profils de moniteur, vous devrez installer un service supplémentaire tel que xiccd.

La boîte de dialogue d’affichage a reçu beaucoup d’attention au cours de ce cycle et une grande fonctionnalité: les utilisateurs peuvent désormais enregistrer et restaurer (automatiquement) des configurations complètes multi-affichages, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui connectent fréquemment leur ordinateur portable à diverses stations d’accueil ou configurations. En outre, l'interface utilisateur a été rendue plus intuitive et une option cachée a été ajoutée pour prendre en charge la mise à l'échelle de l'affichage RandR (configurée via Xfconf).

L'équipe a ajouté une option permettant d'activer la mise à l'échelle de la fenêtre Gtk dans la boîte de dialogue de présentation, ainsi qu'une option de police monospace. Cependant, elle a dû supprimer les aperçus de thèmes car ils ne produisaient pas de résultats cohérents avec Gtk3.

Bien que l'équipe ait décidé de supprimer les écrans de démarrage du gestionnaire de session, elle a ajouté de nombreuses fonctionnalités et correctifs. Parmi ceux-ci figurent la prise en charge de la veille hybride, les améliorations apportées au démarrage de la session par défaut en évitant les situations de concurrence, une fonction permettant d’ajouter et de modifier des entrées à démarrage automatique, un bouton de changement d’utilisateur dans la boîte de dialogue de déconnexion et des boîtes de dialogue de sélection de session et de paramètres améliorées (cette dernière comportant un nouvel onglet qui montre les sessions sauvegardées). En outre, vous pouvez désormais exécuter des commandes "style de démarrage automatique" non seulement au moment de la connexion, mais également lorsque votre ordinateur est suspendu, déconnecté, etc. Enfin, les applications Gtk sont désormais gérées par DBus.

Comme toujours, Thunar, le gestionnaire de fichiers, a reçu de nombreuses fonctionnalités et corrections. Parmi les modifications visibles figurent la barre d'accès entièrement modifiée, la prise en charge de vignettes plus grandes ainsi que la prise en charge d'un fichier "folder.jpg" modifiant l'icône du dossier (par exemple, pour les couvertures d'albums musicaux). Les utilisateurs avertis remarqueront également l'amélioration de la navigation au clavier (zoom, navigation par tabulation). Le gestionnaire de volume de Thunar a obtenu le soutien de Bluray.

Le service de miniatures a reçu de nombreuses corrections et support pour le format Fujifilm RAF.

Le chercheur d’application peut désormais être ouvert en tant que fenêtre unique et il est maintenant possible de naviguer plus facilement avec le clavier uniquement.

Le gestionnaire d'alimentation a reçu de nombreuses corrections de bogues et quelques fonctionnalités plus petites, notamment la prise en charge du bouton XF86Battery et du nouvel économiseur d'écran xfce4. Plusieurs améliorations ont également été apportées au plug-in Panel: il peut désormais afficher le temps et / ou le pourcentage restants et il s'appuie désormais sur les noms d'icônes standard d'UPower pour fonctionner avec davantage de thèmes d'icônes prêts à l'emploi. Avec le passage de LXDE à une base QT, le plug-in du panneau LXDE a été supprimé.



Un grand nombre d'applications et de plug-ins faisant partie de l'éco-système Xfce, souvent appelés «goodies», contribuent à la grande qualité de Xfce. Plusieurs d'entre eux ont connu d'importants changements dans la version 4.14. En voici quelques-uns:

Le service de notification a pris en charge la persistance - en d’autres termes, la consignation des notifications - et un mode "Ne pas déranger" qui supprime toutes les notifications. Un nouveau plug-in de panneau a été créé. Il affiche les notifications manquées (particulièrement utile en mode "Ne pas déranger") et donne un accès rapide au mode "Ne pas déranger". Enfin, le support pour l'affichage des notifications sur le moniteur principal de RandR a été ajouté.

Le lecteur multimédia Parole a bénéficié d'une meilleure prise en charge des flux réseau et des podcasts, ainsi que d'un nouveau "mini mode" et du choix automatique du meilleur backend vidéo disponible. En outre, il empêche également l'activation des économiseurs d’écran et des gestionnaires d’alimentation pendant la lecture de la vidéo, évitant ainsi aux utilisateurs de devoir remuer leur souris régulièrement tout en visionnant un film.

La visionneuse d'images Ristretto a constaté diverses améliorations de l'interface utilisateur et une assistance pour la configuration du papier peint du bureau. Elle a récemment vu sa première version de développement basée sur Gtk3.

Le screenshooter (l'application qui peut être utilisée pour prendre des captures d'écran) permet désormais aux utilisateurs de déplacer le rectangle de sélection tout en affichant sa largeur et sa hauteur. La boîte de dialogue de téléchargement imgur a été réorganisée et la ligne de commande offre davantage de flexibilité.

Le gestionnaire de Presse-papiers offre désormais une prise en charge améliorée des raccourcis clavier (via un portage vers GtkApplication), un dimensionnement des icônes amélioré et plus cohérent, ainsi qu'une nouvelle icône d'application.

Le plug-in du panneau pulseaudio a reçu le support MPRIS2 pour pouvoir contrôler à distance les lecteurs multimédias et le support des clés multimédias à l’échelle du bureau, ce qui rend essentiellement xfce4-volumed-pulse un démon supplémentaire superflu.

Et finalement, l'émulateur de terminal a vu une énorme quantité de corrections de bogues et d'améliorations depuis Xfce 4.12.



Comment obtenir Xfce 4.14



Contrairement aux mises à niveau d’applications, il est généralement plus difficile d’obtenir de nouvelles versions d’environnements de bureau complets en raison du nombre important de composants impliqués.



Xfce 4.14 constituera la base de Xubuntu 19.10, dont la sortie est prévue pour octobre. Mais vous n’êtes pas à court d’options si vous voulez essayer avant.



Il est possible de texter Xfce 4.14 sans affecter votre configuration actuelle en utilisant DockerHub ou une image de machine virtuelle traditionnelle. Vous pouvez télécharger individuellement les paquets de cette version ou sous la forme d’un fichier d’archive les contenant tous. De plus, de nombreuses distributions, parmi lesquelles Arch et Manjaro, rendront cette mise à jour disponible dans les prochains jours.



Télécharger les paquets



Source : annonce



Et vous ?



Comme quoi il fallait être patient ... 3 0 J'ai hâte de tester ça.Comme quoi il fallait être patient ... Membre averti https://www.developpez.com 3 0 Mon environnement favori..... je suis impatient .... Membre averti https://www.developpez.com



l'installation vient de se terminer sur mon PC, tout semble fonctionner, il me tarde de tester tout ca 0 0 Super !l'installation vient de se terminer sur mon PC, tout semble fonctionner, il me tarde de tester tout ca Membre régulier https://www.developpez.com

Il reste des points d’ergonomis a voir (déplacement clavier notamment).



Il est parfait pour les petites configs et sais donner de super rendu sur les plus grosses configs.



Il est est également un trés bon entre deux. Pour le passage de gnome/kde vers des i3 (sway) par exemple.



Clairement il a beaucoup d’avantages. Une des choses que j’ai difficilement retrouvé ailleurs c’est les marges permettant d’avoir un conky(avec ses capacités de scripting) sur la gauche de l’écran en permanence. 0 0 A mon sens un des meilleurs compromis usabilités et fonctionnalités.Il reste des points d’ergonomis a voir (déplacement clavier notamment).Il est parfait pour les petites configs et sais donner de super rendu sur les plus grosses configs.Il est est également un trés bon entre deux. Pour le passage de gnome/kde vers des i3 (sway) par exemple.Clairement il a beaucoup d’avantages. Une des choses que j’ai difficilement retrouvé ailleurs c’est les marges permettant d’avoir un conky(avec ses capacités de scripting) sur la gauche de l’écran en permanence. Membre éprouvé https://www.developpez.com



Cinnamon a un concept unique pour l'utilisation de desktop avec deux écrans: On peut avoir un écran fixe sur un écran et une autre qui change de bureau. 0 0 Cinnamon reste mon favori, même s'il scintille.Cinnamon a un concept unique pour l'utilisation de desktop avec deux écrans: On peut avoir un écran fixe sur un écran et une autre qui change de bureau. Membre actif https://www.developpez.com Envoyé par Madmac Envoyé par Cinnamon a un concept unique pour l'utilisation de desktop avec deux écrans: On peut avoir un écran fixe sur un écran et une autre qui change de bureau. 0 0 Pas si unique que cela, ce concept est également disponible avec Gnome par défaut. Membre éprouvé https://www.developpez.com



C'est commode de tu me le dise, parce qu'avec son interface à la Unity, il y a peu de chance que je le découvre par moi-même.



J'arrive plus à prendre l'habitude de travailler avoir un menu en haut. Pourtant j'ai été utilisateur de Mac pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est un cause de déconcentration. Et en plus, il prend un temps fou à fermer. Avec Mate, l'ordinateur ferme pratiquement instantanément. Ça surprend à tous les coups.



Si un jour, quelqu’un arrive avec une patch pour remettre le menu en bas, J'y retournerais peut-être car les applis sont pas mal. Et en dépit de ses défauts, Nautilus est un gestionnaire de fichier fiable (contrairement à Dolphin) 0 0 @ MeseiraC'est commode de tu me le dise, parce qu'avec son interface à la Unity, il y a peu de chance que je le découvre par moi-même.J'arrive plus à prendre l'habitude de travailler avoir un menu en haut. Pourtant j'ai été utilisateur de Mac pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est un cause de déconcentration. Et en plus, il prend un temps fou à fermer. Avec Mate, l'ordinateur ferme pratiquement instantanément. Ça surprend à tous les coups.Si un jour, quelqu’un arrive avec une patch pour remettre le menu en bas, J'y retournerais peut-être car les applis sont pas mal. Et en dépit de ses défauts, Nautilus est un gestionnaire de fichier fiable (contrairement à Dolphin) Membre à l'essai https://www.developpez.com 0 0 Mon environnement favori..... j'adore Modérateur https://www.developpez.com Envoyé par Madmac Envoyé par



Si un jour, quelqu’un arrive avec une patch pour remettre le menu en bas, J'y retournerais peut-être car les applis sont pas mal. Et en dépit de ses défauts, Nautilus est un gestionnaire de fichier fiable (contrairement à Dolphin) J'arrive plus à prendre l'habitude de travailler avoir un menu en haut. Pourtant j'ai été utilisateur de Mac pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est un cause de déconcentration. Et en plus, il prend un temps fou à fermer. Avec Mate, l'ordinateur ferme pratiquement instantanément. Ça surprend à tous les coups.Si un jour, quelqu’un arrive avec une patch pour remettre le menu en bas, J'y retournerais peut-être car les applis sont pas mal. Et en dépit de ses défauts, Nautilus est un gestionnaire de fichier fiable (contrairement à Dolphin)

Exemple:



Le site officiel recensant les extensions gnome-shell:

Ce sont des extensions faites par des tiers, seules une demi douzaines sont officiellement maintenues par GNOME. La qualité est donc variable mais on y trouve souvent son bonheur. 0 0 Sincèrement, ça me paraît mince comme raison, mais bon. Au fait, pas besoin de patch, tu as plein d'extensions pour personnaliser gnome-shell.Exemple: https://extensions.gnome.org/extension/949/bottompanel/ Le site officiel recensant les extensions gnome-shell: https://extensions.gnome.org Ce sont des extensions faites par des tiers, seules une demi douzaines sont officiellement maintenues par GNOME. La qualité est donc variable mais on y trouve souvent son bonheur. Poster une réponse Signaler un problème

