Microsoft rend son système de fichiers exFAT open source et soutien l'intégration de cette technologie au noyau Linux Afin de faciliter l'interopérabilité entre Linux et Windows 10 0PARTAGES 3 0 Microsoft vient d’annoncer qu’il facilitera encore davantage l’interopérabilité entre les OS basés sur Linux et Windows 10 en rendant publique les spécifications de son système de gestion des fichiers exFAT. La firme de Redmond ne se contente pas de rendre sa spécification open source, mais concèdera également les brevets relatifs à cette technologie à l’Open Invention Network (OIN). Créé en 2005, l’OIN est une communauté axée sur Linux regroupant plus de 3040 entreprises du monde entier qui ont accepté de concéder sous licence leurs brevets, sans redevance, afin de protéger Linux contre les poursuites en justice.



À ce propos, John Gossman, Ingénieur chez Redmond et membre du conseil de la Fondation Linux, a déclaré : « Microsoft aime Linux. Nous le disons souvent et le pensons vraiment ! Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Microsoft soutien l’intégration de sa technologie exFAT au noyau Linux » et « l’inclusion éventuelle d’un noyau Linux prenant en charge exFAT dans une future révision de la “définition du système Linux” ». Soulignant l’importance pour Microsoft de permettre à la communauté Linux d’utiliser en toute confiance exFAT dans le noyau Linux, Gossman a expliqué que cette initiative devrait « faciliter le développement d’implémentations conformes et interopérables ».





Il vous est probablement déjà arrivé d’avoir la mauvaise surprise de constater que votre lecteur flash ou votre carte mémoire est inaccessible sur une plateforme Linux, alors qu’il s’affiche sans problème sous Windows. La seule solution dans ce cas (si votre dispositif de stockage est formaté en exFAT) est souvent d’activer manuellement le support d’exFAT sur votre distribution Linux grâce à la commande :

Code : Sélectionner tout sudo apt-get install exfat-fuse exfat-utils Les systèmes de fichiers Windows



Un système de fichiers utilise un ensemble de règles pour contrôler la manière dont les données sont stockées et extraites sur un périphérique de stockage (disque dur, SSD, carte mémoire, clé USB, etc.). Le choix du système de fichiers se fait principalement en fonction du système d’exploitation. Lorsque vous formatez un périphérique de stockage sous Windows Vista Service Pack 1 ou version ultérieure (Windows 7, 8, 8.1 et 10), vous avez le choix entre trois systèmes de fichiers — FAT32, exFAT et NTFS — pour utiliser votre dispositif.



FAT32



Le système de fichiers FAT32 créé en 1977 par Microsoft est le moins efficace et le moins avancé des trois, mais il offre une compatibilité accrue avec les autres systèmes d’exploitation et périphériques de stockage amovibles. FAT32 ne permet malheureusement pas de stocker des fichiers de plus de 4 Go sur un lecteur formaté.



NTFS



NTFS (de l’anglais New Technology File System) est le successeur du FAT (acronyme de l’anglais File Allocation Table). NTFS dispose de nombreuses améliorations techniques par rapport à FAT et HPFS (High Performance File System), comme un support amélioré des métadonnées, l’usage de structures de données avancées pour améliorer les performances, la fiabilité et l’utilisation de l’espace disque, ainsi que des extensions supplémentaires telles que la journalisation du système de fichiers et la liste de contrôle d’accès (ACL).



exFAT



exFAT (acronyme anglais de Extended File Allocation Table) est un système de fichiers propriétaire conçu par Microsoft principalement pour les mémoires flash et les supports de stockage externes. En général, l’accès aux fichiers et les manipulations sont plus rapides sur exFAT que sur FAT32 et le NTFS. Comme NTFS, exFAT permet de stocker des fichiers de plus de 4 Go sur un lecteur formaté.



Le support d’exFAT est intégré nativement à Windows depuis Windows 7 et à macOS depuis Mac OS X 10.6.5 « Snow Leopard ». Mais il est possible d’utiliser exFAT sous XP SP2 ou SP3, grâce à la mise à jour KB955704, et sous Vista, grâce au déploiement du Service Pack 1. exFAT est aussi supporté sous la plupart des OS GNU/Linux, à travers un pilote libre reposant sur FUSE. Toutefois, une licence de la firme de Redmond est nécessaire afin d’en développer ou d’en distribuer une implémentation. Il faut signaler que quasiment tous les dispositifs existants prennent en charge exFAT sur leurs cartes SDXC afin d’être compatibles Windows.





Cette nouvelle devrait ravir tous les défenseurs de l’open source et de Linux (qu’ils utilisent exFAT ou non). Si vous recommandez régulièrement des systèmes d’exploitation basés sur Linux à vos amis et à votre famille, vous pouvez désormais être certains que leurs périphériques de stockage externes fonctionneront comme prévu aussi bien sur les plateformes Linux que sur les plateformes Windows.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette initiative de Microsoft ?

D'ailleurs : Ils envisagent d’abandonner cette bouse de NTFS un jour ? ou pas ? 3 2 J'aurais préférer que Microsoft implémente plutôt les principaux systèmes de fichiers Linux (ext4, reiserfs4, btrfs, xfs...) dans Windows... Afin de pouvoir monter une partition Linux directement dans WindowsD'ailleurs : Ils envisagent d’abandonner cette bouse de NTFS un jour ? ou pas ? Responsable Systèmes https://www.developpez.com



D'ailleurs : Ils envisagent d’abandonner cette bouse de NTFS un jour ? ou pas ? D'ailleurs : Ils envisagent d’abandonner cette bouse de NTFS un jour ? ou pas ?



Je ne dirais pas qu'NTFS est une bouse, je le trouve relativement stable.



J'aurais préférer que Microsoft implémente plutôt les principaux systèmes de fichiers Linux (ext4, reiserfs4, btrfs, xfs...) dans Windows J'aurais préférer que Microsoft implémente plutôt les principaux systèmes de fichiers Linux (ext4, reiserfs4, btrfs, xfs...) dans Windows



Je trouve que c'est une bonne initiative. Cela permettra de montrer la supériorité du système de fichier de Windows par rapport à celui de Linux. Je trouve que c'est une bonne initiative. Cela permettra de montrer la supériorité du système de fichier de Windows par rapport à celui de Linux. 1 0 Bonne initiative aussi bien pour la communauté que pour Microsoft, le fait que ce soit opensource encouragera les industriels à l'utiliser car pas de royalties à payer.Le successeur est ReFS , utilisable depuis Windows 2012 server. Pour le moment, pas de boot possible dessus.Je ne dirais pas qu'NTFS est une bouse, je le trouve relativement stable.Ce ne serait pas incohérent notamment pour ext4 depuis l'avènement de WSL.Je vois pas en quoi les FS Windows sont supérieurs aux FS Linux. Un système comme XFS sera à mon avis plus performant qu'NTFS dans un environnement à forte sollicitation. BTRFS apporte le Copy-on-Write non implémenté dans NTFS. ExFAT implémente un système similaire avec TFAT (TFAT est optionnel) Expert éminent sénior https://www.developpez.com Envoyé par yahiko Envoyé par Je trouve que c'est une bonne initiative. Cela permettra de montrer la supériorité du système de fichier de Windows par rapport à celui de Linux. . 1 0 D'ailleurs si quelqu'un pouvait me dire les différences majeures entre ext4 et exFAT, ainsi que les raisons pour lesquelles exFAT serait supérieur à ext4, cela m'intéresse Rédacteur/Modérateur https://www.developpez.com 0 0 Je trouve que c'est une bonne initiative. Cela permettra de montrer la supériorité du système de fichier de Windows par rapport à celui de Linux. Membre émérite https://www.developpez.com Envoyé par chrtophe Envoyé par



Le successeur est Bonne initiative aussi bien pour la communauté que pour Microsoft, le fait que ce soit opensource encouragera les industriels à l'utiliser car pas de royalties à payer.Le successeur est ReFS , utilisable depuis Windows 2012 server. Pour le moment, pas de boot possible dessus.



Envoyé par chrtophe Envoyé par Je ne dirais pas qu'NTFS est une bouse, je le trouve relativement stable.

De plus les sources sont fermés et les différentes implémentations pour Linux ne sont pas toujours au top...



Envoyé par chrtophe Envoyé par Ce ne serait pas incohérent notamment pour ext4 depuis l'avènement de WSL.



Envoyé par chrtophe Envoyé par Je vois pas en quoi les FS Windows sont supérieurs aux FS Linux. Un système comme XFS sera à mon avis plus performant qu'NTFS dans un environnement à forte sollicitation. BTRFS apporte le Copy-on-Write non implémenté dans NTFS. ExFAT implémente un système similaire avec TFAT (TFAT est optionnel)

Par exemple XFS est très performant comme tu le dis un environnement à forte sollicitation avec un grande quantité de petits fichiers...

ReiserFS est très performant sur les accès avec des fichiers très volumineux (bases de données)

Etc...

Et pouvoir monter simplement mes disques, mes volumes avec n'importe quel FS sous un OS X ou Y sans passer toujours par des astuces à la noix.... 0 0 Oui pour ReFS mais depuis ça n'avance pas des masses et comme c'est un FS propriétaire il restera sans doute difficilement interopérable avec LinuxOui mais de nombreux ajouts on été rajoutés au fil des années (quotas, compressions, encryption, et bien d'autres, etc...) sur un FS qui n'avait pas été conçu pour ça à l'origine ce qui le rend lourd et lent.De plus les sources sont fermés et les différentes implémentations pour Linux ne sont pas toujours au top...En 2019 il serait temps de pouvoir monter n'importe quel type de FS sur n'importe quel OS... On est dans un monde d'échange d'information et cette partie là semble quelque peu oubliéeJ'aimerai pouvoir parfois comme je le fais sous Linux parfois, avoir des partitions avec des FS différents en fonction de l'utilisation qui en est faite...Par exemple XFS est très performant comme tu le dis un environnement à forte sollicitation avec un grande quantité de petits fichiers...ReiserFS est très performant sur les accès avec des fichiers très volumineux (bases de données)Etc...Et pouvoir monter simplement mes disques, mes volumes avec n'importe quel FS sous un OS X ou Y sans passer toujours par des astuces à la noix.... Membre émérite https://www.developpez.com Envoyé par Neckara Envoyé par . D'ailleurs si quelqu'un pouvait me dire les différences majeures entre ext4 et exFAT, ainsi que les raisons pour lesquelles exFAT serait supérieur à ext4, cela m'intéresse



exFAT à été conçu pour Windows CE 6.0 et les disques flash à l'origine. Les métadonnées prennent moins de place, il n'y a pas d'ACL (d'après les infos publiées que j'ai pu lire) et il support le "Trim" sur les SSD ce qui n'est pas le cas d'ext4...



exFAT c'était à l'origine plus pour des dispositifs embarqués en remplacement de FAT32 et NTFS qui n'était, lui, pas du tout adapté pour



Tu trouvera un peu plus d'infos sur cette page

Mais tout n'est pas être pas à jour, donc à prendre comme toujours avec précaution 0 0 Il ne semble pas que exFAT soit supérieur à ext4 mais de toute façon ils n'ont pas été conçus dans le même but.exFAT à été conçu pour Windows CE 6.0 et les disques flash à l'origine. Les métadonnées prennent moins de place, il n'y a pas d'ACL (d'après les infos publiées que j'ai pu lire) et il support le "Trim" sur les SSD ce qui n'est pas le cas d'ext4...exFAT c'était à l'origine plus pour des dispositifs embarqués en remplacement de FAT32 et NTFS qui n'était, lui, pas du tout adapté pourTu trouvera un peu plus d'infos sur cette page https://en.wikipedia.org/wiki/Compar...f_file_systems Mais tout n'est pas être pas à jour, donc à prendre comme toujours avec précaution Poster une réponse Signaler un problème

