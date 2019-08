Linux : un framework pour la mise au point de drivers en langage Rust pourrait faire son entrée dans le noyau De l'OS 4PARTAGES 7 0 Il s’agit d’une proposition d’un contributeur faite à Greg Kroah-Hartman – l’un des mainteneurs du noyau Linux engagé sur cet axe. Rien de concret pour le moment, mais il se dit qu’il est possible qu’un framework dédié à la mise au point de drivers en langage Rust soit accepté dans le noyau de l’OS open source. Pour cela, Greg Kroah-Hartman formule deux conditions : primo, ledit framework ne sera pas activé par défaut dans le cas de son intégration, ce, pour éviter que l’on n’ait besoin de Rust pour compiler le noyau ; secundo, que l’approche proposée présente de réels avantages en comparaison à ceux qui découlent de l’utilisation du langage C.



C’est connu, le noyau Linux est le produit de développements en langages C et assembleur. Dans la filière de la mise au point de drivers pour le système d’exploitation open source, c’est encore ce tandem qui règne en maître. Les développeurs engagés sur cet axe le plébiscitent pour les énormes possibilités qu’il offre en matière de manipulation des ressources matérielles d’un système informatique. Dans le jargon du milieu, on parle de « proximité avec le hardware. » Seulement, de plus en plus de voix s’élèvent pour appeler au passage au langage Rust – l’un de ceux pressentis comme remplaçant du C sur le terrain du contrôle du matériel.



Il y a seulement que lors du dernier Linux Security Summit, des chercheurs en sécurité ont, à côté d’autres, mis le doigt sur l’une des plus grosses tares que le langage C traîne : les problèmes liés à la gestion de la mémoire – dépassements de mémoire tampon, allocations non libérées, accès à des zones mémoire invalides ou libérées, etc. D’après les chiffres rapportés par le duo de chercheurs, 65 % des vulnérabilités du noyau Linux recensées sur les 6 derniers mois en résultent. Les chiffres du dictionnaire Common Vulnerabilities and Exposure (CVE) abordent dans le même sens : 15,9 % des 2288 vulnérabilités qui ont affecté le noyau Linux en 20 ans sont liées à des dépassements de mémoire tampon. À contrario, l’équipe de chercheurs est d’avis qu’à côté d’autres atouts, Rust offre de meilleures garanties en matière de gestion de la mémoire que le langage C.





L’équipe de chercheurs ne s’est pas limitée à parler des avantages que le langage Rust offre en comparaison au C. Elle en a profité pour présenter une initiative relative au développement d’un framework dédié à la mise au point de drivers Linux en langage Rust. De façon brossée, l’effort consiste en la mise sur pied de wrappers vers des API du noyau Linux. Les développements visent les architectures x86, arm/arm64, mips, POWERPC, RISC-V, s390, et SPARC.



Mais, il y a seulement que



« Je dois dire que je suis assez vieux jeu sur des sujets comme celui-là. La raison pour laquelle je me suis lancé dans Linux et les systèmes d’exploitation en général est que j’aime vraiment le hardware ; j’aime explorer l’aspect matériel. Je ne le dis pas pour souligner que je suis un expert en hard parce que me tendre un fer à souder serait une mauvaise idée. Ce que je veux dire c’est que j’aime interagir avec le matériel à partir du logiciel. Vu sous cet angle, je n’ai pas encore vu un langage de programmation qui approche seulement le langage C. Cette affirmation ne tient pas uniquement à ce que le C soit utile pour générer du bon code pour piloter le matériel. Ce qu’il faut dire en plus c’est que l’usage du C fait sens pour des personnes qui pensent comme un ordinateur. Je crois que la raison pour laquelle il en est ainsi est que les personnes qui ont conçu le langage C l’ont fait à un moment où les compilateurs devaient être simples ; à un moment où le langage devait être adapté à la sortie ou au résultat attendu. Donc lorsque je lis du code en langage C, je sais à quoi va ressembler le code assembleur et c’est ce qui m’intéresse », a-t-il déclaré il y a 7 ans lors d’une de ses interventions à l’Intel Open source Technology Center.



Auparavant, il a balayé d’un revers de la main des propositions similaires visant à introduire le C++ dans le cercle des langages dédiés au développement de drivers pour Linux. Il avait notamment mis en avant la possibilité de faire de l’orienté objet de façon plus propre avec le C qu’avec le C++.



L’initiative d’Alex Gaynor & Geoffrey Thomas reste un énorme chantier sur de nombreux axes. Par exemple, l’équipe de chercheurs souligne la nécessité de poursuivre avec le développement de pilotes pour des systèmes de fichiers et pour des types d’appareils spécifiques. Faudra ensuite voir si les contenus arrivent à convaincre les mainteneurs Linux.



Source : lss, GitHub



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Êtes-vous d’accord avec cette proposition d’ouverture du noyau Linux au langage Rust pour la programmation système ?



Le Rust peut-il remplacer le C pour la programmation système ? Est-il meilleur ?



