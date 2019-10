Le fabricant de PC System76 publie la version 19.10 de sa distribution Linux Pop!_OS Que vaut cette nouvelle version de Pop!_OS ? 0PARTAGES 4 0 System76, un fabricant et vendeur de PC et de serveurs exécutant un système d’exploitation basé sur Linux, a récemment publié la version 19.10 de Pop!_OS, un système d’exploitation basé sur Linux. La distribution Linux Pop!_OS s’appuie sur Ubuntu 19.10, alias « Eoan hermine », et l’environnement de bureau GNOME 3.34 par défaut. Elle inclut diverses modifications et améliorations supplémentaires, notamment un support amélioré de Wayland.





Pop!_OS 19.10 est livré avec des mises à jour de son pack d’icônes et de son thème, y compris des effets sonores ainsi qu’un nouveau mode sombre pour le thème qui par défaut est basé sur Adwaita. Système76 propose aux utilisateurs deux différentes options de téléchargement pour Pop!_OS : l’une ciblant les plateformes Intel/AMD et l’autre ciblant les systèmes NVIDIA, avec les pilotes adéquats pour chaque type de matériel.





Dans cette nouvelle version de Pop!_OS, System76 a introduit Tensorman, un nouvel outil développé en interne pour gérer l’ensemble des outils Tensorflow et faciliter l’utilisation de cette dernière sur les GPU NVIDIA. Pour rappel, Tensorflow est une bibliothèque open source de Machine Learning et de Deep Learning créée par la filiale d’Alphabet Google qui permet, par exemple, de développer des architectures d’apprentissage expérimentales et de les transformer en logiciels, ou d’entraîner et d’exécuter des réseaux de neurones.



System76 assure qu’avec cette nouvelle version de son OS basé sur Linux, « les mises à jour hors ligne sont désormais en ligne ». L’éditeur de Pop!_OS explique que « lorsqu’une mise à niveau est disponible, elle est téléchargée sur votre ordinateur. Ensuite, lorsque vous décidez de mettre à niveau vers la dernière version de votre système d’exploitation, la mise à niveau écrasera la version actuelle de votre logiciel. Toutefois, il ne faut pas confondre cela avec une mise à jour automatique ; votre OS restera sur la version actuelle jusqu’à ce que vous décidiez vous-même de mettre à jour ».



Précisons que Pop!_OS propose par défaut le chiffrement complet de votre installation. Son éditeur assure qu'il ne collecte ni ne stocke aucune information provenant des utilisateurs. Pop!_OS propose également des mises à jour automatiques du micrologiciel sur les ordinateurs portables fabriqués par System76.



Que vaut cette nouvelle version de Pop!_OS face à des solutions comme Elementary OS, Kubuntu, Solus OS, Deepin ou Manjaro GNOME Edition ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.



Source : System76



Et vous ?



Quelle distribution Linux utilisez-vous ?

Avez-vous déjà testé Pop!_OS ? si oui, qu’en avez-vous pensé ?



