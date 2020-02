Ubuntu 18.04.4 LTS est disponible en téléchargement et apporte de nombreux correctifs de bogues Ainsi que la prise en charge de nouveaux hardware 0PARTAGES 8 0 Canonical a récemment annoncé la sortie d’Ubuntu 18.04.4 LTS, au nom de code « Bionic Beaver », une version qui cible les éditions bureau, serveur et cloud de la distribution Linux. Ubuntu est l'une des distributions de systèmes d'exploitation les plus prévisibles en termes de cycle de sortie (une nouvelle version est lancée en avril et octobre de chaque année). La plupart de ces versions sont des versions intermédiaires, prises en charge pendant neuf mois à compter du lancement; mais la version d'avril de chaque année paire est une LTS (Long Term Service), prise en charge pendant cinq ans. Il faut noter tout de même une particularité avec celle-ci puisque lors de l'édition 2018 du sommet OpenStack à Berlin, dans un discours sur le progrès réalisé par sa distribution Linux dans le Cloud, Shuttleworth, fondateur et PDG de Canonical inc. et Ubuntu, a annoncé que



Les versions LTS obtiennent également des versions de maintenance si nécessaire, généralement tous les trois à six mois au cours du cycle de support du LTS. Ubuntu 18.04.4 LTS, qui arrive une semaine plus tard que prévu en raison d'un problème de dernière minute, sert d'avant-dernier point dans le cycle de sortie d'Ubuntu 18.04 LTS.



« L'équipe Ubuntu est heureuse d'annoncer la sortie d'Ubuntu 18.04.4 LTS (Long-Term Support) pour ses produits Desktop, Server et Cloud, ainsi que d'autres versions d'Ubuntu avec une prise en charge à long terme. Comme les précédentes séries LTS, 18.04.4 inclut des piles d'activation matérielle pour une utilisation sur du matériel plus récent. Cette prise en charge est offerte sur toutes les architectures et est installée par défaut lors de l'utilisation de l'une des images de bureau », explique Łukasz Zemczak, Canonical.



Cette build n'est peut être pas aussi enthousiasmante que des versions entièrement nouvelles, mais elle apporte des améliorations de sécurité et des corrections de bogues intéressantes, ainsi que la prise en charge de matériel plus récent comme le chipset Wi-Fi Intel à la pointe de la technologie dans l'ordinateur portable Dragonfly Elite G1 de HP.





Ubuntu 18.04.4 LTS corrige plusieurs bogues mineurs potentiels lors de l'installation, notamment un bogue qui empêchait parfois un arrêt ou un redémarrage propre à partir de l'environnement d'installation. Il y a également quelques corrections de bogues mineurs pour mettre à niveau les installations, mais la classe de correctifs la plus importante affecte le système lui-même. Les correctifs sont très nombreux, mais en voici quelques-uns qui pourraient figurer parmi les plus intéressants :

Les pilotes propriétaires Nvidia fournis par Ubuntu ont reçu plusieurs mises à jour qui couvrent les nouvelles cartes graphiques.

Le logiciel Gnome a obtenu plusieurs corrections d'interface utilisateur.

Le client de messagerie Thunderbird a obtenu une nouvelle version upstream.

Les environnements WSL (sous-système Windows pour Linux) détectent, installent et démarrent désormais correctement X11 et PulseAudio pour Windows.

Le système de conteneurisation de paquets de Canonical, snapd, a reçu une nouvelle version upstream.

Le lanceur Amazon Web, qui devrait disparaître dans le prochain LTS (20.04 Focal Fossa) de cette année, est supprimé d'Ubuntuu 18.04 avec cette version.

Si vous utilisez déjà Ubuntu 18.04, vous n'avez rien à faire de spécial pour obtenir ces correctifs : votre système les obtiendra automatiquement lors des mises à jour normales du système (si vous avez activé les mises à jour automatiques du système), ou alors vous pouvez le faire manuellement (apt update ; apt dist-upgrade sur la ligne de commande ou via l'interface utilisateur de mise à jour du logiciel). Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger 18.04.4 directement sur ubuntu.com.



