GNOME 3.36 « Gresik » débarque et s'accompagne d'une amélioration de Paramètres Ainsi que la possibilité de charger et afficher des PDF directement dans une fenêtre de Web, le navigateur par défaut 0PARTAGES 4 0 GNOME 3.36 est la dernière version de GNOME 3 et est le résultat d'un travail acharné de 6 mois par la communauté GNOME. Il contient de nouvelles fonctionnalités majeures, ainsi que de nombreuses petites améliorations et corrections de bogues. Au total, la version intègre 24434 modifications, apportées par environ 780 contributeurs. GNOME 3.36 s’appelle « Gresik » en hommage à l’équipe organisatrice de GNOME.Asia 2019 qui a eu lieu à Gresik, en Indonésie.



Extensions



Les extensions de GNOME Shell peuvent être gérées à l’aide la nouvelle application Extensions, plutôt que par Logiciels. L’application Extensions permet la mise à jour des extensions, la configuration des préférences ou encore la suppression et la désinstallation des extensions non désirées.





Ne pas déranger



Un bouton Ne pas déranger a été ajouté à la fenêtre de notifications. Lorsqu’il est activé, les notifications sont cachées jusqu’à ce que le bouton soit basculé et le paramètre désactivé.





Écran de verrouillage



Pour cette version de GNOME, beaucoup de travail de conception a été réalisé pour améliorer l’expérience liée à l’écran de connexion et de verrouillage. Il est maintenant bien plus fonctionnel, plus simple à utiliser et est toujours élégant malgré sa simplicité.





Bureau



Pour cette version, GNOME Shell a reçu beaucoup d’améliorations visuelles et fonctionnelles.

Les boutons d’extinction et de redémarrage ont été réorganisés. Un bouton de mise en veille est maintenant visible, rendant la mise en veille de l’ordinateur bien plus simple !

Les boîte de dialogue du système demandant un mot de passe ont désormais une option pour révéler le mot de passe par un clic sur l’icône « œil ».

La plupart, sinon l’intégralité des boîtes de dialogue ont été repensées, les rendant plus simples à lire et améliorant leur cohérence.

Les dossiers d’applications dans la vue d’ensemble des applications peuvent être renommés.

À nouveau, l’ensemble de l’interface a été améliorée, avec une attention particulière sur l’affichage du calendrier et de la recherche d’ensemble.



Paramètres



Paramètres a reçu de nombreuses améliorations pour cette version.

Les sections ont été réarrangées, rendant la navigation plus simple et plus rapide.

La section Vie privée liste désormais les applications qui ont obtenu des autorisations pour accéder aux services de localisation, à la caméra et au micro. L’accès peut être révoqué individuellement pour chaque application.

L’interface des sections dédiées à l’utilisateur et à la distribution ont toutes deux été remaniées. Elles présentent les informations de façon plus claire et simplifient la modification des paramètres.





Logiciels



Logiciels détecte automatiquement les connexions avec quotas, tels les réseaux de données mobiles. Lorsqu’une connexion avec quota est détectée, Logiciels met en pause les mises à jour afin de réduire l’utilisation des données.



Contrôle parental



L’assistant de configuration initiale a maintenant la capacité de configurer le contrôle parental pour le premier utilisateur. Cela ajoute une page de configuration qui autorise ou interdit l’accès à des applications et à des logiciels.



Machines



Machines inclut désormais un tutoriel de bienvenue, présentant aux utilisateurs les nombreuses fonctionnalités proposées. Elle possède également un nouvel assistant de création de machines virtuelles, permet de définir le nombre de CPU par machine virtuelle et prend en charge le démarrage UEFI.



Web



Web, le navigateur par défaut, peut désormais charger et afficher des PDF directement dans la fenêtre du navigateur. L'interface a été encore améliorée, la rendant encore plus utilisable sur des écrans plus petits. Et Web prend désormais en charge un mode sombre pour une utilisation avec des thèmes de bureau sombres.



Et ce n’est pas tout…



Comme d’habitude, il y a de nombreuses autres plus petites améliorations pour cette version de GNOME. En voici quelques unes :

L’assistant de configuration initial de GNOME a été rafraîchi avec un meilleur aspect, plus propre et efficace.

Il est maintenant possible de se connecter à un compte Last.fm ou ListenBrainz et de l’utiliser avec Musique de GNOME.

Musique a amélioré la prise en charge lors du téléchargement des pochettes manquantes pour les albums.

La documentation utilisateur pour de nombreuses applications était en grande partie dépassée et est désormais à jour.

Dans Contacts, l’interface d’édition d’un contact a été rafraîchie.

Les utilisateurs des pilotes propriétaires de NVIDIA pourront désormais lancer des applications à l'aide du GPU discret depuis GNOME Shell, via l'élément de menu « Lancer sur GPU discret ».

Horloges a été complètement repensé. Elle est conçue pour être réactive, la rendant plus simple à utiliser sur les petits écrans.

Polari permet de prévisualiser les liens dans la fenêtre de discussion.

Les fichiers cachés peuvent être utilisés comme modèles de nouveaux documents dans Fichiers.

Mots de passe et clés, le gestionnaire de mots de passe de GNOME a été amélioré et affiche les clés SSH publiques. L’interface s’adapte également mieux aux petits écrans.

Fractal, le client Matrix de GNOME est maintenant capable de démarrer les vidéos au sein de la fenêtre de discussion.

Source :



Et vous ?



Quel environnement de bureau utilisez-vous ?

Quels sont les éléments qui vous intéressent le plus dans celui que vous utilisez ?

