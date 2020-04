Après la publication d' Ubuntu 19.10 en octobre dernier, la nouvelle mouture du système d’exploitation est désormais prête. Ubuntu 20.04 vient avec de nouvelles fonctionnalités et quelques améliorations, dont GNOME 3.36, un démarrage plus rapide, un écran de connexion plus moderne, etc. Ubuntu 20.04 porte le nom de code Focal Fossa. C’est la prochaine version LTS du système d’exploitation et elle sera supportée pendant 5 ans. Voici de quoi il s’agit dans Ubuntu 20.04.Dans le nom de code d’Ubuntu 20.04 « Focal Fossa », “Focal” signifie “point central” ou “partie la plus importante”, tandis que Fossa (comme les fans du film Madagascar le savent) est un prédateur ressemblant à un chat, originaire de l'île de Madagascar. Ubuntu 20.04 est une version de support à long terme (LTS), suivant Ubuntu 18.04 LTS publiée en 2018 et supporté jusqu'en 2023. Pour les entreprises, Ubuntu 20.4 sera supportée pendant 10 ans en tant que “version de maintenance étendue” (ESM). Le statut ESM n'est pas gratuit et est adapté aux clients d'Ubuntu Advantage.Côté fonctionnalité, Ubuntu 20.4 est aussi conservatrice comme les autres versions LTS. Elle introduit uniquement des fonctionnalités que les développeurs Ubuntu peuvent à supporter pendant cinq ans. Elle s’appuie sur le noyau Linux 5.4 LTS sorti en novembre dernier. Cette version a apporté un nouveau mode de verrouillage à Linux. Il permet de renforcer la limite entre l’UID 0 (l’utilisateur root) et le noyau. Lorsque vous activez ce mode de verrouillage, plusieurs fonctionnalités sont restreintes. Linux 5.4 a aussi apporté le support du système de fichier exFAT de Microsoft Ubuntu 20.04 a abandonné Python 2. Par défaut, c’est la version 3.8.2 qui est maintenant installée. On note également quelques changements au niveau de la chaîne d’outils. Focal Fossa comprend glibc 2.31, OpenJDK 11, rustc 1.41, GCC 9.3, Ruby 2.7.0, PHP 7.4, Perl 5.30 et Golang 1.13. Mis à part cela, cette nouvelle version comprend les mises à jour stables des applications traditionnelles, dont Thunderbird 68.6.0, LibreOffice 6.4, PulseAudio 14 (préversion pour l’instant), Firefox 74 ou encore BlueZ 5.53. Thunderbird intègre par défaut l’extension Lightning pour la gestion des calendriers.En outre, le Snap Store devient la boutique d’application par défaut, remplaçant ainsi Ubuntu-software. Snap Store vous permet d’installer les applications classiques et les snaps. Autre chose également, Ubuntu 20.04 s'est débarrassée du lanceur Amazon. Ubuntu 20.04 s’appuie sur GNOME 3.36. Cela permet d’avoir des performances plus fluides, une utilisation moindre du processeur pour les animations de fenêtre et de présentation, l'exécution de JavaScript et enfin, le mouvement de la souris et celui de la fenêtre a également une latence plus faible maintenant.L’utilisation de GNOME 3.36 a permis également d’avoir un nouveau design de dossier d’application, un nouvel écran de verrouillage et une nouvelle conception du menu système. Il faut aussi noter la prise en charge des couleurs profondes 10 bits. QEMU a été mis à jour vers la version 4.2. QEMU a maintenant virglrenderer activé, ce qui vous permet de créer un GPU 3D virtuel à l'intérieur des machines virtuelles QEMU. Le backend graphique QEMU est désormais basé sur GTK au lieu de SDL. Cela offre une bien meilleure intégration au bureau et est souvent plus rapide.Cette version possède aussi un support pour OpenSSH U2F. Dans Ubuntu 20.04, OpenSSH 8.2 a ajouté la prise en charge des périphériques matériels U2F/FIDO pour permettre une authentification à deux facteurs basée sur le matériel. C'est très simple à réaliser. Par ailleurs, à partir de Focal Fossa, nginx-core n'est plus livré avec le module geoip hérité activé par défaut. Si vous utilisez le module geoip hérité dans nginx, vous pouvez rencontrer des problèmes de mise à niveau si vous ne désactivez pas le module geoip dans votre configuration.Cela a été fait dans le cadre de la dépréciation du support hérité de GeoIP. Il s’agit d’un petit aperçu des fonctionnalités les plus notables de la version 20.04 d’Ubuntu. Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers Ubuntu 20.04 LTS depuis Ubuntu 18.04 LTS ou Ubuntu 19.10. Pour ce faire, assurez-vous que toutes les mises à jour sont installées pour votre version actuelle d'Ubuntu avant de procéder à la mise à niveau.Source : Note de version Ubuntu 20.04 Qu'en pensez-vous ?