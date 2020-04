Sondage sur Ubuntu 20.04 : GNOME est préféré à Unity, le système de fichier ZFS est apprécié par la communauté Et 96 % des répondants disent aimer Ubuntu 0PARTAGES 6 0 Ubuntu 20.04



En décembre 2019, Ubuntu a lancé une enquête pour savoir les fonctionnalités les plus importantes à inclure dans Ubuntu 20.04 LTS. 21 862 personnes ont répondu à l'enquête. À sa clôture, les résultats ont été transmis aux équipes d'ingénierie concernées pour soutenir ou pas certaines fonctionnalités d'Ubuntu 20.04. Le calendrier semble un peut étrange, les résultats de l'enquête étant publiés le 22 avril dernier, peu de temps avant l’annonce de la version finale d'Ubuntu 20.04 ce 23 avril.



Rappelons que Ubuntu 20.04 s’appuie sur GNOME 3.36. Les résultats de l'enquête montre que GNOME s'est avéré aussi controversé que prévu. Il s'agit d'une interface utilisateur graphique (GUI) open source et d'un ensemble d'applications de bureau utilisées dans diverses distributions Linux. Il y a deux ans, Ubuntu est passé de l'environnement de bureau Unity développé par Canonical à GNOME 3.28. Cette décision a été controversée dans la communauté, mais elle a été prise parce qu'en fin de compte, les gens utilisaient déjà GNOME et aimaient ce qu'ils avaient. « Nos efforts pour intégrer Unity étaient perçus comme une fragmentation et non comme une innovation », explique Ubuntu.





ZFS est un système de fichiers avancé qui peut faire plus et possède des fonctionnalités plus intéressantes qu'un système de fichiers classique. Il a été mentionné ou commenté environ 226 fois, selon l'enquête. « Tous ceux qui ont commenté ont convenu que nous sommes sur la bonne voie et que le soutien et le développement de ZFS leur faciliteront la vie. Dans Ubuntu 20.04, nous avons mis à niveau vers la dernière version ZFS disponible qui apporte une amélioration des performances et une prise en charge du chiffrement en option pour les administrateurs système gérant leur système manuellement ».



Les snaps sont un système de déploiement de logiciels et de gestion de packages construit par Canonical comme un moyen facilement modifiable de package de logiciels. Ils sont conçus pour être sécurisés et fonctionner sur les distributions Linux, les clouds, les appareils IoT et sur le bureau. L'enquête à propos des snaps a relevé un sentiment plutôt mitigé. « Notre analyse a révélé quelque chose de très intéressant avec les snaps. Il y avait une répartition presque égale entre les commentaires négatifs, neutres et positifs à 30,1 %, 33,5 % et 36,3 %, respectivement ».





« Aimez-vous Ubuntu ? ». À cette question, 96 % des répondants ont donné une réponse favorable. Il faut noter que les répondants ne sont rien d'autres que des utilisateurs d'Ubuntu, car 85,5 % des répondants utilisent Ubuntu Desktop et le reste utilise exclusivement Ubuntu Server ou Ubuntu Core. À la question de savoir le principal système d'exploitation qu'utilisent les répondants, fait intéressant, un nombre important, bien que des utilisateurs d'Ubuntu, utilise Windows comme système d'exploitation principal. Étant donné le nombre de personnes qui ont déclaré utiliser Ubuntu Desktop, cela pourrait signifier que les personnes qui utilisent Ubuntu Server ou Core utilisent exclusivement Windows ou Mac OS comme système d'exploitation principal.



Ubuntu 20.04 est publié avec de nouvelles fonctionnalités et quelques améliorations, dont GNOME 3.36, un démarrage plus rapide, un écran de connexion plus moderne, etc. Ubuntu 20.04 porte le nom de code Focal Fossa. C'est la prochaine version LTS du système d'exploitation et elle sera supportée pendant 5 ans. Pour les entreprises, Ubuntu 20.04 sera supportée pendant 10 ans en tant que "version de maintenance étendue" (ESM). Le statut ESM n'est pas gratuit et est adapté aux clients d'Ubuntu Advantage.