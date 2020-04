Manjaro 20.0 Lysia est disponible en téléchargement La distribution s'appuie sur le noyau Linux 5.6, sa déclinaison KDE passe à Plasma 5.18 0PARTAGES 11 0 Manjaro Linux, ou tout simplement Manjaro, est une distribution Linux basée sur Arch Linux proposant Xfce, KDE, GNOME et Cinnamon comme environnements de bureau. C'est un système d'exploitation libre pour ordinateurs personnels qui se veut simple d'utilisation tout en mettant à disposition la richesse de la communauté Arch Linux.



Dans un billet de blog, l’équipe a annoncé la disponibilité de Manjaro 20.0, au nom de code Lysia, qui est le fruit de deux mois de développement. Manjaro 20.0 est disponible en 4 déclinaisons : XFCE, KDE Plasma, GNOME et l'installateur de ligne de commande appelé Manjaro Architect qui vous permet de choisir les options par défaut pour presque tout.



Manjaro-Architect offre une personnalisation totale où vous pouvez choisir le noyau à utiliser, l’environnement de bureau (ou l'installer sans), le shell par défaut, les pilotes graphiques et autres packages supplémentaires. Il existe d'autres éditions maintenues par la communauté comme Cinnamon, Mate, Manjaro Budgie, LXDE etc. qui sont également disponibles en téléchargement.



Comme Manjaro 19.0 Kyria, sortie le 25 février 2020, la variante par défaut Manjaro 20.0 Lysia est basée sur Xfce 4.14 :



« L'édition Xfce reste notre offre phare et a reçu l'attention qu'elle mérite. Seuls quelques-uns peuvent prétendre offrir une telle expérience Xfce polie, intégrée et de pointe. Avec cette version, nous livrons Xfce 4.14 et nous nous sommes principalement concentrés sur l'amélioration de l'expérience utilisateur avec le gestionnaire de bureau et de fenêtres. Nous sommes également passés à un nouveau thème appelé Matcha. Une nouvelle fonctionnalité Display-Profiles vous permet de stocker un ou plusieurs profils pour votre configuration d'affichage préférée. Nous avons également mis en œuvre l'application automatique des profils lorsque de nouveaux écrans sont connectés ».



L'édition KDE s’accompagne d’une mise à jour de Plasma qui passe en version 5.18 :



« Notre édition KDE offre un environnement de bureau Plasma 5.18 puissant, mature et riche en fonctionnalités avec une apparence unique, que nous avons entièrement repensé en 2020. L'ensemble complet des thèmes Breath2 comprend des versions claires et sombres, des éclaboussures animées, écran, profils Konsole, skins Yakuake et bien d'autres petits détails. Nous avons complété l'éditeur de texte Kate avec quelques schémas de couleurs supplémentaires et proposons Plasma-Simplemenu comme alternative au lanceur traditionnel. Avec une large sélection des dernières applications KDE 20.04 et d'autres applications, Manjaro-KDE vise à être un environnement polyvalent et élégant prêt pour tous vos besoins quotidiens ».





Du côté de l'édition GNOME, l'environnement de bureau a également été mis à jour et passe de la version GNOME 3.34 (Manjaro 19.0 Kyria) à la version GNOME 3.36 :



« Avec notre édition Gnome basée sur la série 3.36, nous incluons des rafraîchissements visuels pour un certain nombre d'applications et d'interfaces, en particulier les interfaces de connexion et de déverrouillage. Les extensions de shell GNOME sont désormais gérées à l'aide d'une nouvelle application Extensions qui gère la mise à jour, la configuration et la suppression ou la désactivation des extensions. Un bouton Ne pas déranger a été ajouté au popover de notifications. Lorsqu'elle est activée, les notifications sont masquées jusqu'à ce que le bouton soit désactivé. Par défaut, notre propre fond d'écran dynamique change de thème de couleur tout au long de la journée. De plus, nous avons mis à jour GDM et amélioré notre commutateur Gnome-Layout-Switcher. Nous avons mis à jour notre liste de packages préinstallés, zsh est le nouveau shell par défaut et les applications sont désormais triées dans des dossiers dans un tiroir d'application propre ».



Il faut également compter sur une mise à jour de Pamac qui passe de la version 9.3 à la version 9.4 :



« La série Pamac 9.4 a reçu quelques mises à jour. En améliorant notre gestion des packages, nous avons activé la prise en charge des snapshots et des flatpaks par défaut. Vous pouvez maintenant installer des snaps ou des flatpaks très facilement avec Pamac dans l'interface utilisateur et le terminal pour utiliser davantage une sélection encore plus large des dernières applications Linux. Pour les utilisateurs de Gnome, nous avons activé des fonctionnalités similaires à celles prises en charge par Gnome-Software pour obtenir plus d'informations sur les packages en cliquant simplement avec le bouton droit de la souris dans le tiroir de l'application gnome-shell. Et si vous recherchez une application que vous n'avez pas, Pamac vous propose de l'installer pour vous ».



Manjaro Architect prend désormais en charge l'installation de ZFS en fournissant les modules de noyau nécessaires.



Le noyau 5.6 est utilisé pour cette version, comme les derniers pilotes disponibles à ce jour (Manjaro 19.0 Kyria s’appuyait sur le kernel 5.4 LTS). Par rapport à la dernière version du média d'installation, les outils ont été améliorés et peaufinés.



La configuration recommandée est :

1 Go de RAM ;

3 Go d'espace disque ;

Processeur 1GHZ.

Notons qu'il s'agit de la configuration système recommandée. Manjaro peut fonctionner avec des spécifications système inférieures, mais peut ne pas être aussi fluide !



Télécharger Manjaro 20.0



Source :



Et vous ?



Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?

Si vous êtes sur Linux, sur quelle distribution ?

En comparaison avec Debian et Ubuntu (mes précèdents OS utilisés) le principal avantage à mon sens, c'est le "rolling release" qui permet de garder son système à jour régulièrement sans avoir à invoquer le grand esprit de la montée de version comme ça peut être le cas sur les distributions basées sur Debian.

Un autre aspect particulièrement interessant à mon sens, c'est la philosophie "KISS" (Keep It Simple, Stupid) qui est adopté dans manjaro/arch, qui permet d'avoir un meilleur controle sur son OS bien que ça nécessite un petit apprentissage de la part de l'utilisateur, perso j'ai appris des trucs et ça c'est bien!

A ce jour je n'ai jamais été bloqué par quoi que ce soit sur cet OS, contrairement à ce qu'on pense (ce que je pensais aussi avant...) la communauté Manjaro/Arch est non seulement très active mais aussi bienveillante (tant qu'on montre qu'on a un peu reflechi et cherché avant de poser une queestion), et la documentation Manjaro/Arch est très certainement une des meilleures du monde.

