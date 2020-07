openSUSE Leap 15.2 est disponible et introduit un ensemble d'outils d'IA tels que Tensorflow, PyTorch et Prometheus, Et prend aussi en charge Helm, le gestionnaire de paquets pour Kubernetes 0PARTAGES 4 0 Le projet



Dans l'ensemble, openSUSE Leap v15.2 comprend des mises à jour de sécurité, de nouveaux paquets importants, des corrections de bogues et d'autres améliorations. Selon l’avis de Marco Varlese, un des développeurs du projet, « Leap 15.2 représente un énorme pas en avant dans l'espace de l'intelligence artificielle. Je suis très excité pour le fait que les utilisateurs finaux d'openSUSE Leaps puissent désormais utiliser les frameworks et les applications d'apprentissage automatique et d’apprentissage profond via nos dépôts pour profiter d'un écosystème stable et à jour ». Voici quelques nouveautés de cette version :



Noyau Linux



Leap v15.2 utilise le noyau Linux v5.3.18. Il s'agit d'une mise à jour du noyau Linux v4.12, qui était dans le Leap v15.1. Le noyau de Leap est le même que celui utilisé dans SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 2. Cette version du noyau est maintenue par SUSE. Ce





Ajout de modules d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique



Pour plusieurs, l'IA et l'apprentissage automatique font partie des technologies les plus problématiques à prendre en main. Ainsi, pour faciliter la tâche à ses utilisateurs, openSUSE Leap v15.2 introduit un ensemble de paquets importants pour les nouvelles technologies à source ouverte, notamment Tensorflow, PyTorch, ONNX, Grafana et Prometheus.



Introduction d'un noyau en temps réel



Avec openSUSE Leap v15.2, un noyau en temps réel a été introduit afin de gérer la synchronisation des microprocesseurs avec pour but de traiter efficacement les événements critiques. L'ajout d'un noyau en temps réel est une grosse affaire selon la déclaration de Gerald Pfeifer, président du conseil d'administration du projet. « L'ajout d'un noyau en temps réel à openSUSE Leap ouvre de nouvelles possibilités. Pensez à l'informatique de pointe, aux appareils embarqués, à la capture de données, qui connaissent tous une croissance immense. Historiquement, beaucoup d'entre eux ont été le domaine d'approches propriétaires », a-t-il déclaré.



« openSUSE ouvre maintenant les vannes aux développeurs, aux chercheurs et aux entreprises qui sont intéressés par le test de capacités en temps réel ou peut-être même par une contribution. Un autre domaine que l'open source aide à s'ouvrir », a-t-il ajouté.



Inclusion de technologies pour la prise en charge des conteneurs



Dans cette version d’openSUSE, vous remarquerez que Kubernetes est inclus dans le paquet officiel. Cela est prévu pour aider les utilisateurs finaux à facilement automatiser les déploiements, de dimensionner et de gérer les applications conteneurisées. Helm (le gestionnaire de paquets pour Kubernetes) est également intégré. Vous trouverez également ici et là plusieurs autres ajouts qui facilitent la sécurisation et le déploiement d'applications conteneurisées.



Mises à jour de l'installateur d'openSUSE



Selon l’équipe de développement du projet, l'installateur d'openSUSE était déjà assez bon. Mais, avec la dernière version Leap v15.2, ils ont ajouté plus d'informations, une compatibilité avec les langues qui se lisent de droite à gauche comme l'arabe, et des changements subtils pour faciliter la sélection des options au moment de l'installation.

Améliorations apportées à YaST



Malgré le fait que YaST constitue déjà un outil d'installation et de configuration assez puissant, cette version ajoute la possibilité de créer et de gérer un système de fichiers Btrfs et d'appliquer des techniques de cryptage avancées. En outre, vous devez être conscient de la disponibilité d'openSUSE sur le sous-système Windows pour Linux. Ainsi, avec Leap v15.2, la compatibilité de YaST avec le WSL a été améliorée conformément à leurs notes de publication.



Améliorations de l'environnement de bureau (Plasma)



Plasma v5.18 LTS est la troisième version de support à long terme de l'équipe Plasma de KDE. Leap v15.2 inclut cette nouvelle version LTS. Plasma v5.18 sera mise à jour et maintenue par les contributeurs de KDE pour les deux prochaines années (les versions régulières sont maintenues pendant 4 mois). Dans Plasma v5.18, vous trouverez de nouvelles fonctionnalités qui rendent les notifications plus claires, les paramètres plus rationnels et l'apparence générale plus attrayante. Plasma v5.18 est plus facile et plus agréable à utiliser et vous permet d'être plus productif.



Si vous envisagez de mettre à jour ou de faire migrer votre école, votre entreprise ou votre organisation vers Plasma, cette version est votre meilleure option, car vous obtenez la version la plus stable de Plasma avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Selon l’équipe d’openSUSE, Plasma v5.18 inclut également des fonctionnalités qui vous permettent de mieux travailler, jouer et vous exprimer.



Logiciels bureautiques et de groupe (LibreOffice, Thunderbird, etc.)



LibreOffice est un projet de “The Document Foundation”. C’est une suite bureautique complète, gratuite, mais aussi open source. Il comprend un logiciel de traitement de texte (Writer), un programme de présentation, un tableur et bien plus encore. openSUSE Leap v15.2 a été publié avec la dernière version de la branche 6.x de LibreOffice,



