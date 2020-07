Linux continue sa croissance et passe à 3,61% de part sur le marché des OS desktop d'après NetMarketShare, Sa plus haute part de marché jamais atteinte sur ce baromètre 0PARTAGES 7 0 Courant mars, la part de marché de Windows a connu une légère baisse qui a profité à Linux d’après le baromètre NetMarketShare. Le mois suivant, bien que Windows 10 gagne régulièrement des utilisateurs depuis que Microsoft a supprimé Windows 7, avril 2020 a vu le système d'exploitation perdre des parts de marché, tandis que ses concurrents Ubuntu et macOS ont vu leur nombre d'utilisateurs augmenter.



Il convient de préciser que NetMarketShare n'enregistre que les appareils qui sont en ligne et accèdent à certains sites.



La tendance s’est poursuivie en juin 2020, mois durant lequel les mesures de NetMarketShare ont indiqué que Linux a atteint sa part de marché la plus élevée sur desktop : 3,61 % de part de marché. Nous pouvons voir sur le graphique que la part de marché de Linux a augmenté depuis le début de la pandémie.





Plusieurs hypothèses sont formulées face à ce constat. Pour beaucoup, la baisse de l'utilisation de Windows 10 en avril 2020 ainsi que dans les mois qui ont suivi correspond à la période de confinement dû à la pandémie de Covid-19. Nombreuses sont les entreprises qui ont fermé leurs bureaux. Et pour les employés en télétravail, ils ne sont plus systématiquement tenus d’utiliser le système d’exploitation sur lequel ils sont au bureau pour accomplir leur tâche, car ils sont, pour bon nombre d’entre eux, sur leurs propres ordinateurs portables et PC.



Selon certains, alors que les entreprises utilisent massivement Windows 10 sur leurs machines, il semble que les particuliers s'intéressent de plus en plus à macOS et à Linux.



Sur l'audience Developpez et IT Pro, la part de marché de Linux sur desktop en juin est plus importante puisque le système d'exploitation profite d’un honorable 7,43 % de part de marché. Windows a enregistré une part de marché de 58,72 % en juin 2020, tout système d’exploitation confondu (mobile et desktop). Dans le détail, Windows 10 est resté le champion avec 81,92 %, suivi par Windows 7 avec 13,71 % puis Windows 8.1 avec 3,25 %. Windows 8, XP, Vista et NT ont eu moins de 1 % (respectivement 0,44, 0,35, 0,29 et 0,01 %).



Notons que, comme sur NetMarketShare, la part de marché de Windows sur desktop est supérieur à 80 %.



Sur quel système d’exploitation êtes-vous sur votre ordinateur personnel ?

Est-il différent du système d’exploitation que vous utilisez en entreprise ?

Pourquoi l’avez-vous choisi ?

Qu’est-ce qui, selon vous, peut expliquer que Linux gagne autant de part de marché ?

Source : NetMarketShare

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous !



-Une seule personne,Greta Thunberg,veut tout dire(écologie -> recyclage des ordinateurs -> Pleins de gens migrent sous GNU/Linux)

-La fin du support de Windows 7+les gens qui veulent pas s'acheter un ordi,migrent directement sous GNU/Linux

-L'arrivée de Steam/Proton qui justifie de switcher sous GNU/Linux+les logiciels de développement qui arrivent en masse

-Huawei,qui lance son premier ordinateur sous ARM,avec UOS Linux :

-L'espionnage massif & Panneau publicitaire de Microsoft avec Windows 10+Teams+Office 365,incite les gens à réfléchir sur leurs choix de leurs logiciels

-Le bouche à oreille autour de GNU/Linux commence à bien marcher,surtout lors du confinement,ou les gens demandent de l'aide à des "informaticiens" pour installer et leurs apprendre à utiliser GNU/Linux.



ça explique vraiment pourquoi les gens commencent enfin à réagir.



Ce qui manque à une distribution GNU/Linux,c'est la facilité d'utilisation et la logithèque de Windows/Android/macOS. 1 0 Mais en même temps,c'est normal que la part de marché de GNU/Linux augmente car :-Une seule personne,Greta Thunberg,veut tout dire(écologie -> recyclage des ordinateurs -> Pleins de gens migrent sous GNU/Linux)-La fin du support de Windows 7+les gens qui veulent pas s'acheter un ordi,migrent directement sous GNU/Linux-L'arrivée de Steam/Proton qui justifie de switcher sous GNU/Linux+les logiciels de développement qui arrivent en masse-Huawei,qui lance son premier ordinateur sous ARM,avec UOS Linux : https://www.frandroid.com/marques/hu...aine-se-montre -L'espionnage massif & Panneau publicitaire de Microsoft avec Windows 10+Teams+Office 365,incite les gens à réfléchir sur leurs choix de leurs logiciels-Le bouche à oreille autour de GNU/Linux commence à bien marcher,surtout lors du confinement,ou les gens demandent de l'aide à des "informaticiens" pour installer et leurs apprendre à utiliser GNU/Linux.ça explique vraiment pourquoi les gens commencent enfin à réagir.Ce qui manque à une distribution GNU/Linux,c'est la facilité d'utilisation et la logithèque de Windows/Android/macOS.

