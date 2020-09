Linusgate : plus de 250 plaintes de violation du code de conduite du projet Debian par Linus Torvalds font l'objet de fuite D'un cercle de la communauté très à cheval sur le politiquement correct 11PARTAGES 7 0 Les critiques contre Linus Torvalds pour « violence verbale » ne sont pas une nouveauté. Le fameux « fuck you! » adressé à NVIDIA pour l’incompatibilité du matériel de la société ou encore la sortie contre un développeur de Red Hat pour sa proposition d’un patch pour le support du Secure Boot dans le Kernel l’illustrent à souhait. Les plus de 250 plaintes de violation du code de conduite du projet Debian par Linus Torvalds remontent à six années. L’actualité pour sa part tient à une question : comment gérer les paroles jugées offensantes au sein d’une communauté surtout lorsqu’elles sont émises par des contributeurs à l’aura super imposante comme le créateur du noyau Linux ?



Dans le cas du projet Debian, tout part d’une intervention de Linus Torvalds lors de l’édition 2014 de la DebConf. Alors qu’il s’exprimait sur ses divergences avec la Free Software Foundation au sujet de la licence GPLv3, Linus Torvalds bien connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche n’avait pas manqué de traiter la FSF de « malhonnête », « d’immorale » ; d’être remplie de « fous et de fanatiques. »





C’est ce qui lui a valu plus de 250 plaintes de violation de conduite du projet Debian. « À mon avis, il est plus qu’évident que Linus a violé le code de conduite de la DebConf. […]. Mais de manière réaliste, la seule chose que nous pouvons faire est de ne pas l’inviter aux futurs événements du projet Debian », lit-on dans l’une des plaintes. « Debian devrait déclarer publiquement que Linus ne sera pas le bienvenu à ses événements. [...] De plus, Debian doit des excuses à la Free Software Foundation. Ces excuses devraient être au moins aussi publiques que l'infraction », avance une autre. L’édition 2020 de la DebConf s’est tenue en ligne au courant du mois d’août.



Sur ce même axe de la gestion des contenus dits offensants, l’équipe code de conduite du projet Debian a,





L’équipe du projet Debian est très à cheval sur le politiquement correct. C’est la raison pour laquelle l’une des 250 plaintes de violation du code de conduite par Linus Torvalds rappelle que « tout le monde doit être traité avec respect », ce qui implique l’utilisation d’une terminologie policée dans le but de ne pas heurter autrui. Linus Torvalds pour sa part avait été clair sur la question : il n’accorde d’importance qu’à la technologie et est d’avis que certains projets communautaires en font trop avec les questions en lien avec le politiquement correct et finissent par se détourner de l’essentiel.



« Je suis acerbe probablement parce qu’ issu d’une culture qui je pense n’est fait pas autant dans le politiquement correct que les USA de nos jours. Je viens également d’une famille qui était largement dysfonctionnelle. Donc, les gens sont différents et nous devons apprendre à vivre ensemble. Seulement, le vivre ensemble ne consiste pas à chercher une espèce de plus petit dénominateur commun, mais réside dans cette possibilité de pouvoir choisir ses collaborateurs. C’est l’un des avantages de l’open source en comparaison à ce qui se fait dans l’univers des logiciels propriétaires », avait-il ajouté.



Le danger avec des appels à bannissement comme ceux dont il est fait mention est de perdre des contributeurs de qualité et pas des moindres. Cela s’est vu avec le cas Kevin Kofler dans le cadre du projet communautaire Fedora.



« Kevin Kofler a contribué pendant longtemps au projet Fedora et ses aptitudes techniques ont été d’un grand bénéfice. Il a également un important passif de comportements et d'attitudes négatives, violant souvent l'esprit et la lettre du code de conduite du projet Fedora. Ses actions sont à l’origine de nombreuses tensions et ont provoqué le départ de plusieurs contributeurs du projet. […]. Compte tenu de l’impasse dans laquelle le projet se trouve, nous ne pouvons laisser cette situation toxique perdurer. L’équipe KDE SIG est arrivée à la conclusion que Kevin soit banni de la communauté », indiquait un communiqué dans la liste de diffusion de Fedora.





Le code de conduite d'un projet communautaire doit-il être appliqué à tous les contributeurs de façon indépendante de leurs compétences ou de leur aura ?

Le politiquement correct a-t-il sa place dans l'univers de la technologie ?



oops! je crois que je ne serai pas invité à la prochaine debConf. XD 2 0 quelle bande de connards.--oops! je crois que je ne serai pas invité à la prochaine debConf. XD Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par Patrick Ruiz Envoyé par Qu’en pensez-vous ?

Le code de conduite d’un projet communautaire doit-il être appliqué à tous les contributeurs de façon indépendante de leurs compétences ou de leur aura ?

Le politiquement correct a-t-il sa place dans l’univers de la technologie ? Qu’en pensez-vous ?Le code de conduite d’un projet communautaire doit-il être appliqué à tous les contributeurs de façon indépendante de leurs compétences ou de leur aura ?Le politiquement correct a-t-il sa place dans l’univers de la technologie ? sa loi ) sans recours possible ...



... mais, pour ça, il faudrait encore que le code de conduite ne soit pas du caca en barquette, quand je lis des trucs comme « tout le monde doit être traité avec respect », ce qui implique l’utilisation d’une terminologie policée dans le but de ne pas heurter autrui « tout le monde doit être traité avec respect », ce qui implique l’utilisation d’une terminologie policée dans le but de ne pas heurter autrui

on en arrive aux absurdités actuelles avec des règles à géométrie variable qui ne s'applique qu'en fonction de la différence supposée de statut entre l'offenseur et l'offensé, le tout en excluant de facto une quelconque défense, l'offenseur est directement dans la case coupable à cause de son statut et en aucun cas à cause de ce qu'il a proféré.



le problème n'est pas que le politiquement correct a une place (ou pas) dans l'univers de la technologie, mais que techniquement le politiquement correct, sa finalité est l'extinction pure et simple de toute opposition, vu que à chaque nouvelle étape de censure, tu pourras toujours trouver un sujet pour être offensé (et on remet 100 francs dans le nourrain).

pour moi, le politiquement correct fait parti de ces cancers "modernes" qui créent encore plus de fractures dans la société, donc devrait plus être éliminé que appliqué quelque part. 1 0 pour donner mon avis là dessus, je vais commencer par la question 2, oui et heureusement qu'un code pour une communauté doit s'appliquer à tout le monde quelque soit la compétence ou l'aura, j'ajouterai même il doit s'appliquer à ceux qui régissent la communauté en elle même, combien de fois voit on des excès de zèle (pour ne pas dire que le régisseur est en train d'appliquer) sans recours possible ...... mais, pour ça, il faudrait encore que le code de conduite ne soit pas du caca en barquette, quand je lis des trucs commemais à partir du moment où tous les sujets peuvent heurter tout le monde, c'est juste impossible.on en arrive aux absurdités actuelles avec des règles à géométrie variable qui ne s'applique qu'en fonction de la différence supposée de statut entre l'offenseur et l'offensé, le tout en excluant de facto une quelconque défense, l'offenseur est directement dans la case coupable à cause de son statut et en aucun cas à cause de ce qu'il a proféré.le problème n'est pas que le politiquement correct a une place (ou pas) dans l'univers de la technologie, mais que techniquement le politiquement correct, sa finalité est l'extinction pure et simple de toute opposition, vu que à chaque nouvelle étape de censure, tu pourras toujours trouver un sujet pour être offensé (et on remet 100 francs dans le nourrain).pour moi, le politiquement correct fait parti de ces cancers "modernes" qui créent encore plus de fractures dans la société, donc devrait plus être éliminé que appliqué quelque part. Membre chevronné https://www.developpez.com 0 0