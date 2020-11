exécute un serveur RDP (Remote Desktop Protocol) Windows dans un conteneur de machine virtuelle en arrière-plan ;

vérifie le serveur RDP pour les applications installées telles que Microsoft Office ;

si ces programmes sont installés, il crée des raccourcis tirant parti de FreeRDP, une implémentation gratuite du protocole RDP, pour le CLI et le plateau GNOME ;

les fichiers de votre répertoire \home sont accessibles via le montage "\\tsclient\home" à l'intérieur de la machine virtuelle ;

vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel fichier de votre répertoire "\home" pour l'ouvrir avec une application.





Internet Explorer 11 ;

Microsoft Access (2016) ;

Microsoft Access (2019) ;

Microsoft Access (Office 365) ;

Microsoft Excel (2016) ;

Microsoft Excel (2019) ;

Microsoft Excel (Office 365) ;

Microsoft Word (2016) ;

Microsoft Word (2019) ;

Microsoft Word (Office 365) ;

Microsoft OneNote (2016) ;

Microsoft OneNote (2019) ;

Microsoft OneNote (Office 365) ;

Microsoft Outlook (2016) ;

Microsoft Outlook (2019) ;

Microsoft Outlook (Office 365) ;

Microsoft PowerPoint (2016) ;

Microsoft PowerPoint (2019) ;

Microsoft PowerPoint (Office 365) ;

Microsoft Publisher (2016) ;

Microsoft Publisher (2019) ;

Microsoft Publisher (Office 365).

Ben Curtis, un développeur d'application, a présenté cette semaine WinApps, un outil permettant d'exécuter des applications Windows, comme Microsoft Office, sous Linux (Ubuntu/Fedora) et GNOME/KDE, comme si elles faisaient partie du système d'exploitation natif. WinApps intègre Nautilus, permettant ainsi de faire un clic droit sur des fichiers de type "mime" spécifiques pour les ouvrir. Pourquoi WinApps existe-t-il et comment est-ce qu'il fonctionne ?Selon le développeur de WinApps, en avril dernier, Hayden Barnes, responsable de l'ingénierie pour WSL (Windows Subsystem for Linux) chez Canonical, a tweeté ce qui semblait être des applications Windows natives dans un conteneur ou une machine virtuelle sur Ubuntu. Cependant, aucun détail n'a été révélé sur la façon dont cela a été réalisé. Selon Curtis, il s'agit probablement d'une méthode similaire à celle qu'il a utilisée pour construire WinApps, mais avec un conteneur Windows construit de l'intérieur.« Plutôt que d'attendre, WinApps a été créé comme un moyen facile et unique d'inclure des applications fonctionnant dans une machine virtuelle (ou sur un serveur RDP) directement dans GNOME, comme si elles étaient des applications natives », a déclaré Curtis. WinApps fonctionne de la façon suivante :Même si WinApps n'en est qu'à ses débuts et reste, pour l'instant, un projet personnel de Curtis, il peut être vu comme un concurrent d'autres outils permettant déjà d'exécuter des applications Windows sous Linux, comme Wine. Wine (à l'origine, un acronyme pour "Wine Is Not an Emulator") est une couche logicielle offrant la possibilité d'utiliser des applications Windows sur un environnement Linux, FreeBSD et macOS.Toutefois, les applications Windows n'étant pas conçues pour ces systèmes, il arrive que nombre d'entre elles présentent des anomalies ou soient inutilisables lorsqu'elles sont exécutées via Wine. À moins qu’un programme spécifique à Windows ne soit essentiel pour vous, il est en général conseillé d’essayer de trouver une alternative du programme désiré sous Linux en premier lieu ou de choisir une solution Cloud.Wine fonctionne sur tous les noyaux x86 et X86-64 (amd64 et EM64T), y compris les noyaux "generic". La catégorie de logiciels à privilégier sous Wine est celle sous l'architecture 32 bits et DirectX. Depuis la version 3.0, il est possible d'installer Wine sur Android. La version 5.0 de Wine a été publiée en août dernier et l'équipe a indiqué qu'elle continue à travailler afin d'améliorer la prise en charge des applications Windows, y compris les jeux vidéo. Dans le cas de WinApps, le dépôt GitHub du projet indique qu'il prend actuellement en charge les applications suivantes :Source : Page GitHub de WinApps Que pensez-vous de WinApps ?WinApps a-t-il les atouts nécessaires pour concurrencer les standards comme Wine ?