Sortie de la version 6 de PrimTux Une distribution éducative destinée aux écoles et aux familles. 0PARTAGES 5 0 L'équipe PrimTux est heureuse d'annoncer la sortie de la 6ème version de sa distribution éducative destinée aux écoles et aux familles.



Depuis sa première édition, la distribution a considérablement évolué :



Sa charte graphique s'est affinée.

Un tri important a été effectué dans les applications. Celles désuètes ont été supprimées, de nouvelles font leur apparition (Scratch3, Sugarizer, Pragmativités, jLoDB...), d'autres ont été remaniées ou mises à jour.

L'équipe s'est davantage investie dans le développement d'applications destinées à en améliorer l'ergonomie, ou pour mettre à jour, dans des technologies plus pérennes telles qu'html5, des logiciels éducatifs devenus obsolètes.



PrimTux 6 fait appel à un nouveau gestionnaire de connexion avec le retour des 3 sessions élèves au démarrage :









PrimTux6 est déclinée en 2 versions :



une version basée sur Ubuntu et destinée aux ordinateurs récents ;

une version basée sur Debian Buster, destinée aux ordinateurs anciens, pour répondre à sa vocation de revalorisation d'ordinateurs à des fins éducatives.



Quelle que soit la version utilisée, PrimTux est conçue pour rester extrêmement légère.



La version 6 continue de s'appuyer sur ce qui fait la force de la distribution :



des environnements élèves adaptés aux différents cycles de la scolarité primaire, protégés des mauvaises manipulations ;





une sélection de logiciels éducatifs de qualité adaptés aux différents âges de la scolarité ;





une navigation Internet sécurisée grâce à CTparental qui assure le filtrage depuis la version 5, et au moteur de recherche Qwant junior ;







Un PrimTux menu est en cours de développement



Il verra le jour dans les mois à venir. Inspiré du handymenu, il en étendra considérablement les fonctionnalités de manière à gérer, de façon centralisée, toutes les applications. Il sera ainsi possible, dans une même interface, de :



lancer des applications ;

en installer depuis les dépôts ;

en supprimer.



Un forum très réactif



permet aux utilisateurs de tous niveaux de compétences informatiques de trouver réponse à leurs problèmes et questionnements.



Remerciements



L'équipe de développement (Steph, Philippe Dpt35, mothsart) remercie chaleureusement les contributeurs ayant participé aux tests: les membres de Oisux (mhep, Olivier, Didier), Alain, ideefixe, chti5933, Thierry M. et qui, par leurs retours, ont œuvré à améliorer la distribution.



Télécharger PrimTux6



Rendez-vous sur



Et vous :

Que pensez-vous de l'évolution de PrimTux ?

Si vous êtes utilisateur de PrimTux, avez-vous des suggestions à faire pour les futures évolutions ? Il verra le jour dans les mois à venir. Inspiré du handymenu, il en étendra considérablement les fonctionnalités de manière à gérer, de façon centralisée, toutes les applications. Il sera ainsi possible, dans une même interface, de : https://forum.primtux.fr permet aux utilisateurs de tous niveaux de compétences informatiques de trouver réponse à leurs problèmes et questionnements.L'équipe de développement (Steph, Philippe Dpt35, mothsart) remercie chaleureusement les contributeurs ayant participé aux tests: les membres de Oisux (mhep, Olivier, Didier), Alain, ideefixe, chti5933, Thierry M. et qui, par leurs retours, ont œuvré à améliorer la distribution.Rendez-vous sur cette page Que pensez-vous de l'évolution de PrimTux ?Si vous êtes utilisateur de PrimTux, avez-vous des suggestions à faire pour les futures évolutions ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème