Les caractéristiques de la Nintendo 64

CPU : MIPS 64-bit RISC CPU, Vitesse d’horloge : 93.75 MHz ;

Processeur RCP: SP (Son et processeur graphique) incorporé, Vitesse d’horloge : 62.5MHz ;

mémoire : RAMBUS D-RAM 36M bit, Vitesse de transfert: 4,500M bit/sec maximum ;

affichage : 56 x 224 ~ 640 x 480 dots, Prise en charge du mode entrelacé sans fluctuation d'intensité ;

taille : Largeur 260mm, Profondeur 190mm, Hauteur 73mm ;

poids : 1.1kg (2.42 lb.).

Encore une nouvauté dans l’écosystème Linux pour cette fin d’année 2020. Après Sony qui a publié le 24 décembre dernier un nouveau pilote du noyau Linux pour la prise en charge d’une partie matériel de la PlayStation 5 DualSence, c’est au tour de la console de jeux Nintendo 64 (N64) de bénéficier des qualités du systeme Linux.Tout comme Windows, iOS et Mac OS, Linux est un système d'exploitation (logiciel qui gère toutes les ressources matérielles associées à l’équipement qui l’héberge). En fait, c’est l'une des plateformes les plus populaires de la planète. Le noyau Linux a été porté sur de nombreuses architectures. D’ailleurs, le système d’exploitation mobile Android, repose sur le noyau Linux. Bien qu’il ne soit pas rare d'entendre parler de nouveaux portages du noyau Linux pour des plateformes non prises en charge, il faut tout de même reconnaître le caractère extrêmement inhabituel lorsque la plateforme est une console de jeux.Le nouveau pilote Sony prend en charge la manette de jeu en mode USB et Bluetooth, ainsi que les LED, les capteurs de mouvement, le pavé tactile, la batterie et la barre lumineuse. Tandis que le programme implémenté par Lauri Kasanen, développeur open-source connu également pour sa contribution au développement de la pile graphique de Linux, est susceptible de prendre en charge la mémoire d'image et les émulateurs de port de la console de jeux. L’annonce a été effectuée ce 25 décembre par Lauri et une démonstration peut être observée sur la vidéo suivante :Ce n'est pas la première fois que Linux est porté sur la N64, mais les tentatives précédentes ne visaient pas le même objectif que celui de Lauri Kasanen qui compte également à son actif une contribution au projet Mesa. Le fichier binaire exploitable sur la Nintendo 64 est disponible sur le GitHub de Lauri pour des architectures MIPS 64-bit et peut être chargé avec un Flashcart.Deux décennies après l'apparition de la console de jeu, nous verrons si le travail de Lauri Kasanen sera exploité. Car il faut reconnaître que son utilité est plutôt limitée. Dans tous les cas, le binaire est déjà disponible en téléchargement sur le compte GitHub de Lauri.Télécharger le code source sur GitHubSource : Lauri Kasanen Êtes-vous favorable à la Nintendo ou à la PlayStation de Sony ? Pourquoi ?Quel est votre avis sur le sujet ?