Jingling est l’entreprise chinoise derrière ce nouveau système d’exploitation. La distribution Linux basée sur Ubuntu 20.04, KDE v5.75 et Plasma Mobile 5.20 a fait l’objet de tests sur le Surface Pro 6 et le Huawei Matebook pro 14 doté d’un écran tactile. En fait, ce sont les deux plateformes pour lesquelles l’équipe JingOS annonce une expérience utilisateur complète. JingOS est conçu en premier pour être un système d’exploitation pour plateformes de type tablettes. Le système d’exploitation reste installable sur la plupart des ordinateurs x86 qui devront néanmoins être équipés d’écran tactiles. La prise en charge des plateformes ARM est également prévue pour un futur proche.« JingOS est une distribution Linux complète basée sur Ubuntu. Elle peut exécuter des applications Linux de bureau comme Visual Studio Code, Libre Office, etc. JingOS est un système d'exploitation utilisable en production et conçu de façon spécifique pour les tablettes », indique Jingling. Le code source fera l’objet d’ouverture dans un futur proche.Sur la Chine, il souffle un vent d’incitation à l’utilisation des technologies locales. En effet, les administrations gouvernementales ont, au terme de l’année 2019, reçu pour instruction de supprimer tout le matériel et les logiciels de conception étrangère dans un délai de 3 ans . Grosso modo, la manœuvre est destinée à s’extirper de la dépendance aux technologies américaines alors que la guerre commerciale USA – Chine reste d’actualité en attendant de voir quelle direction le nouvel exécutif américain prendra. Les initiatives autour de la mise sur pied d’un système d’exploitation national n’ont de cesse de se multiplier. De par sa dénomination, on pourrait penser que JingOS est de ce lot quand on se souvient que le terme peut être connecté au jingoisme – un type extrême de nationalisme au travers duquel la Chine clame la défense de ses intérêts. Dans le même temps, elle se positionne en conquérante en cherchant à montrer qu’elle peut aussi exporter de bons systèmes d’exploitation.Ce sont les ressemblances de l’interface utilisateur de JingOS avec celle d’iPadOS qui laissent songeur sur l’avenir de cette distribution Linux. L’icône des paramètres dans JingOS est un excellent cas de figure susceptible d’ouvrir la voie à un procès. Une plainte (par Apple) pour atteinte à la marque déposée est susceptible de prospérer sur ce seul axe.En tout cas, ce ne serait pas la première fois qu’Apple se lance dans une confrontation de ce type. Par le passé, la firme de Cupertino a traîné Samsung en justice l’accusant de copie servile du look-and-feel d’iOS sur sa lignée de produits Galaxy sous Android Source : JingOS Que pensez-vous de l’approche de conception d’Apple en matière d’interface utilisateur et d’expérience utilisateur ? Comment le comparez-vous à celui d’autres écosystèmes comme ceux de Windows et Linux ?Une distribution Linux à l’interface et expérience utilisateur calqués sur celle de l’iPadOS vous semble-t-elle pratique à l’usage ?Sur quels aspects de cette interface graphique Apple est-il susceptible de se lancer dans une bataille légale ?