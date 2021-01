CPU 8 cœurs : quatre cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité énergétique ;

la version principale stable dite LTS, donc la dernière version 20.04 « Focal Fossa », est sortie le 23 avril 2020 est la version recommandée par de Canonical pour le grand public ;

la version secondaire. Une nouvelle mise à jour sort tous les six mois et le support de sécurité et de mises à jour sont assurés pendant 9 mois. C'est la version recommandée par Canonical pour ceux qui veulent bénéficier des dernières nouveautés.

Les ordinateurs Mac fonctionnant sur des processeurs M1 comme le MacBook Pro, le Mac mini et le MacBook Air d'entrée de gamme peuvent maintenant être démarrés sur Linux. La semaine dernière, Corellium, une entreprise spécialisée dans la virtualisation, basée en Floride au États-Unis, a annoncé un portage du système d’exploitation Ubuntu sur Mac M1.La société qui dit suivre l’évolution de l’écosystème mobile d’Apple depuis la sortie de l’iPhone 6 déclare : « Notre plateforme de virtualisation Corellium a fourni aux chercheurs en sécurité une vision sans précédente du fonctionnement des systèmes d'exploitation et des programmes sur les processeurs ARM d'Apple ». « Quand Apple a décidé d'autoriser l'installation des noyaux personnalisés sur les Mac équipés de la puce M1, nous avons été très heureux d’effectuer un portage de Linux sur cette puce pour approfondir notre compréhension de la plateforme matérielle », ajoute-t-elle.Étant la première puce créée spécialement pour les Mac, la puce M1 offre une grande puissance et possède également des qualités pour une efficacité énergétique accrue. Sur un Mac Mini par exemple, Apple indique que la puce M1 offre des performances jusqu’à trois fois plus élevées, des performances graphiques jusqu’à six fois plus rapides et une vitesse d’apprentissage automatique jusqu’à 15 fois supérieures à ce qui se faisait. Ci-dessous, quelques-unes des caractéristiques du Mac M1.Motivés par Linus Torvalds, les développeurs semblent être séduits par la possibilité d'exécuter Linux sur une machine basée sur l'architecture ARM et également les performances offertes par les puces M1 d'Apple. Hector Martin, un développeur qui fait régulièrement fonctionner Linux sur diverses architectures, avait également effectué un portage du système Linux sur les Mac M1.À la question de savoir ce qu’il pensait des nouveaux laptops d’Apple, Linus Torvald répond : « Apple fait peut-être tourner Linux dans son cloud, mais pas sur ses ordinateurs portables. J'attends depuis longtemps un ordinateur portable ARM qui peut faire tourner Linux. Je n'ai pas le temps de le bricoler, ni l'envie de me battre contre des entreprises qui ne veulent pas m'aider », a déclaré le concepteur du noyau Linux.En août 2019, Apple a intenté une action en justice contre Corellium, la société cofondée en 2017 par Amanda Gorton et Chris Wade. Dans sa plainte, Apple avait allégué que la société de logiciels a copié le système d'exploitation, l'interface utilisateur graphique et d'autres aspects des appareils sans autorisation. L’entreprise à la pomme accuse Corellium d'avoir agi sous prétexte d'aider à découvrir des bogues dans le système d'exploitation de l'iPhone, mais de vendre ensuite l'information « sur le marché libre au plus offrant ».En réponse à la plainte d’Apple, Corellium avait à son tour accusé Apple d’utiliser des « pratiques commerciales déloyales auxquelles le tribunal doit mettre fin ». Selon Corellium, Apple connaissait et encourageait son activité jusqu'à ce qu'elle décide de proposer son propre produit concurrent. Plus tôt cette année, un juge fédéral de Floride a rejeté les accusations d'Apple selon lesquelles Corellium aurait violé la loi sur les droits d'auteur avec son logiciel qui aide les chercheurs en sécurité à trouver des bogues et des failles de sécurité sur les produits Apple.Rappelons qu'Ubuntu est un système d’exploitation GNU/Linux basé sur la distribution Linux Debian. Il est développé pour les ordinateurs personnels, les serveurs et les objets connectés par la société Canonical. Il se divise en deux versions :L'équipe de Corellium a expliqué en détail comment elle est parvenue à faire fonctionner Ubuntu sur Mac M1. L’article comprend un tutoriel pour installer Ubuntu sur les Mac M1. En suivant les étapes, on finit par faire un démarrage direct à partir d’un port USB.Sources : Apple Quelle est votre expérience avec les systèmes macOS et Ubuntu ?Préféreriez-vous un système Linux à un macOS sur votre MacBook ?