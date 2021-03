Depuis la mi-février, la version 5.11 du noyau Linux est disponible. Depuis cette date, une nouvelle fenêtre de fusion a été ouverte pour la version 5.12 du noyau Linux. Pour cette version 5.12-rc1, Linus Torvalds l’a baptisée Frozen Wasteland (désert gelé), car elle a démarré avec des tempêtes de verglas hivernales dans la région de Portland qui ont abattu des milliers d’arbres et privé l’électricité à plus d’un quart de million de personnes. Pendant six jours, Linus également s’est retrouvé sans électricité, ce qui l’a empêché de travailler sur la nouvelle fenêtre de fusion. Mais après cette première semaine gâchée par les aléas climatiques, Linus a pu rattraper le retard accumulé et a annoncé la sortie de Linux 5.12-rc1 à la fin du mois de février comme prévu.Dans cette première release candidate de Linux 5.12, un accent a été mis sur le nettoyage du code, comme le support OPROFILE, le support MID d’Intel, le support Simple Firmware Interface d’Intel, certaines plateformes ARM anciennes et obsolètes, divers pilotes qui ont tous été supprimés. À côté de ce nettoyage historique, de nombreux ajouts ont également été effectués. Nous avons entre autres, la prise en charge des plateformes Intel ASIC N5X et Snapdragon 888, une meilleure prise en charge des appareils Microsoft Surface, l’intégration de divers pilotes x86, la prise en charge du GPU adreno 508/509/512 dans MSM, la prise en charge des cartes SiFive FU740 et HiFive Unmatched RISC-V, l’ajout du support NUMA pour RISC-V, la prise en charge de l’overclocking pour les processeurs graphiques des séries AMD Radeon RX 6800/6900, etc.Après avoir annoncé la publication de Linux 5.12-rc1 en fin du mois dernier, Linus vient de faire une seconde publication il y a quelques jours afin déconseiller l'utilisation de cette release candidate. Pour bien se faire entendre, il a renommé cette version en « v5.12-rc1-dontuse » dans l’arborescence de son git afin de prévenir les utilisateurs sur la conduite à tenir vis-à-vis de cette version. Comment en est-on arrivé à là ? Linux explique qu’une simplification et un nettoyage du code ont été effectués dans Linux 5.12-rc1 à l’issue desquels aucune alerte n’a été générée. Toutefois, cela a occasionné « un bogue subtil et très méchant : les fichiers d’échange ont arrêté de fonctionner correctement. Ils ont arrêté de fonctionner d’une manière particulièrement mauvaise : le décalage du début du fichier d'échange a été perdu ».En principe, les bogues provoqués par les changements dans le code sont détectés automatiquement, mais celui-ci ne l’a pas été, car « les fichiers d’échange ne sont tout simplement pas normaux ». Il ajoute qu’il ne blâme pas les développeurs qui étaient supposés détecter ce genre de bogues, et souligne que ce n’était pas non plus dû au timing étrange de la fenêtre de fusion. Pour lui, cela était simplement un bogue inhabituel qui a été détecté et isolé dans l’arborescence actuelle.Aussi, Linus précise que si vous utilisez cette dernière version expérimentale, vous risquez de vous retrouver avec un système de fichiers qui est essentiellement écrasé par des données aléatoires de swap . La bonne nouvelle est que de manière générale, de nombreuses distributions utilisent par défaut des partitions d’échange plutôt que des fichiers d’échange. Mais Ubuntu qui est l’une des distributions Linux les plus utilisées installe des fichiers d’échange par défaut depuis plus de quatre ans maintenant. Pour les utilisateurs Ubuntu (ou les distributions dérivées telles que Mint), cet avertissement de Linus est plus que d’actualité, car en utilisant cette dernière version du noyau, il est fort probable que ce bogue détruise tout le système de fichiers.En plus de ce problème qui pourrait affecter les distributions qui utilisent des fichiers d’échange, Linus explique qu’il a ajouté la balise « ne pas utiliser » dans son arborescence git publique afin que des personnes ne soient pas tentés de démarrer une nouvelle branche du noyau à partir de cette dernière version. Généralement, tout se passe sans problème avec les release candidates, mais pour cette fois, Linus recommande de ne pas l'utiliser, car cela pourrait parfaitement bien fonctionner sur un système qui utilise une partition d’échange, mais mal finir pour les systèmes utilisant des fichiers d’échange.Source : Message de Linus Torvalds Avez-vous été affecté par ce bogue ? Quelles solutions avez-vous utilisées pour régler ce problème ?Quels commentaires faites-vous sur la gestion de ce bogue par Linus ?Comment appréciez-vous le fait qu’un tel bogue a pu passer les filtres de détection des erreurs ? De quoi remettre en cause les compétences des mainteneurs de Linux ?