7-Zip pouvait déjà être utilisé avec d’autres systèmes d’exploitation (GNU/Linux…) grâce, par exemple, au projet Wine ou au portage de sa version console sous GNU/Linux, nommé p7zip. Cependant, p7zip était maintenu par un développeur différent. Dans un post, Igor Pavlov a indiqué que la licence pour le code source sera la même. 7-Zip est distribué sous licence GNU LGPL (Lesser General Public License), une licence de logiciels libres. La licence GNU LGPL rédigée par la Free Software Foundation permet de s’affranchir du caractère héréditaire de la licence GPL, en particulier de la clause de copyleft que n’a pas la LGPL.On peut alors utiliser une bibliothèque de 7-Zip sans contraindre son logiciel à être libre. Cependant, toute modification du code source dans la bibliothèque devra être également publiée sous la licence GNU LGPL. Le logiciel 7-Zip utilise la technique de chiffrement AES-256 pour la sécurité. Il dispose d'une fonction d'auto-extraction pour le format de fichier 7z. Les formats pris en charge par 7-zip sont 7z, GZIP, XZ et BZIP2. Il est intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l’État français dans le cadre de la modernisation globale de ses systèmes d’informations (SI).La motivation de Igor Pavlov pour le développement d’une version Linux de 7-Zip serait venu du fait que le développeur du portage p7zip n'a montré aucune activité ces 4-5 dernières années. « p7zip a de gros scripts de compilation qui sont bons pour les distributions linux. Mais 7-Zip pour Linux n'utilise pas ces scripts de compilation pour le moment, déclare Igor. Il est possible de fusionner le code de 7-Zip avec les scripts de compilation de p7zip cependant, je ne travaille pas avec Linux. »Bien que Pavlov n'ait pas encore publié les sources, il a partagé quelques informations sur la façon dont il a été compilé. Comme il admet lui-même ne pas travailler avec Linux, il a demandé l'avis d'autres développeurs sur la meilleure façon de compiler le programme. « Ces nouveaux binaires 7-Zip pour Linux ont été compilés par GCC sans le paramètreet les exécutables compilés pour 32 bits (x86 et armhf) ne fonctionnent pas sur certains systèmeset, probablement à cause de l'absence de certains fichiersrequis. » « Veuillez partager la façon de compiler et de lier des binaires qui fonctionneront sur la plupart des systèmes Linux », a exhorté Pavlov sur sa page de publication.Le développeur de 7-zip invite également les utilisateurs à évaluer les performances de 7-Zip pour Linux sur différents systèmes en utilisant la commande suivante :. Bien que 7-Zip se démarque par sa gratuité totale et le fait qu'il soit open source, il existe de nombreux autres logiciels d'archivage, de compression et décompression de fichiers. Tous ces logiciels proposent des fonctionnalités différentes. Ils prennent en compte certains formats ou non, permettent d'ajouter un mot de passe sur une archive et bien d'autres.Source : Igor Pavlov Utilisez-vous 7-zip ? Pourquoi ? Sinon, quel logiciel de compression de données et d’archivage de fichiers utilisez vous ?Que pensez-vous de cette sortie de 7-zip pour Linux ?Quelle est selon vous, la meilleure alternative pour 7-zip ?Igor Pavlov exhorte les spécialistes des systèmes Linux à « partager la façon de compiler et de lier des binaires qui fonctionneront sur la plupart des systèmes Linux ». Avez-vous une idée ?