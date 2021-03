Le bureau change de look





Changements visuels





Nouveaux gestes pour l'espace de travail





Les changements dans Nautilus

Weather

Maps

Web

GNOME Software

Compose Key





Ajustements des paramètres

Disponibilité

Alors, pourquoi GNOME 40 et non GNOME 3.40 ? La version précédente de GNOME était la version 3.38 . Les utilisateurs s'attendaient normalement à une version 3.40, mais l'équipe de développement a adopté un nouveau système de versionnage qui supprime la numérotation lourde. C'est ce qui explique que cette version est GNOME 40. Après la sortie de GNOME 40 en mars 2021, une série de versions intermédiaires suivra. Celles-ci seront numérotées GNOME 40.1, GNOME 40.2, et ainsi de suite. En octobre, GNOME 41 sera publié. La version suivante sera GNOME 42, etc.GNOME 40 est publié avec GTK4, plusieurs améliorations et modifications du Shell GNOME, y compris des changements majeurs dans Dash et dans les espaces de travail, et une grande variété d'autres d'améliorations. Voici ci-dessous un aperçu des nouveautés dans GNOME 40.Au lieu de vous accueillir sur un bureau vide, GNOME 40 vous présente par défaut la vue d'ensemble redessinée des activités. Cela vous prépare à la productivité et vous aide à apprendre la nouvelle disposition. Les espaces de travail sont horizontaux et sont positionnés au centre de l'écran de présentation. Vous pouvez vous déplacer entre les espaces de travail en utilisant les nouveaux gestes ou la souris. Les fenêtres d'applications en cours d'exécution affichent une icône d'application sur leur fenêtre et, en fonction de leur taille, peuvent "chevaucher" les bords de chaque espace de travail.Dash se trouve désormais en bas de l'écran. La barre des favoris affiche désormais un séparateur entre les applications favorites (c'est-à-dire épinglées) et celles en cours d'exécution, mais non épinglées. Le lanceur d'applications glisse désormais vers le haut à partir du bas de l'écran (ce qui réduit les espaces de travail à une bande de vignettes prise en charge par la fonction glisser-déposer). Le lanceur d'applications, qui reste entièrement personnalisable par glisser-déposer, prend en charge la pagination horizontale.Si ces changements de présentation peuvent sembler spectaculaires, soulignons que le flux de travail de GNOME Shell reste largement inchangé. Il y a un écran d'aperçu caché avec une barre de favoris et un lanceur d'applications configurables, plusieurs espaces de travail, etc. Si vous êtes familier avec GNOME 3.30 et plus, vous n'aurez aucun problème à vous familiariser avec toutes les nouveautés de GNOME 40.Vous remarquerez beaucoup de bords arrondis dans GNOME 40, notamment dans le sélecteur d'espace de travail, Dash et les états "actifs" des éléments de la barre supérieure. Vous trouverez également des bords inférieurs nouvellement arrondis dans de nombreuses applications de base de GNOME, notamment System Monitor, Characters et Nautilus. La refonte des bords est une touche purement cosmétique, toutefois elle semble donner à l'interface utilisateur du bureau une esthétique plus souple et une sensation de modernité.D'autres améliorations visuelles incluent des barres de défilement plus grandes dans les applications GTK 3 et GTK 4 ; les noms d'applications tronqués dans le lanceur d'applications se développent au survol ; l'ajout d'icônes d'applications dans le sélecteur de fenêtres ; et la suppression de la "flèche de menu d'applications" de la barre supérieure lors de la mise au point des applications. Deux applications, Software et Web, ont de nouvelles icônes, et le fond d'écran Adwaita (qui n'est pas utilisé par défaut sur la plupart des distributions) a été mis à jour.La décision de l'équipe de passer des espaces de travail verticaux (fixes) aux espaces de travail horizontaux (dynamiques) est le changement le plus controversé de cette version. Les utilisateurs avérés d'espaces de travail verticaux risquent de trouver cela dérangeant, mais spatialement parlant, cela fonctionne : déplacer des espaces de travail de gauche à droite semble plus intuitif dans GNOME 40 que de se déplacer de haut en bas. Les nouveaux gestes du pavé tactile pour la navigation dans les espaces de travail et pour entrer et sortir de la vue d'ensemble sont activés par défaut dans GNOME 40.Un glissement de trois doigts vers la gauche ou la droite permet de passer d'un espace de travail à l'autre, tandis qu'une pression de trois doigts vers le haut permet d'accéder à la vue d'ensemble et, si vous continuez à appuyer, de prolonger le lanceur d'applications. Un glissement de trois doigts dans la direction opposée vous ramène à l'espace de travail sélectionné. Avec un clavier, appuyez sur "Super + Alt + ↑" pour entrer dans la vue d'ensemble, et à nouveau pour ouvrir le lanceur d'applications. Appuyez sur "Super + Alt + ↓" ou "Échap" pour fermer le lanceur d'applications (s'il est ouvert) et à nouveau pour quitter l'aperçu.Vous pouvez utiliser "Super + Alt" avec les flèches gauche/droite pour vous déplacer entre les espaces de travail. Les utilisateurs de souris doivent appuyer sur "Super + Alt" et faire défiler la molette de la souris pour se déplacer entre les espaces de travail.Nautilus est le gestionnaire de fichiers par défaut sur les environnements GNOME Shell, Unity et Budgie. Il s'agit en fait de l'équivalent de "l'Explorateur Windows" sur Windows. Dans GNOME 40, Nautilus ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de trier les fichiers par date de création ; des estimations plus précises du transfert et de la copie de fichiers ; et la complétion de la tabulation dans la barre de saisie de l'emplacement. Lorsque vous essayez de copier ou de déplacer un fichier à un endroit où il existe déjà un fichier du même nom, vous avez désormais la possibilité de renommer le fichier à déplacer.En outre, la fonction intégrée d'extraction de fichiers ZIP prend désormais en charge les fichiers ZIP protégés par mot de passe. Une refonte des préférences de Nautilus permet de trouver et de rechercher plus facilement des paramètres spécifiques ; vous verrez un petit aperçu lorsque vous définissez un fond d'écran dans le menu du clic droit de Nautilus ; et il est désormais possible de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le binaire d'une application et de choisir l'option "Exécuter en tant que programme".L'application Weather de GNOME est l'une des applications météo les plus populaires pour les bureaux Linux. Dans GNOME 40, Weather a été totalement remanié avec un nouveau design qui transmet plus d'informations sur les prévisions plus clairement qu'auparavant.À partir de GNOME 40, Maps innove en rafraîchissant l'apparence des "bulles de lieu" qui affichent des informations pertinentes pour un lieu ou une localité spécifique en utilisant des informations glanées sur Wikipédia, OpenStreetMap, etc. Les bulles de lieu remaniées fonctionnent également normalement sur les appareils mobiles.Web (également connu sous le nom d'Epiphany) a aussi été remanié. Avec la sortie de GNOME 40, Web présente une barre d'onglets reconstruite (mieux adaptée aux activités Web modernes). En plus des améliorations apportées, il ajoute quelques nouvelles fonctionnalités que vous pourriez trouver intéressantes, comme les indicateurs de non lus, les onglets épinglés, le glisser-déposer fonctionnel, et plus encore. Enfin, pour les fans de Google Suggest, Web peut être configuré pour afficher des suggestions de recherche au fur et à mesure que vous tapez. Cette fonction n'est toutefois pas activée par défaut.Dans GNOME 40, un nouveau carrousel "d'applications vedettes" met en avant les logiciels. Le carrousel se déplace automatiquement entre les différentes diapositives, prend en charge les gestes tactiles et affiche à la fois le nom de l'application et une brève description de ce qu'elle fait. Les diapositives sont également générées automatiquement sur la base des données disponibles. L'ajout de l'historique des versions sur les pages de liste des applications permet de voir facilement ce qui a changé dans votre logiciel préféré, y compris les logiciels installés à partir de Flathub.Tous les changements que l'on peut trouver dans GNOME 40 ne sont pas aussi évidents que ceux mentionnés ci-dessus. Un petit changement qui pourrait avoir un impact important sur les utilisateurs qui ont besoin de saisir des caractères spéciaux (par exemple, ™, °, etc.) ou des lettres accentuées est l'inclusion d'une touche de composition configurable, Compose Key. Elle n'est pas activée par défaut. Vous devez l'activer via "Paramètres > Clavier" et attribuer une touche (sur votre clavier) qui servira de déclencheur de composition. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur la touche de composition et de saisir une combinaison de touches de composition.Par exemple, si vous définissez la touche Alt gauche comme touche de composition. Pour taper le symbole de copyright "©", il vous suffit de mettre au point un champ de texte valide et d'appuyer sur la touche Alt gauche pour "lancer" la composition, puis de taper un C majuscule et un o minuscule pour créer le caractère "©".GNOME 40 poursuit son effort de nettoyage et de rationalisation du panneau de configuration, en facilitant l'accès aux options les plus courantes. La section Wi-Fi est désormais plus facile à utiliser, car la liste des réseaux place les réseaux connus (c'est-à-dire précédemment connectés) en haut de la liste pour un accès plus rapide. Les paramètres des raccourcis clavier ont été réorganisés en groupes plus petits, et le champ de recherche est plus visible (et donc plus utile). Les paramètres de la source "Input" ont été déplacés de la section "Région & Langage" vers la section "Clavier", où ils ont plus de sens.Enfin, avez-vous déjà plongé dans "Paramètres > À propos" en espérant obtenir plus d'informations sur votre appareil ? Dans GNOME 40, la page "À propos" affiche désormais le nom et le numéro de modèle du matériel ainsi que le nom du fournisseur (lorsqu'ils sont disponibles).GNOME 40 a été officiellement publié ce 24 mars, mais il est déjà pris en charge par la version bêta de Fedora 34 (dont la sortie de la version stable est prévue prochainement). La version 21.04 d'Ubuntu n'inclut pas GNOME 40 dans son intégralité, mais une poignée d'applications GNOME 40 sont prêtes à l'emploi (et d'autres peuvent être installées à partir du dépôt). Un PPA (Personal Package Archives) permettant aux utilisateurs d'installer GNOME 40 sur Ubuntu 21.04 pourrait être publié prochainement, mais rien de concret n'a encore été annoncé. En résumé, GNOME 40 est plus qu'une simple mise à jour itérative.La mise à jour corrige un certain nombre de problèmes et d'imperfections, ajoutant plus d'ergonomie à l'objectif d'un bureau "sans distraction". Mais si cette nouvelle mise à jour semble passionnante, elle pose un dilemme aux fournisseurs en aval : peuvent-ils continuer à proposer une expérience GNOME Shell personnalisée ou devront-ils finalement se réaligner et s'adapter à la nouvelle orientation qui se dessine ?Source : GNOME 40 Que pensez-vous des changements intervenus dans GNOME 40 ?