Comment AWS, Azure et Google Cloud sont en train de tuer les emplois Linux

« Je vois de plus en plus d'offres d'emploi autour du DevOps, je vois beaucoup de fournisseurs d'infrastructure, les fournisseurs de cloud de base AWS, Azure, Google Cloud, voire Digital Ocean, passer de l'IaaS au Software as a Service, où ils fournissent juste les outils pour consommer le service, vous n'avez pas à vous soucier de la sécurisation, des correctifs, etc., qui étaient tous des tâches d'administration Linux.« Certains administrateurs système que je connais conviennent que le fait d'avoir une infrastructure utilisant des machines virtuelles Linux avec un fournisseur de cloud n'est pas une bonne pratique, n'est pas évolutive (selon eux), ne permettent pas de profiter de toutes les fonctionnalités intéressantes que le cloud construit pour vous, etc.« Je me demande si l'administration Linux sera toujours quelque chose dans un proche avenir, une carrière que quelqu'un pourra poursuivre en sortant d'une école ou d'une l'université. Je me demande si l'administration Linux sera quelque chose à recommander aux nouveaux diplômés, car nous, en tant que professionnels de l'informatique, adorons recommander des choses pour l'avenir, pas pour les besoins actuels, nous donnons des conseils comme : ne codez pas en PHP ou Java, le nouveau langage chaud est Python ou Go… vous aurez plus de chances de réussir dans la vie ».Bien que le cloud puisse encore être construit sur des serveurs Linux, ils sont désormais administrés de manière centralisée par un nombre beaucoup plus restreint de techniciens, et Rentería fait valoir que si Amazon le souhaitait, ils pourraient facilement déplacer leurs serveurs vers un autre système d'exploitation sans affecter les API auxquelles les entreprises se connectent.Il note que l'intérêt de devenir architecte Linux a plongé tandis que l'intérêt de devenir architecte cloud a grimpé en flèche. Il est également moins cher de se certifier en tant qu'architecte cloud qu'en tant qu'architecte Linux, l'examen AWS coûtant entre 150 et 300 USD tandis que la certification RedHat coûte 400 USD par examen.« L'intérêt de Linux Architect était similaire à celui de Cloud Architect, mais en 2016, l'intérêt pour Cloud Architect n'a cessé de croître. Les recherches associées indiquent où est l'intérêt ».Et voici sa conclusion :« Je trouve moins utile de connaître Linux à l'ère du cloud, où le nombre de personnes obtenant la certification d'architecte cloud augmente, tandis que le nombre de personnes cherchant à obtenir une certification Linux diminue.« Les outils actuels font une grande abstraction de service sans avoir besoin d'avoir une solide connaissance de Linux, sont plus conviviaux pour les développeurs et permettent de construire des produits plus rapidement.« Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, c’est juste quelque chose qui pourrait arriver plus tôt que prévu ».Source : billet Mariano Rentería Que pensez-vous des propos de Mariano ?Pensez-vous que les emplois Linux sont tués par AWS?Est-il, selon vous, moins utile de connaître Linux à l'ère du cloud ? Dans quelle mesure ?En tant que professionnel, recommanderiez-vous à des étudiants de poursuivre leur apprentissage de Linux ? Pourquoi ?