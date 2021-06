Processeurs

la prise en charge initiale du SoC M1 d'Apple et d'autres plateformes matérielles d'Apple parues en 2020 est maintenant disponible sous une forme précoce. Cependant, les graphiques accélérés et la prise en charge plus raffinée sont toujours en cours d'élaboration. Seule la poussée de code initiale est parvenue à Linux 5.13 et il faut s'attendre à ce qu'elle soit améliorée au cours des prochains cycles du noyau ;

prise en charge de la fonction de vidage simultané du TLB (translation lookaside buffer) pour quelques avantages mineurs en matière de performances. En fait, le travail de gestion de la mémoire x86 de Linux 5.13 apporte une optimisation mineure des performances qui est particulièrement bénéfique à la lumière des atténuations de la sécurité du CPU de ces dernières années qui ont un impact sur le TLB ;

le pilote AMD Energy a été supprimé sans remplacement/alternative en amont dans le noyau pour le moment ;

ajout d'un pilote de refroidissement Intel pour réduire la fréquence de votre CPU à un seuil de température plus bas que celui par défaut ;

correction du support AMD Zen pour Turbostat ;

de nombreuses améliorations ont été apportées aux support de RISC-V ;

support de Loongson 2K1000 ;

KVM apporte des améliorations AMD SEV et Intel SGX pour les VM invitées.

le support de la détection des verrouillages de bus Intel a été ajouté en plus du support existant de la détection des verrouillages fractionnés ;

KCPUID est un nouvel utilitaire dans l'arbre pour aider à mettre en place les nouveaux processeurs x86 ;

etc.

Graphique

le support graphique Intel Alder Lake S a été fusionné sous forme préliminaire ;

prise en charge initiale de FreeSync HDMI pour les GPU AMD ;

prise en charge initiale du matériel accélérateur AMD Aldebaran ;

un pilote d'affichage USB générique a été ajouté pour les configurations telles que l'utilisation d'un Raspberry Pi Zero comme adaptateur d'affichage ;

prise en charge de la plateforme "Intel DG1 Platform Monitoring Technology"/Telemetry ;

le pilote POWER9 NVLink 2.0 a été supprimé en raison de l'absence de support utilisateur open source ;

mises à jour du pilote Direct Rendering Manager ;

etc.

« Nous avons eu une semaine assez calme depuis la rc7, et je ne vois aucune raison de retarder la 5.13. Le résumé pour la semaine est minuscule, avec seulement 88 commits non fusionnés (et quelques-uns d'entre eux sont juste des reverts). Bien sûr, si la dernière semaine était petite et calme, la 5.13 dans son ensemble est en fait assez grande. En fait, c'est l'une des plus grosses versions 5.x, avec plus de 16 000 commits (plus de 17 000 si vous comptez les fusions), provenant de plus de 2 000 développeurs. Mais il s'agit d'un phénomène général, et non d'un phénomène particulier qui se distingue par son caractère inhabituel », a écrit Torvalds.Avec Linux 5.13, il n'y a toujours pas de support du langage Rust (bien qu'il ait récemment été intégré à Linux-Next, au moins pour des tests plus étendus), le démon CIFSD n'a pas encore été intégré, il n'y a toujours pas de percée dans le support open source moderne des GPU NVIDIA, et il n'y a rien de nouveau à signaler sur Bcachefs ou d'autres initiatives qui se déroulent en dehors de l'arbre du noyau. Voici un aperçu des modifications apportées à Linux 5.13.Source : Linus Torvalds Que pensez-vous des nouveautés de Linux 5.13 ?