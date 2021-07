améliorations des pilotes graphiques Intel et AMD Radeon ;

ajout de memfd_secret, un nouvel appel système pour créer des zones de mémoire secrètes ;

un pilote audio USB à latence réduite ;

un certain nombre d'améliorations du pilote du système de fichiers ;

une activation continue autour des processeurs hybrides Intel Alder Lake ;

la planification du cœur est maintenant disponible ;

des améliorations pour les ordinateurs portables AMD Ryzen avec une mise à jour du pilote SFH ;

etc.

À la suite de la fenêtre de fusion de deux semaines, la première version candidate à Linux 5.14 est maintenant disponible avec toutes les nouvelles fonctionnalités de cette prochaine version du noyau. Linux 5.14-rc1 a bénéficié des contributions d'environ 1 650 développeurs. Il y a eu 11 859 changements de fichiers, près de 82 000 insertions et 285 485 suppressions. Torvalds s'attend à ce que ce soit une "version assez régulière" par rapport à la version stable 5.13 de fin juin, qui a apporté un support précoce pour le processeur M1 d'Apple, ainsi que la prise en charge de Landlock et FreeSync HDMI.« Dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes surprises ici, et du point de vue de la taille, cela semble être une version assez régulière. Espérons que cela se traduise par un cycle de publication agréable et calme, mais on ne sait jamais. La dernière version était grosse, mais tout était assez calme malgré cela, donc la taille n'est pas toujours le facteur déterminant ici », a déclaré Linus Torvalds lors de l'annonce de la version 5.14-rc1. Cette version s'est concentrée en grande partie sur les pilotes, mais l'équipe du noyau a également supprimé des dizaines de milliers de lignes de code héritées.« Ce qui paraît un peu inhabituel, c'est qu'il y a beaucoup de suppressions de lignes dans ce document, l'ancienne couche IDE ayant finalement connu sa fin tant attendue, et tout notre support IDE est maintenant basé sur libata. Bien sûr, le fait que nous ayons supprimé tout ce code IDE hérité ne signifie pas que nous avons eu une réduction des lignes dans l'ensemble : quelques dizaines de milliers de lignes de code hérité sont loin d'être suffisantes pour équilibrer la croissance habituelle du noyau. Mais c'est toujours agréable de voir le nettoyage », a écrit Torvalds dans son annonce dimanche.Très attendu par la communauté du noyau, le support de Rust n'a toujours pas été ajouté à Linux 5.14-rc1. Torvalds avait en effet laissé entendre en avril que le projet avait bien évolué et que le support de Rust pourrait arriver avec la version 5.14 de Linux. Mais ce n'est pas le cas avec la publication de la RC1 de Linux 5.14. Les fans de Rust vont devoir encore patienter. Voici ci-dessous les principaux changements intervenus dans Linux 5.14-rc1 :Source : Linux 5.14-rc1 Que pensez-vous des nouveautés de Linux 5.14-rc1 ?