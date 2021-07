Comment installer Microsoft CBL-Mariner ?

Créez votre propre image ISO d'installation

Code : Sélectionner tout 1

2

sudo apt install make tar wget curl rpm qemu-utils golang-go genisoimage python2-minimal bison gawk

Code : Sélectionner tout 1

2

git clone https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.git

Code : Sélectionner tout 1

2

3

cd CBL-Mariner/toolkit sudo make iso REBUILD_TOOLS= y REBUILD_PACKAGES= n CONFIG_FILE= ./imageconfigs/full.json

Installer Microsoft CBL-Mariner sur VirtualBox



choisissez l'option 'Graphical Installer' ;

sélectionnez "CBL-Mariner Full" comme type d'installation ;

acceptez les termes et les conditions d'utilisation ;

sélectionnez l'option "Effacer le disque". Bien entendu, il est possible de partitionner manuellement le disque ;

entrez votre nom, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Notez que cet utilisateur aura le privilège root/sudo. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Install" ;

attendez que l'installation se termine (Microsoft estime que le processus d'installation est extrêmement rapide) ;

après l'installation, il suffit de vous connecter avec les informations d'identification de l'utilisateur précédemment créé.

Microsoft qui voyait en Linux le cancer du monde informatique au début des années 2000 a complètement retourné sa veste lors de la dernière décennie. La firme de Redmond s'est depuis considérablement investie dans le développement open source comme en témoignent les outils Windows Subsystem for Linux (WSL) et Azure Sphere OS. Entre temps, Microsoft a également racheté GitHub, la plateforme hébergeant le plus de logiciels open source dans le monde, pour près de 8 milliards de dollars en 2018. Maintenant, Microsoft présente CBL-Mariner, sa propre distribution Linux utilisée par ses équipes internes.« Oui, vous avez bien lu le titre. L'enfer est en train de geler parce que chez Microsoft nous avons notre propre distribution Linux appelée Mariner ou plus exactement CBL-Mariner où CBL signifie Common Base Linux », a écrit Juan Manuel Rey, ingénieur au sein de la division Azure de Microsoft, dans un billet de blogue présentant la nouvelle distribution Linux de l'entreprise. CBL-Mariner a été développée par le groupe Linux System de Microsoft, qui est également l'auteur de WSL2. La distribution est axée sur la sécurité, utilise des RPM avec DNF/Tiny DNF pour la gestion des paquets, différents types d'installation, etc.Mais encore une fois, elle ne vise pas à être une distribution Linux à usage général, mais une distribution que les différentes équipes d'ingénieurs de Microsoft peuvent utiliser pour leurs différents cas d'utilisation. La mise à jour la plus récente de CBL-Mariner, la version 1.0, est arrivée la semaine dernière avec un passage à la dernière version du noyau Linux 5.10 LTS, divers correctifs de sécurité, la rétrogradation de Kubernetes dans leur dépôt Extras, et divers autres paquets ajoutés. Les caractéristiques de CBL-Mariner permettent également des temps de démarrage plus rapides et une surface d'attaque minimale.Microsoft a publié CBL-Mariner sur GitHub sous une licence MIT. Bien que le code source soit disponible, il n'y a pas d'images ISO, mais vous pouvez construire la vôtre. Voici comment le faire en utilisant Ubuntu.Tout d'abord, installons certains prérequis dont nous aurons besoin pour construire l'image ISO :Ensuite, clonez le dépôt GitHub de CBL-Mariner :Enfin, entrez dans le répertoire CBL-Mariner/toolkit et construisez l'image ISO d'installation. La procédure suivante permet de construire une image ISO amorçable à partir des RPM précompilés :C'est fait. Vous trouverez le fichier ISO dans le répertoire ../out/images/full/ sous un nom tel que full-1.0.20210712.2155.iso.Créez une nouvelle VM VirtualBox. Configurez le matériel avec 1 CPU, 1 Go de RAM et un disque de 8 Go. Cela devrait être suffisant pour un test. Sélectionnez un disque de démarrage, dans le cas présent full-1.0.20210712.2155.iso, et commencez le processus d'installation en suivant les étapes ci-dessous.Sources : CBL-Mariner 1.0 Que pensez-vous de la distribution Linux CBL-Mariner de Microsoft ?