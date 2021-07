Selon des commentaires sur le sujet, le pilote de noyau "NTFS3" de Paragon Software fournit un meilleur support de lecture/écriture pour le système de fichiers NTFS de Microsoft que ce qui est disponible avec d'autres options de noyau ou FUSE pour ce support de système de fichiers sur Linux. Il semble que ce pilote pourrait enfin être mis en place prochainement. Au cours de l'année écoulée, il a fait l'objet de nombreuses révisions et s'est bien développé. Même au début, le code était fondamentalement meilleur que le pilote NTFS existant du noyau et, après toutes les révisions du code en amont, la qualité est telle qu'il devrait pouvoir être intégré au noyau Linux.Cela est toutefois assujetti au fait que Paragon Software est toujours prêt à maintenir le code. En effet, cela fait presque un an que Paragon Software a soumis le code pour un pilote NTFS en lecture/écriture pour Linux. Le pilote existant du noyau est en lecture seule, bien qu'un autre, un pilote FUSE (Filesystem in Userspace), soit en lecture/écriture. Malgré de nombreuses révisions, le pilote a continué à manquer les fenêtres de fusion, la dernière pour le noyau 5.14 ayant eu lieu au début du mois. La semaine passée, lors d'une discussion sur les correctifs pour les dossiers partagés de VirtualBox, un contributeur est revenu sur le sujet.« Ce pilote est déjà dans un état de fonctionnalité bien meilleur que le vieux pilote NTFS de 2001 », a-t-il déclaré, et a salué l'effort fait par Paragon Software dans le soutien du pilote. Il semble que le problème est lié au fait que personne (ou en particulier les développeurs de Paragon Software) n'est allé directement voir Torvalds pour soumettre une demande de fusion de ce nouveau pilote NTFS. Vendredi, Torvalds a déclaré que dans le cas où le code du pilote a toutes les revues/reconnaissances et qu'il pourra être maintenu, les développeurs impliqués devraient publier une demande de fusion.« Nous n'avons pas quelqu'un pour canaliser les nouveaux systèmes de fichiers – la liste de diffusion fsdevel est bonne pour les commentaires et pour avoir un retour d'information, mais à un moment donné, quelqu'un a juste besoin de le soumettre réellement, et ce n'est pas ce que fsdevel finit par faire. L'argument selon lequel "il est déjà dans un bien meilleur état que l'ancien pilote NTFS" n'est peut-être pas un argument technique très fort (pas à cause des problèmes de Paragon – juste parce que l'ancien pilote NTFS n'est pas génial), mais c'est un argument assez fort pour fusionner le nouveau pilote de Paragon », a-t-il déclaré.« Et je ne pense pas qu'il y ait eu d'énormes _plaintes_ à propos du code, et je ne pense pas qu'il y ait eu le moindre signe que le fait d'être en dehors du noyau aide », a-t-il ajouté. Le pilote NTFS3 de Paragon Software améliore ce qui se trouve actuellement dans le noyau. En outre, avec NTFS qui continue d'être un choix populaire pour les systèmes de fichiers Windows, un meilleur support pour des scénarios tels que les disques externes formatés avec NTFS serait le bienvenu.Paragon Software estime que son nouveau pilote supporte entièrement la lecture et l'écriture ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités non trouvées dans le pilote Linux existant. Ce nouveau pilote serait beaucoup mieux pour ceux qui ont besoin de traiter les systèmes de fichiers Microsoft NTFS à partir de Linux. Le pilote NTFS3 est également jugé plus performant que le pilote NTFS basé sur FUSE qui est aussi actuellement disponible et préféré par certaines distributions.Source : Linus Torvalds Quel est votre avis sur le sujet ?