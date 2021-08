Lorsque Valve a lancé Proton pour Steam sur Linux, il s'est engagé à permettre aux joueurs Linux du monde entier de jouer à tous les derniers jeux disponibles pour la plateforme Windows, sur leurs distributions Linux. Proton est une technologie qui traduit les appels d'API spécifiques à Windows en équivalents Linux, permettant ainsi à des milliers de joueurs Linux de jouer aux jeux qu'ils voulaient, mais qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'utilisaient pas l'OS Windows. À la suite du lancement de Proton, une étude de Valve (le développeur de Steam) a révélé que la part de marché des joueurs sous Linux est passée à 2 %.En effet, de nombreux joueurs Linux ont immédiatement essayé Proton, ce qui a fait grimper la part de marché des joueurs Linux. Cependant, à la fin de cette période d'essai, seuls 0,8 à 0,9 % des joueurs utilisaient encore des distributions Linux, et les pourcentages sont restés dans cette fourchette pendant un certain temps. Mais cette part de marché pourrait recommencer à fluctuer à la hausse. En analysant les données obtenues par le traqueur Steam Hardware Survey au cours du mois de juillet, l'on constate que la part de marché des jeux sous Linux a atteint 1 % en juillet, soit une augmentation de 0,14 %.L'on ne sait pas ce qui a provoqué ce pic d'utilisation, mais il est intéressant de voir cette nouvelle tendance. Toutefois, en observant le traqueur, l'on remarque qu' il a commencé à augmenter progressivement depuis avril dernier. Peut-être s'agit-il du résultat de l'annonce de Steam Deck ? Il ne serait certainement pas surprenant de voir plus de gens essayer Linux à la suite de cette annonce, afin qu'ils sachent un peu mieux à quoi s'attendre. En effet, le Steam Deck est un nouveau PC-console portable reprenant l'aspect de la Nintendo Switch et fonctionnant avec un système d'exploitation basé sur Arch Linux.Le Steam Deck permet aux joueurs d'accéder à leur compte Steam, leur bibliothèque et leurs amis dans un appareil portable suffisamment puissant pour faire tourner des jeux modernes comme Control ou Star Wars Jedi : Fallen Order. Il est possible de régler les paramètres graphiques et les plafonds de framerate comme vous le feriez normalement, même si, naturellement, un grand nombre de paramètres haut de gamme ne seront pas disponibles étant donné la puissance limitée par rapport aux GPU haut de gamme. Les paramètres utilisés pour les jeux auront également un impact considérable sur l'autonomie de la batterie.Ainsi, comme beaucoup de gens ont entendu dire que la nouvelle console fonctionnait sous Linux, il est possible que beaucoup aient décidé de tenter l'expérience et de se préparer à ce qui est à venir, une fois la nouvelle console lancée. Le Steam Deck ne sera pas livré avant la fin de l'année, il serait donc intéressant de voir comment les chiffres vont fluctuer d'ici là. Il se peut que certains aient décidé de réessayer le jeu sous Linux après l'annonce de Valve en juillet, mais il se peut aussi que ce soit une combinaison de facteurs. Mais c'est une tendance qui va continuer.Il est important de noter qu'une fois que Valve aura commencé à expédier des consoles Steam Deck aux nombreux utilisateurs précoces, la part de marché des jeux sous Linux continuera de croître. Toutes les personnes qui utiliseront la console contribueront à la croissance des jeux sous Linux, les aidant à atteindre un niveau d'adoption beaucoup plus élevé. La communauté des joueurs sous Linux va encore progresser à petits pas, mais étant donné qu'un grand développeur de logiciels et de matériel comme Valve la soutient, il y a des chances qu'elle atteigne un pourcentage à deux chiffres à l'avenir.D'ailleurs, lors de son annonce, des critiques avaient comparé le Steam Deck à un "cheval de Troie pour Linux Desktop". « Vous invitez une console de jeu chez vous et tout à coup, un ordinateur Linux s'y trouve aussi ». Le Steam Deck ne se limite pas aux jeux. Vous pouvez le connecter à un clavier, une souris et un moniteur et vous avez un bureau Linux à part entière. Valve vendra même un dock officiel à cet effet. Lors de la présentation de la console le mois passé, l'entreprise a indiqué que le Steam Deck est compatible avec la technologie Bluetooth et son port USB-C peut gérer toutes sortes d'entrées/sorties.« Vous voulez organiser un tournoi de combat en déplacement ? C'est possible. Vous voulez jouer avec une souris et un clavier Bluetooth ? C'est fait. Vous avez envie d’associer vos écouteurs Bluetooth préférés ? C'est parti », a-t-elle confié aux médias. Avec le Steam Deck, Valve pourrait être en mesure de faire ce que d'autres entreprises n'ont pas pu faire : rendre Linux populaire sur les ordinateurs de bureau. L'entreprise a présenté trois variantes (où seul le stockage change) du Steam Deck parmi lesquelles vous pouvez choisir, et vous pouvez les précommander dès maintenant.Le modèle de base de 399 dollars est livré avec un disque eMMC de 64 Go. Pour 529 dollars, vous obtenez un SSD NVMe de 256 Go, et pour environ 650 dollars, un SSD NVMe de 512 Go. À ce jour, Valve n'a pas communiqué une date de sortie exacte pour le Steam Deck. Néanmoins, Valve indique que les commandes commenceront à être expédiées en décembre 2021. Le PC-console portable de Valve sera d'abord disponible aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, puis dans d'autres pays au cours de l'année prochaine.Source : Steam Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'augmentation soudaine de la part de marchés des joueurs sur Linux ?À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué cette récente hausse du nombre d'utilisateurs ? Le Steam Deck ?