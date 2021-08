Pendant des années, la simple installation d'une distribution Linux était une tâche ardue. De nos jours, cependant, cela peut être plus rapide et plus facile que d'installer Windows. C’est en tout cas ce à quoi il faudra s’attendre avec la distribution Linux Elementary OS.« Le travail du programme d'installation consiste uniquement à installer le système d'exploitation sur un appareil et rien de plus ; après l'installation, l'utilisateur est invité à arrêter (par exemple, pour remettre l'appareil à une autre personne) ou à redémarrer dans le nouveau système d'exploitation. Dans tous les cas, la création du compte utilisateur est gérée dans le système d'exploitation installé par notre nouvel utilitaire de configuration initiale, puis l'on se connecte directement pour commencer à son compte », indique l’équipe Elementary OS.« Cela signifie que nous ne gérons pas la connectivité réseau, les comptes utilisateurs ou les mises à jour dans le programme d'installation lui-même, ce qui simplifie et accélère considérablement le processus. Cela signifie également que les petits OEM ou organisations qui installent manuellement le système d'exploitation sur les appareils (plutôt que d'utiliser un serveur d'imagerie, par exemple) peuvent le faire rapidement et facilement, en éteignant l'appareil une fois installé et en l'envoyant directement à l'utilisateur. Cela signifie également que les OEM ou les organisations qui utilisent une approche basée sur l'image peuvent configurer une installation personnalisée du système d'exploitation élémentaire (par exemple en installant tous les pilotes matériels supplémentaires), supprimer le compte OEM, et en faire une image ; une fois démarré sur le matériel, l'installation initiale fonctionnera pour un nouvel utilisateur comme sur une nouvelle installation standard », ajoute-t-elle.Pour les débutants, une fois installée, la distribution Linux choisie doit être facile à utiliser avec un environnement de bureau intuitif. L’équipe Elementary OS répond à cette préoccupation en soulignant que la nouvelle mouture de la distribution est pensée avec une idée centrale : la rendre la plus accessible et inclusive pour tous. C’est pour cette raison que l’interface graphique du système d’exploitation est livrée avec un indicateur d’accès universel pour l’accès rapide à des fonctionnalités comme le lecteur d’écran, le clavier visuel, etc.L’installation de nouvelles applications sur la version 6 d’Elementary OS s’appuie sur le système de paquets Flatpak. L’équipe derrière l’OS fait ainsi d’une pierre deux coups : déploiement d’applications aisé et sécurisé. En effet, l’un des objectifs de Flatpak est de fournir un environnement sûr, isolé du reste du système, dans lequel les utilisateurs peuvent exécuter des applications non validées par les dépôts de la distribution. Simplicité parce que les paquets Flatpak s’installent en principe sur chaque distribution. Un utilisateur issu de Windows n’a donc pas à se poser de questions quant aux spécificités de la distribution en matière d’installation de nouvelles applications.Linux comme système d’exploitation pour un ordinateur de bureau et non Windows ? D’avis d’observateurs, c’est possible si le système d’exploitation open source gagne du terrain sur l’axe des préinstallations comme c’est le cas pour Windows. À ce niveau également la donne est en train de changer en raison de la guerre économique entre les USA et la Chine.En raison de cette situation tendue entre les deux pays, Lenovo n’a de cesse d’embrasser Linux. De façon historique, Lenovo a toujours certifié uniquement certains produits avec un sous-ensemble limité de configurations matérielles pour les utilisateurs qui déploient Linux sur un ordinateur de bureau ou un poste de travail mobile. L’entreprise étend désormais son offre de certification à plusieurs modèles d’ordinateurs grand public ThinkPad X, X1, L et T : ThinkPad X13 (Intel et AMD) ; ThinkPad X13 Yoga ; ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ; ThinkPad X1 Carbon Gen 8 ; ThinkPad X1 Yoga Gen 5 ; ThinkPad L14 ; ThinkPad L15 ; ThinkPad T14 (Intel et AMD) ; ThinkPad T14s (Intel et AMD) ; ThinkPad T15p ; ThinkPad T15. Les ordinateurs de la série L viendront préinstallés avec Ubuntu 18.04. Ceux des séries X et X1 sortiront des maisons Lenovo avec Ubuntu 20.04 LTS préinstallé.L’offre concerne également les stations de travail ThinkPad P et ThinkStation : ThinkPad P15s ; ThinkPad P15v ; ThinkPad P15 ; ThinkPad P17 ; ThinkPad P14s ; ThinkPad P1 Gen 3 ; ThinkStation P340 ; ThinkStation P340 Tiny ; ThinkStation P520c ; ThinkStation P520 ; ThinkStation P720 ; ThinkStation P920 ; ThinkStation P620. Celles-ci viennent équipées de Linux Ubuntu 20.04 LTS préinstallé. Lenovo devrait poursuivre avec la manœuvre pour d’autres modèles. En effet, cette extension fait suite à l’annonce de l’atterrissage d’une certification Linux sur sa gamme entière d’ordinateurs ThinkPad P et ThinkStation. Dans le cadre de cette initiative, l’entreprise se veut claire : il s’agit de donner le choix entre Ubuntu et RedHat pour chaque modèle ou configuration.Source : Notes de version Avez-vous déjà fait usage d'Elementary OS ? Que pensez-vous de cette distribution Linux comme alternative à Windows sur le desktop ?Pourquoi les alternatives à Windows basées sur Linux peinent-elles à s'imposer aux yeux du public ?Que pensez-vous de ces initiatives de livraison d’ordinateurs préinstallés avec Linux ?Que faut-il en plus de celles-ci pour que Linux puisse arracher plus de parts de marché dans la filière des ordinateurs de bureau ?Linux peut-il devenir le champion sur le desktop ? Si oui, que faudrait-il qu'il remplisse comme conditions ?