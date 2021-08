Quelque chose devait changer

Une époque magique

Le bureau Linux est passé d'un état lamentable, maladroit et improductif à une œuvre d'art presque avant-gardiste, en passant par un environnement élégant, productif et professionnel. Pendant tout ce temps, il offrait plus de choix que la plupart des gens n'avaient le temps de considérer. Linux n’était pas agréable et confortable. C'était juste disgracieux. Heureusement, ce bureau n'a pas duré très longtemps. Caldera Open Linux n'a pas non plus tenu plus d'une semaine sur le bureau de certains utilisateurs. Au lieu de s'en tenir à cette distribution particulière, beaucoup ont quitté le navire pour Red Hat 4.2 (avant que Red Hat ne devienne RHEL). Une fois de plus, ils se sont retrouvés avec un ordinateur de bureau qui ressemblait davantage à un laboratoire de recherche universitaire qu'à un PC.Linux a toujours été très flexible et extrêmement puissant en termes de fonctionnalités et de services. Cependant, sur le plan de l’esthétique, beaucoup de choses étaient reprochées aux distributions Linux. Les utilisateurs avertis qui savaient comment installer des logiciels à partir des sources savaient également qu’un trésor de bureaux sympas à installer existait. « Mes recherches m’ont conduit à AfterStep. Je me souviens qu'il a été très difficile à installer (entièrement à partir des sources), mais une fois qu'il a fonctionné, il est devenu ma toile numérique sur laquelle j'ai passé les années suivantes à créer de l'art de bureau », souligne Jack Wallen. « À un moment donné, presque tout ce que j'avais sur le bureau affichait un certain niveau de transparence et tous ceux qui jetaient un coup d'œil à mon ordinateur regardaient avec étonnement ce que j'avais créé. Ils étaient jaloux. Ils voulaient ce que j'avais », ajoute-t-il.Parallèlement à AfterStep, il y avait également Enlightenment E16 un bureau plus cohérent. Enlightenment a été le bureau de prédilection pendant très longtemps de beaucoup d’utilisateurs Linux. Concernant les outils de productivités, À cette époque, les fidèles de Linux, étaient plutôt très limités. Du moins lorsqu’il s’agissait de travailler dans un environnement résolument Windows. Il existait StarOffice et Wordperfect et, pour la plupart, ils remplissaient assez bien leurs fonctions.Le bureau Linux a commencé à montrer ses limites. Les utilisateurs ne pouvaient pas enregistrer fichiers dans le dossier document et double-cliquer dessus pour l'ouvrir. À l'époque, la plupart des ordinateurs de bureau n'en étaient tout simplement puissants. Jusqu'à ce qu'un nouveau bureau arrive sur le marché. Ce bureau était GNOME. C'était en 1999, et GNOME 1.0 était enfin prêt pour le grand public. C'était comme si les développeurs avaient pris toutes les bonnes choses de tous les gestionnaires de fenêtres et les avaient rassemblées en un seul.Le bureau Linux est passé d'un état pas confortable et peu productif à une œuvre d'art presque avant-gardiste, puis à un environnement élégant, productif et professionnel. Pendant tout ce temps, il offrait plus de choix que la plupart des utilisateurs n'avaient le temps de considérer. Aujourd'hui encore, l’utilisateur peut revenir à Enlightenment, ou opter pour Pantheon, Budgie, KDE, Openbox, Fluxbox, i3, Gala, Windowmaker ou de nombreuses autres versions du bureau.La semaine dernière, alors que Microsoft s’active pour le lancement de Windows 11, l'équipe de développement de Debian annonce la sortie de la version 11 de Debian avec comme nom de code Bullseye. « Bullseye est notre première version à fournir un noyau Linux avec la prise en charge du système de fichiers exFAT et qui l'utilise par défaut pour monter les systèmes de fichiers exFAT. Par conséquent, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'implémentation du système de fichiers dans l'espace utilisateur fournie par paquet exfat-fuse. Les outils pour créer et vérifier un système de fichiers exFAT sont fournis par le paquet exfatprogs », a déclaré l’équipe de développement de Debian.La plupart des imprimantes récentes sont capables d'utiliser l'impression et la numérisation sans pilote sans avoir besoin des pilotes spécifiques du fabricant. Bullseye introduit un nouveau paquet, ipp-usb, qui utilise le protocole IPP-over-USB indépendant du fabriquant et pris en charge par beaucoup d'imprimantes récentes. Cela permet à un périphérique USB d'être vu comme un périphérique réseau. Le dorsal officiel SANE sans pilote est fourni par sane-escl du paquet libsane1 qui utilise le protocole eSCL.Même si, Linux estime que ses distributions sont appropriées pour bien des cas d'utilisation : des systèmes de bureau aux miniportables, des serveurs de développement aux systèmes pour grappe, ainsi que des serveurs de bases de données aux serveurs web ou de stockage. Toutes les statistiques sont formelles, Windows domine très largement le marché grand public . Le marché des systèmes d’exploitation pour PC est dominé par Microsoft et son fameux système d’exploitation Windows. Cependant, les distributions Linux restent une alternative de qualité à Windows.Êtes-vous un utilisateur Linux ?Que pensez-vous de l'évolution des distributions Linux ?Selon vous, Linux n'a-t-il plus rien à envier à Windows en tant qu'OS desktop ?