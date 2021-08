memfd_secret

Linux 5.14 arrive a un moment particulier pour le noyau open source. Mercredi dernier, cela faisait 30 ans que le créateur Linus Torvalds a annoncé publiquement l'effort pour la première fois. Au cours de cette période, Linux est passé du stade de loisir à celui d'infrastructure de l'Internet. Linus Torvalds a écrit dans l'annonce de Linux 5.14 ce lundi : « Je réalise que vous devez tous être occupés avec tous les galas et les bals fantaisistes et tous les autres événements du 30e anniversaire, mais à un moment donné, vous devez être fatigués des paillettes constantes, des feux d'artifice et du champagne ».« Cette robe de bal ou cette queue de pie n'est pas non plus la chose la plus confortable. Les célébrations vont encore durer quelques semaines, mais vous avez peut-être besoin de souffler un peu. Et quand cela arrivera, j'ai ce qu'il vous faut : une nouvelle version du noyau à tester et à apprécier. La version 5.14 est là, elle n'attend que vous pour la tester et vous rappeler le but de toutes ces festivités », a-t-il ajouté. Comme d'habitude, Linux 5.14 propose une avalanche d'améliorations - petites et grandes - et de nouvelles fonctionnalités. Cette nouvelle mouture apporte aussi un meilleur support matériel.Ce billet n'est pas une liste exhaustive, mais plutôt une collection de quelques points forts de Linux 5.14. Les plus importantes sont sans douteet, car toutes deux constituent un travail de nettoyage en cours afin d'atténuer les vulnérabilitésetd'Intel.permet aux applications de créer une zone de mémoire à laquelle seule cette application peut accéder. Même le noyau ne peut pas accéder à la zone de mémoire désignée. Ce qui est important, caretsignifiaient que les données mises en cache pouvaient être accessibles.est conçu pour fournir un endroit sûr pour les secrets comme les clés cryptographiques ou les mots de passe. Ensuite, Linux 5.14 introduit la prise en charge l'ordonnancement du noyau. En effet, le nouveau code d'ordonnancement du cœur est important, car l'une des façons d'atténueretétait de désactiver l'hyperthreading. Linux peut maintenant autoriser l'hyperthreading de manière plus efficace et s'assurer que les charges de travail fiables et moins fiables ne partagent pas un noyau et créent des risques semblables à ceux deCette mise à jour s'adresse principalement aux opérateurs hyperscale, mais comme Linux est largement utilisé par ces acteurs, elle sera largement applicable. Il faut noter qu'Intel vient d'introduire tout un tas d'autres astuces d'exécution préemptive dans ses nouvelles architectures. En parlant d'Intel, la version 5.14 du noyau ajoute davantage de support pour la plateforme Alder Lake de Chipzilla qui place plusieurs types de cœurs sur une seule puce et donne la priorité aux charges de travail en fonction de leurs besoins. Par la suite, la prise en charge de l'architecture RISC-V a été améliorée.Cela lui permet d'avoir un meilleur accès à certaines fonctions essentielles du noyau, comme la fonction de mappage de la mémoire. L'inclusion de SimpleDRM améliore la gestion des GPU (dans ce cas, DRM signifie Direct Rendering Manager). De son côté, Dell a fourni un pilote permettant de désactiver les webcams et les microphones au niveau matériel, afin d'activer des interrupteurs d'arrêt ou des combinaisons de touches qui font la même chose dans certains de ses ordinateurs portables. Les amateurs d'audio seront peut-être intéressés de savoir qu'un pilote USB à faible latence est inclus dans cette version.Le nouveau pilote réduit la latence pendant la lecture audio et il a été utilisé avec PulseAudio, JACK et PipeWire. Plusieurs autres choses intéressantes sont également disponibles dans Linux 5.14. Par exemple, vous pouvez désormais retirer les cartes AMD Radeon sans déclencher une panique du noyau grâce à une nouvelle "fonctionnalité de débranchement à chaud" dans Linux 5.14. Bien qu'il n'est pas recommandé de retirer une carte graphique d'un système démarré en direct, cela devrait en théorie être utile à quelqu'un !Parmi une pléthore de support matériel, on trouve du code pour gérer les commutateurs réseau Sparx5, les capteurs Sony IMX208 et les joysticks SparkFun Qwiic. Des codecs audio sont inclus pour Rockchip RK817 et Qualcomm WCD9380/WCD9385. Le bouton de sélection/partage de la manette Microsoft Xbox One devrait maintenant fonctionner sur les systèmes utilisant cette révision du noyau. Linux 5.14 est livré avec un support complet du noyaupour le Raspberry Pi 400 (le clavier PC tout-en-un sorti l'année dernière).Alors que le dispositif a été en mesure d'exécuter les anciens noyaux relativement bien, la dernière révision affine divers aspects pour une informatique plus heureuse et stable. Enfin, il y a un effort continu pour ajouter le support Linux pour les technologies émergentes et nouvelles, y compris l'USB 4 et les cartes graphiques AMD Beige Goby & Yellow Carp.Linux 5.14 est disponible en téléchargement sous forme de code source sur le site kernel.org, que vous pouvez compiler à la main sur la distribution de votre choix. Vous pouvez également attendre que les mainteneurs de votre distribution le fassent pour vous. Les distributions de type "rolling release" comme Arch auront, comme toujours, des noyaux plus récents plus tôt que les distributions de type "time-based" comme Ubuntu, Linux Mint et Zorin OS.Source : Linus Torvalds (Annonce de Linux 5.14) Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités et améliorations de Linux 5.14 ?