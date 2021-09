la nouvelle vue d'exploration facilite la navigation et la découverte des applications, avec des descriptions de chaque application et des tuiles plus attrayantes ;

un nouvel ensemble de catégories facilite la navigation et l'exploration des applications disponibles ;

les pages de détails ont un nouveau design, avec des captures d'écran plus grandes et de nouvelles tuiles d'information, qui donnent un meilleur aperçu de chaque application.

Améliorations des performances

Rappelons que GNOME est un environnement de bureau libre, convivial dont l'objectif est de rendre accessible l'utilisation du système d'exploitation GNU au plus grand nombre ; cette interface est actuellement populaire sur les systèmes GNU/Linux et fonctionne également sur la plupart des systèmes de type UNIX. Développé par The GNOME Project dont les participants sont bénévoles ou rémunérés par des entreprises externes au projet. La majorité du travail est fournie par les contributeurs professionnels, en premier lieu ceux travaillant pour Red Hat4,5. GNOME est l’environnement de bureau utilisé par défaut dans plusieurs distributions Linux, tels Ubuntu, Fedora et Manjaro Linux. GNOME 41 comprend des améliorations significatives pour les développeurs et est disponible en 38 langues.Avec GNOME 41, la fonctionnalité de mode d'alimentation a été améliorée. Les modes d'alimentation peuvent maintenant être rapidement modifiés à partir du menu État du système, et le mode Économie d'énergie a été amélioré, de sorte que l'écran s'atténue et s'estompe plus rapidement lorsqu'il est actif. Le mode Economiseur d'énergie s'active également automatiquement lorsque le niveau de la batterie est faible. Les logiciels ont fait l'objet d'une refonte pour GNOME 41, ce qui leur donne une toute autre apparence.Presque toutes les parties l’environnement de bureau ont été améliorées d'une manière ou d'une autre. Cela inclut des paramètres redessinés, des mises en page plus attrayantes dans les vues installées et mises à jour, de meilleures bannières de mise à jour du système d'exploitation, et bien plus encore. Les changements ne sont pas seulement superficiels : de nombreuses corrections et améliorations ont été apportées. GNOME 41 inclut un nouveau panneau de paramètres de réseau mobile. Il permet de configurer les connexions au réseau mobile et fonctionne avec les modems 2G, 3G, 4G et GSM/LTE.Les nouveaux paramètres de réseau mobile ne s'affichent que lorsqu'un modem pris en charge est présent. Ils permettent de définir le type de réseau, de choisir si les données mobiles doivent être utilisées, et si les données doivent être utilisées en itinérance. Ils prennent également en charge l'utilisation de plusieurs cartes SIM et modems, et permettent de passer facilement d'un réseau à l'autre.GNOME travaille continuellement à l'amélioration des performances, de la réactivité et de la fluidité, GNOME 41 comprend une série d'améliorations dans ce domaine.Les améliorations de performances dans GNOME 41 signifient que l'écran se mettra à jour plus rapidement en réponse aux entrées du clavier et du pointeur. Ce changement ne s'applique qu'à ceux qui utilisent la session Wayland, et les effets seront plus perceptibles avec certains écrans plutôt qu'avec d'autres (l'amélioration est plus significative sur les écrans ayant des taux de rafraîchissement plus faibles).GTK 4 dispose d'un nouveau moteur de rendu GL par défaut, qui offre un rendu plus rapide et une consommation d'énergie réduite. Enfin, un nettoyage majeur du code a été effectué dans Mutter, le gestionnaire de fenêtres de GNOME, ce qui améliorera la maintenabilité et l'efficacité à long terme. GNOME 41 est la deuxième version à utiliser le nouveau système de numérotation des versions de GNOME. Celui-ci a remplacé l'ancienne approche des versions à points pairs et impairs par un nombre entier unique et plus simple. La prochaine version, la version 42, est prévue pour mars 2022.Êtes vous utilisateur des systèmes Linux, quel environnement de bureau utilisez vous ? Pourquoi ?Que pensez-vous de GNOME et des améliorations apportées ?