Sortie de l'Emmabuntüs DE4 axée sur le réemploi pour tous avec Ventoy !

En ce début d’année, le collectif Emmabuntüs vient d’annoncer la sortie de sa première mise à jour de l’Emmabuntüs Debian Édition 4 1.01, basée sur la Debian 11.2 Bullseye stable, disponible en version 32 ou 64 bits et supportant les deux environnements Xfce et LXQt.Rappelons que cette distribution est née au sein d’Emmaüs, pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations, notamment humanitaires, mais aussi pour favoriser la découverte de GNU/Linux par les débutants, tout en prolongeant la durée de vie du matériel informatique, ce qui réduit le gaspillage lié à la surconsommation de matière première.Cette nouvelle mise à jour de notre distribution apporte l’ajout de l’utilitaire Ventoy dans le cadre de notre campagne de réemploi lancée début septembre 2020 en collaboration avec nos amis de Debian-Facile et Tugaleres.com sur la France, Blabla Linux sur la Belgique, car nous venons de mettre en ligne une seconde version de notre clé de réemploi basée maintenant sur Ventoy.L'avantage d'utiliser Ventoy au lieu de MultiSystem est qu’il permet la création de cette clé sur, ce qui n’était pas le cas précédemment. De plus la réalisation de la cléavec Ventoy, comme expliqué dans ce tutoriel L’intérêt d’une telle clé est de permettredes ordinateurs- en y clonant de manière semi-automatique ou maintenant automatique soit un système GNU/Linux pré-configuré que nous fournissons via cette, soit votre propre système que vous pouvez créer en suivant ce tutoriel pour la réalisation d’un clone compatible avec notre clé Cette nouvelle version servira de base à notre future Emmabuntüs DE5 basée sur Debian 12, pour laquelle nous allons débuter les phases de tests dans les semaines à venir.• Que pensez-vous de l'usage de logiciels libres dans des actions de solidarité, en particulier pour équiper des structures de formation ?• Que pensez-vous de cette idée qui consiste à remplir une distribution GNU/Linux de logiciels et de données de culture libre ?• Que pensez-vous du reconditionnement des ordinateurs ?