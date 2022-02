Les logiciels malveillants ciblant les systèmes d'exploitation basés sur Linux augmentent à la fois en volume et en complexité

", explique Giovanni Vigna, directeur principal de la veille sur les menaces chez VMware. "."Les outils d'accès à distance sont souvent l'arme de prédilection des attaquants et l'un des principaux outils utilisés est l'outil commercial de pen testing Cobalt Strike. Le rapport estime que plus de la moitié des utilisateurs de Cobalt Strike pourraient être des cybercriminels, ou du moins utiliser Cobalt Strike de manière illicite, les identifiants des clients de Cobalt Strike ayant été piratés et divulgués à 56 %.Les ransomwares basés sur Linux évoluent pour cibler les images hôtes utilisées pour faire tourner les charges de travail dans les environnements virtualisés. Le cryptojacking est également un problème, les cybercriminels incluant une fonctionnalité de vol de portefeuille dans les logiciels malveillants ou monétisant les cycles de CPU volés pour miner avec succès des cryptocurrences.", déclare Brian Baskin, responsable de la recherche sur les menaces chez VMware. "Source : VMware Trouvez-vous ce rapport pertinent ?