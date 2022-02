Le système de fichiers ReiserFS a été développé spécialement pour le système d'exploitation Linux par Hans Reiser et la société Namesys. C'est le premier système de fichiers journalisé qui a été accepté dans le noyau et développé alors que les systèmes de fichiers Ext n'étaient pas encore prévus.ReiserFS a une capacité unique d'optimiser l'espace disque occupé par les petits fichiers (moins d'un bloc) (et il faut se rappeler que dans tout système UNIX de telles données sont présentes en abondance). Ils sont stockés entièrement dans leur inode, sans allocation de blocs dans la zone de données, en plus de l'économie d'espace, cela contribue à l'augmentation de la productivité, car les données et les métadonnées (en termes de ReiserFS - stat-data) du fichier sont stockées à proximité et peuvent être lues par une seule opération d'entrée/sortie.Le système de fichiers prend en charge la reconstruction rapide de son arbre et dispose de capacités de récupération étendues. Il serait plus rapide que les systèmes de fichiers de la famille Ext4. Et le plus important est que ReiserFS peut être utilisé comme système de fichiers principal pour la racine, au même titre que Ext4. Mais son inconvénient est que l’utilisateur ne peut pas lancer le chiffrement en arrière-plan.Le motif évoqué par Wilcox pour soutenir son idée de supprimer le système de fichiers ReiserFS est la difficulté supplémentaire avec la modernisation de l'infrastructure du noyau causée par le fait qu'il est obligé de laisser le tag AOP_FLAG_CONT_EXPAND dans le noyau car reiserfs reste le seul système de fichiers qui utilise ce tag dans la fonction Write_begin. Egalement, la dernière correction dans le code de reiserfs date de l'année 2019.Jan Kara de la société SUSE a indiqué que Reiserfs est sur la voie de l'obsolescence, mais il n'est pas pos possible de conclure qu’il est dépassé pour être retiré du noyau. Selon certains analystes, Reiserfs continue à être fourni dans OpenSUSE, mais la base d'utilisateurs de ce FS est insignifiante et se réduit constamment. Pour les utilisateurs professionnels, le support de Reiserfs dans SUSE a été interrompu il y a 3-4 ans et le module reiserfs n'est pas inclus dans le paquet par défaut avec le noyau. Comme option, Sheng Yang, Directeur principal de l’ingénierie chez SUSE a proposé de commencer à afficher un avertissement sur l'obsolescence lors du montage des sections ReiserFS et de considérer que ce système de fichiers est prêt à être supprimé si personne n’emet le désir de continuer à utiliser le système de fichiers.La discussion a été reliée à Edward Shishkin, Ingénieur logiciel chez IBM, qui accompagne le système de fichiers reiserfs, et a fourni un patch qui supprime l'utilisation du Tag AOP_FLAG_CONT_EXPAND du code reiserfs. Matthew Wilcox a accepté le patch dans sa branche. Ainsi, la raison de la suppression est éliminée et la question de l'exception de reiserfs du noyau peut être considérée comme différée d'assez longue date.Les reiserfs écartent totalement la question de l'obsolescence. Problème de 2038. Par exemple, pour cette raison, un calendrier de retrait du noyau de la quatrième version du système de fichiers XFS est déjà préparé (le nouveau format XFS a été proposé dans le noyau 5.10 et a déplacé le dépassement du compteur de temps jusqu'en 2468). L'ensemble XFS V4 sera déconnecté par défaut en 2025, et le code sera retiré en 2030). Un graphique similaire est proposé pour élaborer et pour reiserfs, offrant au moins cinq ans pour migrer vers d'autres système de fichiers ou un format de métadonnées modifié.Pour certains utilisateurs Linux, abandonner le système de fichiers ReiserFS pendant une courte période serait préjudiciable. « Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé ReiserFS. Le stockage collecté des petits fichiers, le stockage des queues de fichiers, la structure arborescente équilibrée et la journalisation rapide ont donné de meilleures performances en lecture, écriture, temps de démarrage et efficacité de stockage que la plupart des systèmes de fichiers. L'accent mis sur les petits fichiers, qui étaient et sont toujours la plupart des fichiers sur un système typique, a été un élément clé de ce succès. Cela le rendait idéal pour stocker des choses comme les fichiers de configuration, le courrier électronique au format maildir, les spools de courrier électronique, les dépôts de contrôle de version, les répertoires de sources et de nombreux exécutables. Le successeur logique était censé être btrfs, mais ce projet, selon moi, ne sera peut-être jamais prêt pour une utilisation en production », déclare un internaute.« Si cela nuit au développement du noyau et que presque personne ne l'utilise, peut-être qu'un cycle de dépréciation est nécessaire. Peut-être que bcachefs est un bon remplacement ? Ou peut-être que personne ne se soucie de stocker efficacement les petits fichiers de nos jours, et que nous nous contentons de XFS, ext4 et ZFS. »Source : Lkml Quel est votre avis sur le système de fichiers reiserfs ?Que pensez-vous de la proposition de Matthew Wilcox ?Voyez-vous le système de fichiers bcachefs comme un bon remplaçant à reiserfs ?