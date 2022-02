Arnd Bergmann, développeur du noyau Linux, est d’avis que la manœuvre est réalisable. L’idée est bonne selon ce dernier étant donné que C99 n'a jamais été très populaire et que C11 a introduit le support standardisé du multithreading et a rendu le langage un peu plus sûr. GCC 5.1 est disponible depuis 2015 avec le support complet des standards C++ 11 et C++14 . Cet état de choses ouvre la possibilité de voir la version 5.18 du noyau sortir avec prise en charge du C moderne.La nouvelle arrive dans un contexte où le regard de Linus Torvalds sur le langage Rust a changé. En effet, la prise en charge de Rust pour le développement du noyau Linux commence à prendre forme et est vue comme une « une étape importante vers la capacité d'écrire les pilotes dans un langage plus sûr. » Rust de Mozilla Research est le type de langage de programmation auquel ceux qui écrivent du code pour des systèmes d’entrée/sortie de base (BIOS), des chargeurs d’amorce, des systèmes d’exploitation, etc. portent un intérêt. D’avis d’observateurs avertis, c’est le futur de la programmation système en lieu et place du langage C . En effet, des experts sont d’avis qu’il offre de meilleures garanties de sécurisation des logiciels que le couple C/C++ . Chez AWS on précise que choisir Rust pour ses projets de développement c’est ajouter l’efficacité énergétique et la performance d’exécution du C à l’atout sécurité Pourquoi le langage C pourrait encore avoir de longues années devant lui ?Le C a-t-il vraiment besoin d’un remplaçant en matière de programmation système ?Le problème avec le C n’est-il pas plutôt le mauvais usage que certains développeurs en font ?Voyez-vous des firmes comme Intel faire migrer des projets comme l’UEFI vers le Rust ? Doivent-elles plutôt envisager de passer au Rust pour leurs futurs projets ?