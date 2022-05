Formation à la sécurité : fournir à tous une formation et une certification de base en matière de développement de logiciels sécurisés



Évaluation des risques : établir un tableau de bord d'évaluation des risques public, indépendant des fournisseurs et basé sur des mesures objectives pour les 10 000 principaux composants OSS (ou plus).



Signatures numériques : accélérer l'adoption des signatures numériques sur les versions de logiciels.



Sécurité de la mémoire : éliminer les causes profondes de nombreuses vulnérabilités en remplaçant les langages non sécurisés en mémoire.



Réponse aux incidents : établir l'équipe de réponse aux incidents de sécurité OpenSSF Open Source, des experts en sécurité qui peuvent intervenir pour aider les projets open source dans les moments critiques de réponse à une vulnérabilité.



Meilleure analyse : accélérer la découverte de nouvelles vulnérabilités par les mainteneurs et les experts grâce à des outils de sécurité avancés et des conseils d'experts.



Audits de code : réaliser une fois par an des examens de code par des tiers (et tout travail de remédiation nécessaire) de 200 composants OSS parmi les plus critiques.



Partage des données : coordonner le partage des données à l'échelle de l'industrie pour améliorer la recherche qui aide à déterminer les composants OSS les plus critiques.



SBOMs partout : améliorer l'outillage et la formation SBOM pour favoriser l'adoption.



Amélioration des chaînes d'approvisionnement : améliorer les 10 systèmes de construction OSS les plus critiques, les gestionnaires de paquets et les systèmes de distribution avec de meilleurs outils de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et les meilleures pratiques.

Lors d'une réunion au sommet, plusieurs organisations participantes se sont retrouvées pour promettre collectivement une première tranche de financement pour la mise en œuvre du plan. Ces entreprises sont Amazon, Ericsson, Google, Intel, Microsoft et VMWare, qui ont promis plus de 30 millions de dollars.Cette initiative s'appuie sur les investissements existants que les membres de la communauté OpenSSF réalisent dans les logiciels libres. Un sondage informel auprès des parties prenantes indique qu'ils dépensent plus de 110 millions de dollars et emploient près d'une centaine d'équivalents temps plein qui ne se consacrent qu'à la sécurisation du paysage des logiciels open source. Ce plan s'ajoute à ces investissements.Eric Brewer, vice-président de l'infrastructure chez Google Cloud et Google Fellow, a déclaré : "Le plan convenu a trois objectifs clés, à savoir sécuriser la production open source, améliorer la découverte et la correction des vulnérabilités, et raccourcir le temps de réponse des correctifs.", déclare Jamie Thomas, responsable de la sécurité des entreprises chez IBM. "."Ci-dessous se trouve un résumé des 10 points :Source : OpenSSF Que pensez-vous de ce plan de mobilisation en 10 points pour les logiciels open source ?