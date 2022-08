Processeurs/Plateformes

Intel In-Field Scan (IFS) est fusionné pour faciliter les tests de silicium des CPU avant les déploiements dans le centre de données ou les tests de silicium au fil du temps pour aider à détecter tout problème matériel non découvert par les vérifications ECC ou d'autres tests existants ;

LoongArch a été fusionné comme un nouveau port CPU pour le noyau Linux. Cependant, il n'y a pas encore de support pour démarrer les systèmes LoongArch, car certains pilotes ne sont pas encore prêts pour le mainlining ;

support de la carte FPGA PolarBerry RISC-V qui utilise le SoC PolarFire ;

prise en charge de l'exécution de binaires 32 bits (RV32) sur RISC-V 64 bits (RV64) ;

achèvement des 12 ans d'efforts multiplateformes d'Arm avec la conversion finale de l'ancien code ARMv4T/ARMv5 pour les constructions de noyaux multiplateformes. Suivi plus tard dans la fenêtre de fusion également avec le support multiplateforme Arm pour l'ancien matériel Intel XScale/PXA ;

le SoC HPE GXP est ajouté avec le SoC HPE GXP qui sera utilisé pour les fonctions de contrôleur de gestion de carte de base (BMC) sur les prochains serveurs HPE ;

prise en charge d'ARMv9 Scalable Matrix Extension. Scalable Matrix Extension (SME) s'appuie sur SVE/SVE2 ;

les changements de perforation sont importants du côté d'AMD avec les extensions IBS de Zen 4, AMD PerfMonV2, et enfin l'échantillonnage de branche (BRS) de Zen 3 d'AMD ;

suppression de l'ancienne architecture CPU Renesas H8/300. Cette architecture est ancienne et n'a pas été maintenue dans le noyau pendant des années, ayant déjà été abandonnée une fois dans la version principale ;

plusieurs mises à jour de la gestion de l'énergie et de la thermique d'Intel, y compris un correctif pour les ordinateurs portables Linux qui chauffent et vident la batterie lorsqu'ils sont veille ;

nettoyage plus facile des caractéristiques CPUID ;

chargement tardif du microcode pour x86/x86_64 désactivé par défaut et qui altérera le noyau. Il est recommandé aux utilisateurs de charger tôt le microcode du CPU.

Virtualisation

AMD SEV-SNP est enfin mainline pour cette mise à jour de Secure Encrypted Virtualization (SEV) introduite avec les processeurs AMD EPYC 7003 "Milan" ;

Intel Trust Domain Extensions (TDX) a été fusionné avec le code précoce prêt ;

prise en charge de XSAVEC lors de l'exécution en tant qu'invité VM ;

Microsoft a réduit les temps de démarrage des invités Hyper-V pour les grosses VM Azure avec de nombreux GPU ;

prise en charge de l'EFO de Linux pour accéder aux secrets des VM pour les hyperviseurs d'informatique confidentielle (CoCo) tels que le SEV d'AMD ;

mises à jour de KVM et Xen ;

une nouvelle cible de machine virtuelle m68k pour l'utilisation de la virtualisation qui est basée sur Goldfish de Google et beaucoup plus performante que les options d'émulation Motorola 68000 existantes.

« Sur une note personnelle, la partie la plus intéressante ici est que j'ai fait la publication (et j'écris ceci) sur un ordinateur portable arm64. C'est quelque chose que j'attendais depuis "longtemps", et c'est enfin une réalité, grâce à l'équipe Asahi. Nous avons du matériel arm64 tournant sous Linux depuis longtemps, mais rien de tout cela n'était vraiment utilisable comme plateforme de développement jusqu'à maintenant. C'est la troisième fois que j'utilise du matériel Apple pour le développement de Linux - je l'ai fait il y a plusieurs années pour le développement de PowerPC sur une machine ppc970 », a déclaré Torvalds.« Et ensuite, il y a plus de dix ans, lorsque le MacBook Air était le seul véritable ordinateur portable fin et léger disponible. Et maintenant comme plateforme arm64. Non pas que je l'aie utilisé pour un travail réel, je n'ai littéralement fait que des tests de construction et de démarrage et maintenant le marquage de la version actuelle. Mais j'essaie de m'assurer que la prochaine fois que je voyagerai, je partirai avec cet ordinateur comme portable et enfin faire de l'autoéquipement du côté arm64 aussi », a-t-il ajouté. Torvalds fait tourner Linux sur son MacBook M2 avec l'aide d'Asahi Linux, un projet qui travaille à la rétro-ingénierie du matériel d'Apple.L'objectif de l'équipe d'Asahi est d'envoyer tout ce travail en amont dans le noyau Linux principal afin que toutes les distributions puissent en bénéficier, et Asahi a été relativement rapide pour ajouter la prise en charge des nouvelles puces Apple comme le M2 ou le M1 Ultra dès leur sortie. En novembre 2020, Torvalds a écrit que la nouvelle version M1 du MacBook Air "serait presque parfaite" en tant qu'ordinateur portable Arm Linux, mais a ajouté ce qui suit : « je n'ai pas le temps de bricoler avec, ou l'envie de lutter contre les entreprises qui ne veulent pas aider ». À un certain niveau, cette nouvelle n'est qu'une futilité d'un intérêt modéré.En fait, il importe peu à la plupart des utilisateurs de Linux de savoir quel ordinateur Torvalds utilise actuellement, et Asahi Linux est encore dans un état brut, précoce, où beaucoup de choses sont à moitié fonctionnelles ou non fonctionnelles. Cependant, comme le note Hector Martin, un contributeur d'Asahi, le fait d'avoir "des personnalités importantes du milieu qui utilisent Linux sur une vraie plateforme arm64 moderne" avec une version moderne du jeu d'instructions Arm et un "noyau proche de la norme" a des effets d'entraînement qui profitent au reste de l'écosystème. Cela devrait accélérer le développement de Linux sur la plateforme Arm.Si plus de personnes utilisant les versions Arm de Linux, cela signifie qu'il y aura plus de personnes corrigeant les bogues liés à Arm qui bénéficieront à toutes les distributions, et plus de personnes repérant et corrigeant les problèmes spécifiques à Arm dans leurs propres logiciels. Finalement, l'expérience de l'utilisation de Linux sur du matériel Arm devrait s'améliorer pour tout le monde, bien que ces avantages puissent prendre des années à se concrétiser. D'autres efforts matériels sont également annoncés comme les prochaines puces Arm haute performance de Qualcomm et l'engagement de Microsoft envers le matériel et les logiciels Arm.Selon certains analystes, ils pourraient rendre les PC alimentés par Arm plus attrayants et plus compétitifs que les PC alimentés par les processeurs x86 traditionnels d'Intel et AMD. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de Linux 5.19, elles vont de la prise en charge initiale des processeurs LoongArch à la poursuite des travaux sur la mise à niveau des processeurs AMD Zen 4, en passant par la poursuite de l'activation d'AMD RDNA3, la poursuite des travaux sur Intel DG2/Alchemist, la prise en charge du pilote Intel Idle pour Alder Lake et de belles améliorations des performances. Voici ci-dessous un aperçu des nouveautés de Linux 5.19 :Pour finir, il convient également de noter que Torvalds pense que la version 5.20 du noyau Linux finira par devenir la version 6.0, non pas en raison de mises à jour de fonctionnalités spécifiques, mais parce qu'il "commence à s'inquiéter d'être à nouveau confus par les grands chiffres". Les versions 3.x et 4.x du noyau sont également passées à la version majeure suivante aux alentours de leur 20e version. Cela est légèrement incohérent avec la série 4.x, qui a atteint la version 4.20, mais suit le même schéma que celui utilisé pour la série 3.x, qui s'est arrêtée à 3.19.Toutefois, rien de tout cela ne fait une réelle différence, car il n'y a aucune indication selon laquelle le prochain noyau offrira le genre de changement de fonctionnalité qui justifierait une version x.0 dans un logiciel open source ou commercial.Source : Linus Torvalds (annonce de Linux 5.19) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de Linux 5.19 ?Que pensez-vous de l'évolution de la prise en charge d'Arm par le noyau Linux ?Pensez-vous qu'à l'avenir Linux pourrait devenir plus convivial sur Arm que sur les processeurs x86 ?