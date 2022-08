DECnet est un ensemble de protocoles de mise en réseau développé par Digital Equipment Corporation (DEC) et dont la première version a été publiée en 1974. DEC a développé DECnet pour les produits de mise en réseau matériel/logiciel mettant en œuvre DIGITAL Networking Architecture (DNA), une collection de documents qui énoncent les spécifications de chaque couche de l'architecture et décrivent les protocoles fonctionnant dans ces couches. Il a été développé à l'origine pour connecter deux micro-ordinateurs PDP-11, mais il s'est finalement transformé en l'une des premières architectures de réseau pair-à-pair dans les années 1980.Il a ensuite été intégré à VMS, le système d'exploitation phare de DEC. En effet, la phase I de DECnet a été lancée en 1974 et ne supportait que les PDP-11 exécutant le système d'exploitation RSX-11, et la seule méthode de communication disponible était le point à point. En 1975, la phase II a été lancée avec un support pour 32 nœuds qui avaient des implémentations différentes les unes des autres, y compris TOPS-10, TOPS-20 et RSTS. Cette version disposait d'un Fila Access Listener pour les transferts de fichiers, d'un Data Access Protocol pour l'accès aux fichiers distants et de fonctions de gestion de réseau.Mais la communication entre les processeurs était toujours limitée à des liaisons point à point. La phase III a été lancée en 1980 et, cette fois, le support a été porté à 255 nœuds, avec des liaisons point à point et multipoints. Une fonction de routage adaptatif a été introduite et le système est désormais capable de communiquer avec d'autres types de réseaux, comme le SNA d'IBM, par le biais de passerelles. Les phases IV et IV+ ont été lancées en 1982 avec un support pour un maximum de 64 449 nœuds et incluent le support du réseau local Ethernet comme choix principal pour la liaison de données.Elles incluent le routage hiérarchique, le support des clusters VMS et les services hôtes. DECnet utilisait également une architecture à 8 couches similaire au modèle OSI à 7 couches, notamment dans les premiers niveaux inférieurs. Cela rendait DECnet conforme à la norme OSI, mais comme les normes OSI n'étaient pas encore totalement normalisées à cette époque, l'implémentation de la Phase IV était considérée comme propriétaire. L'on estime que DECnet était pratique dans les années 80 comme l'une des premières architectures de réseau pair-à-pair, mais il est depuis longtemps obsolète.Il ne serait plus guère utilisé depuis le début des années 90. Mais depuis lors, le code DECnet a continué à faire partie du noyau Linux. Mais ce code devrait bientôt être retiré du noyau Linux. « Les protocoles DECnet sont obsolètes depuis longtemps, l'implémentation du noyau Linux est orpheline depuis plus d'une décennie, et le code appartient plus à un musée d'histoire qu'au noyau principal », a déclaré Hemminger dans un message sur la liste de diffusion du noyau Linux. David Laight, développeur Linux, a également déclaré : « elle était pratiquement obsolète lorsque j'écrivais des pilotes Ethernet au début des années 1990 ».« C'est un peu surprenant que le support ait été intégré à Linux en premier lieu », a-t-il ajouté. Le dernier mainteneur du code DECnet était Christine Caulfield de Red Hat, qui a signalé le code comme orphelin en 2010. Ce changement ne devrait pas gêner grand monde : VMS est le dernier système d'exploitation, même légèrement grand public, qui utilisait DECnet, et VMS prend en charge TCP/IP depuis longtemps. Notons que, bien que leur existence soit rapidement oubliée aujourd'hui, TCP/IP n'est pas le seul protocole de réseau existant et, au milieu des années 90, il n'était même pas le protocole dominant.Le noyau Linux prenait en charge de multiples protocoles réseau, mais ils disparaissent rapidement. En 2018, Hemminger a retiré du noyau les derniers vestiges du protocole IPX de Novell, rejoignant son partenaire SPX, éliminé en 2002. La pile IPX/SPX était le moyen par lequel les serveurs Novell Netware communiquaient avec leurs machines clientes, et en 1993, elle était l'un des protocoles par défaut de Windows for Workgroups 3.11 et de Windows NT 3.1. TCP/IP n'était qu'une option. Linux supporte toujours AppleTalk, le langage réseau natif de macOS.AppleTalk a été abandonné par Mac OS X depuis la version 10.6 "Snow Leopard", il est donc voué à disparaître bientôt. Pendant longtemps, DECnet a été un protocole réseau important. DEC fournissait une pile client appelée PathWorks pour permettre aux clients DOS, Windows et Mac de se connecter aux serveurs VAX, non seulement pour les fichiers et l'impression, mais aussi pour les connexions de terminal et X.11.Pour l'instant, la proposition de la suppression de DECnet du code du noyau Linux est toujours en discussion sur la liste de diffusion. Cependant, étant donné le soutien dont il bénéficie, il y a fort à parier que ce code orphelin depuis longtemps sera bientôt supprimé de l'arbre. La suppression du code DECnet représente environ douze mille lignes de code.Source : Stephen Hemminger Quel est votre avis sur le sujet ?Quelle est votre expérience avec la pile de protocoles de mise en réseau DECnet ?Que pensez-vous de la proposition visant à supprimer DECnet du noyau Linux ?Selon vous, pourquoi DECnet a été intégré à Linux alors qu'il était déjà obsolète au moment de la sortie de la première version du noyau ?