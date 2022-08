apt install dotnet6





Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

# quickly install a bundle with both the SDK and the runtime sudo apt update && sudo apt install dotnet6 # or cherry-pick only the dependencies you need to develop or run sudo apt install dotnet-sdk- 6.0 sudo apt install dotnet-runtime- 6 .O sudo apt install aspnetcore-runtime- 6.0

des images ultra-petites (taille et surface d'attaque réduites) ;

pas de gestionnaire de paquets (évite toute une catégorie d'attaques) ;

pas de Shell (évite toute une série d'attaques) ;

non-root (évite toute une classe d'attaques).

L'inclusion de .NET 6 dans Ubuntu signifie que vous pouvez installer beaucoup plus rapidement le SDK .NET 6 en entrant simplementdans votre terminal. Canonical a également publié des paquets pour ASP.NET Core (aspnet-runtime-6.0) et le moteur d'exécution .NET (dotnet-runtime-6.0), qui peuvent être installés de la même manière. Cela devrait vous permettre d'accéder plus facilement aux outils dont vous avez besoin pour commencer à développer des applications .NET sous Linux. La société prévient que les builds Arm64 ne sont pas encore disponibles, mais les deux parties travaillent pour les publier dès que possible.« La collaboration avec Canonical nous a permis d'offrir simultanément une facilité d'utilisation et une sécurité améliorée aux développeurs .NET. Le projet bénéficie du leadership de Canonical dans l'écosystème Linux et de l'expérience approfondie de Microsoft en matière d'outils et de plateformes de développement. Le résultat est une combinaison de paquets en kit et d'images de conteneurs qui profiteront aux développeurs de la communauté comme aux grandes entreprises clientes grâce à l'open source », a déclaré Richard Lander, directeur du programme .NET chez Microsoft. L'installation et la mise à jour sur Ubuntu 22.04 LTS sont simples :En plus d'être intégrés à Ubuntu 22.04, Microsoft et Canonical ont également annoncé que les paquets .NET 6 sont désormais disponibles dans les conteneurs Ubuntu ciselés (Chiseled Ubuntu Containers). Les conteneurs ciselés sont une nouvelle approche des conteneurs qui permet de réduire au maximum la taille d'une distribution en n'installant que les chemins et les fichiers nécessaires dans chaque paquet. Autrement dit, Canonical utilise le terme "chiseling" (ciselage) pour décrire le processus de suppression de tous les fichiers et paquets autres que ceux strictement nécessaires à l'exécution des images.« Ces images "ciselées" - appelées ainsi parce que tout ce qui n'est pas nécessaire pour fournir une image Ubuntu minimale optimisée pour les conteneurs OCI [Open Container Initiative] a été supprimé - répondent aux commentaires des développeurs concernant la surface d'attaque et la taille de l'image, sans sacrifier la stabilité et la familiarité d'Ubuntu », a déclaré Canonical dans un billet de blogue mardi. La société a déclaré que le ciselage a abouti à la plus petite image OCI basée sur Ubuntu jamais publiée, se présentant sous la forme d'un paquet compressé de 6 Mo qui a été réduit de quelque 100 Mo de code.Le créateur d'Ubuntu a publié deux nouvelles images bêta OCI basées sur Ubuntu pour .NET 6. Les nouvelles images de conteneur sont censées améliorer de manière significative la posture de sécurité avec :Le partenariat vise deux objectifs : simplifier l'utilisation de .NET sur Ubuntu et raccourcir la chaîne d'approvisionnement entre Canonical et Microsoft. Le premier objectif a été atteint avec l'inclusion de .NET 6 dans Jammy. En ce qui concerne le second point, Microsoft a déclaré : « Canonical a déjà mis en place des processus sécurisés pour livrer directement des images de machines virtuelles Ubuntu sur Azure afin que les clients puissent les utiliser. Nous avons pensé que Canonical pourrait faire la même chose avec les images de base des conteneurs Ubuntu que nous utilisons pour créer des images .NET basées sur Ubuntu (ordinaires et ciselées) ».« C'est ce que nous utilisons désormais, au lieu de puiser dans Docker Hub. Nous avons désormais ce qui est effectivement une chaîne d'approvisionnement à distance zéro pour tous les actifs Canonical avec une garde/provenance connue tout au long de la chaîne », a ajouté Microsoft. Canonical a annoncé que les paquets .NET deb sont maintenant dans Ubuntu Jammy 22.04 LTS pour l'architecture x64 et seront bientôt disponibles pour l'architecture Arm64, ainsi que toutes les nouvelles versions d'Ubuntu. La société a confirmé que les images de conteneurs préconstruites sont disponibles sur Azure Container Registry et via Docker Hub.Microsoft et Canonical continuent de travailler ensemble et ont pour objectif de rendre les nouvelles versions de .NET disponibles avec les nouvelles versions d'Ubuntu. Les choses devraient donc s'améliorer si vous êtes un développeur .NET qui préfère Linux à Windows. En outre, si vous souhaitez commencer à développer avec .NET 7 , vous devrez attendre encore un peu, car Microsoft indique que les paquets ne seront pas disponibles avant la disponibilité générale de .NET 7.Sources : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du partenariat entre Microsoft et Canonical ?Que pensez-vous de la prise en charge de .NET par Ubuntu ?En quoi cela pourrait améliorer l'expérience des développeurs .NET sous Linux ?