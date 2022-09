Améliorations du bureau





Fedora Linux 37 est probablement la distribution GNU/Linux la plus attendue de l'année. Red Hat, qui parraine le projet Fedora, a annoncé mercredi que la version bêta de Fedora Linux 37 poursuit les efforts de l'équipe pour apporter aux utilisateurs les dernières et les plus grandes innovations en matière de système d'exploitation entièrement ouvert, du nouvel environnement de bureau GNOME aux nouvelles éditions répondant à des cas d'utilisation technologique spécifiques. Voici les changements importants :Fedora Linux 37 Beta comprend GNOME 43, qui ajoute un nouveau panneau de sécurité des périphériques dans les paramètres pour des informations plus granulaires sur les mises à jour et l'état du matériel et des micrologiciels. Un plus grand nombre d'applications GNOME ont également été portées vers la dernière version de GTK Toolkit, ce qui améliore les performances générales et donne un aspect plus propre et plus moderne aux applications les plus utilisées. Considérant qu'il s'agit d'une version bêta, l'expérience devrait être un peu meilleure avec la version définitive.Si vous n'êtes pas un fan de GNOME, il existe de nombreuses alternatives. Sont également disponibles des versions de KDE Plasma 5.26, MATE 1.26, Xfce 4.16, LXQt 1.10, et Cinnamon 5.4, ainsi que LXDE, le gestionnaire de fenêtres en mosaïque i3, et l'environnement éducatif Sugar du projet OLPC.La version bêta de Fedora Linux 37 introduit le support officiel pour Raspberry Pi 4 avec des graphiques accélérés. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de pilotes FOSS pour une grande partie du matériel du Pi, mais Fedora Linux 37 inclura des pilotes 3D accélérés pour OpenGL-ES et Vulkan. Si vous ne voulez pas attendre la version définitive, vous pouvez tester le fonctionnement avec Raspberry Pi avec la version bêta. En plus de cela, vous pouvez également vous attendre à des améliorations pour les séries Raspberry Pi 3 et Zero 2 W.La version bêta signale également la promotion de deux variantes populaires de Fedora en éditions officielles. Les éditions sont préconfigurées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, comme un poste de travail de développeur (Fedora Workstation), un serveur Linux (Fedora Server) ou un appareil de l'Internet des objets (IdO) (Fedora IoT). Ces versions spécifiques de Fedora sont déjà réglées pour répondre aux besoins généraux de ces utilisations ; les utilisateurs n'ont pas besoin d'ajuster largement les paramètres ou d'ajouter des composants (mais ils peuvent toujours le faire s'ils le veulent).Avec Fedora Linux 37 Beta, l'équipe ajoute Fedora CoreOS et (ré)ajoute Fedora Cloud Base à ces éditions existantes. Fedora CoreOS fournit un système d'exploitation Linux conçu pour les charges de travail conteneurisées, avec la capacité de se mettre à jour et d'évoluer automatiquement pour répondre aux demandes de ces applications. Fedora Cloud Base peut sembler similaire à l'ancienne édition Fedora Cloud, et l'équipe estime que c'est le cas. Il s'agit d'une image Fedora conçue pour créer des machines virtuelles (VM) d'usage général dans des clouds publics et privés (comme OpenStack).Parmi les autres changements notables, Fedora Linux 37 supprimera le support de l'architecture ARMv7 (ARM32/ARMhfp) et introduira une politique TEST-FEDORA39 pour suivre les dernières tendances en matière de cryptographie, mais cette fonctionnalité est prévue pour la version Fedora Linux 39. La version bêta de Fedora Linux 37 apporte d'autres améliorations techniques telles que Python 3.11, Perl 5.36 et Golang 1.19.La version définitive de Fedora Linux 37 est attendue le 25 octobre 2022, si tout se passe comme prévu. Dans le cas contraire, elle sera retardée d'une semaine jusqu'à ce que tous les bogues critiques soient corrigés. D'ici là, vous pouvez la tester sur votre ordinateur personnel ou sur une machine virtuelle en téléchargeant la version bêta de Fedora Linux 37 sur le site officiel. Vous pouvez également télécharger les versions officielles de Fedora Linux Spins avec les environnements graphiques KDE Plasma, Xfce, Cinnamon, LXQt, MATE, LXDE, SoaS, ou i3 depuis la page dédiée, ainsi que les éditions Fedora Linux Labs.Sources : Fedora Linux 37 Beta Que pensez-vous des changements introduits par Fedora Linux 37 Beta ?