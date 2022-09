Paramètres rapides





un paramètre pour le style de l'interface utilisateur est inclus dans le menu pour la première fois, pour permettre de basculer entre les styles clair et foncé. Auparavant, ce paramètre n'était accessible qu'à partir de l'application Paramètres ;

; un nouveau bouton de capture d'écran est inclus, ce qui complète la fonctionnalité de capture d'écran intégrée qui a été introduite dans GNOME 42 ;

lorsque plusieurs périphériques sonores sont présents, il est désormais possible de passer de l'un à l'autre à partir du menu, ce qui évite de devoir fouiller dans l'application Paramètres ;

; lorsque le VPN est désactivé, vous pouvez appuyer sur le bouton VPN pour vous connecter au dernier réseau utilisé.

Améliorations du gestionnaire de fichiers

libadwaita

les propriétés des fichiers et des dossiers ont reçu un nouveau design moderne, qui donne un meilleur aperçu de chaque élément. Elles comprennent également de nouvelles fonctionnalités, comme un bouton permettant d'ouvrir le dossier parent ;

l'application est désormais adaptative, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée dans des largeurs réduites et qu'elle ajuste automatiquement sa disposition lorsque ses fenêtres sont redimensionnées ;

les menus ont été réorganisés, de sorte qu'ils sont plus logiques et plus faciles à utiliser ;

les listes de résultats de recherche, de fichiers récents et de fichiers marqués d'une étoile ont une nouvelle présentation, avec une meilleure indication de l'emplacement de chaque fichier ;

la nouvelle boîte de dialogue Ouvrir avec permet de contrôler facilement quelles applications doivent être utilisées pour ouvrir différents types de fichiers ;

permet de contrôler facilement quelles applications doivent être utilisées pour ouvrir différents types de fichiers ; en vue liste, l'ouverture du menu contextuel du répertoire actuel est désormais beaucoup plus facile, grâce aux gouttières situées de chaque côté de la liste.

Mises à jour des applications principales

libadwaita

Nouveaux avertissements de sécurité

démarrage sécurisé ;

TPM ;

Intel BootGuard ;

protection IOMMU ;

Applications Web

Autres changements

le clavier virtuel affiche désormais des suggestions au fur et à mesure que vous tapez. Il affiche également les touches Ctrl, Alt et Tab lorsque vous tapez dans un terminal ;

la fonction de capture d'écran de Web est désormais plus facile à utiliser : elle se trouve désormais dans le menu contextuel de la page Web, ou est déclenchée par le raccourci clavier Shift + Ctrl + S ;

; toujours dans Web, le style des éléments d'interface des pages Web a également été mis à jour, afin de correspondre aux applications GNOME modernes ;

l'application Caractères comprend maintenant une sélection beaucoup plus large d'emoji, y compris des personnes avec des couleurs de peau, des sexes et des styles de cheveux différents, et plus de drapeaux régionaux ;

comprend maintenant une sélection beaucoup plus large d'emoji, y compris des personnes avec des couleurs de peau, des sexes et des styles de cheveux différents, et plus de drapeaux régionaux ; certaines des animations de la vue d'ensemble des activités ont été optimisées, afin d'être plus fluides ;

les "fenêtres à propos" des applications GNOME, qui affichent des détails sur chaque application, ont été réorganisées ;

dans les logiciels, les pages d'applications disposent d'un sélecteur amélioré pour la sélection de la source et du format ;

le style sombre de l'interface utilisateur utilisé par les applications GTK 4 a été amélioré, de sorte que l'apparence des barres et des listes est plus harmonieuse ;

lorsque vous vous connectez à GNOME avec une application de bureau à distance (en utilisant RDP), il est désormais possible de recevoir le son de l'hôte ;

la gamme de sons d'alerte de GNOME a été mise à jour et comprend un nouveau son d'alerte par défaut.

