La fenêtre de fusion de deux semaines qui s'est ouverte avec la publication du noyau Linux 6.0 le 2 octobre est maintenant officiellement fermée et il est temps d'avoir un avant-goût de la prochaine version majeure, le noyau Linux 6.1. Linux 6.1-rc1 est prêt pour les testeurs, les adopteurs précoces et les utilisateurs à la pointe de la technologie qui veulent avoir un aperçu de ce qui sera inclus dans la version stable, qui est attendu pour le début ou la mi-décembre 2022 (soit le 4 décembre ou le 11 décembre). Comme cela a été annoncé depuis un moment, la plus grande nouveauté de Linux 6.1 est probablement la fusion du code de l'infrastructure Rust.Cela rend possible le développement de pilotes dans un autre langage que le C. Toutefois, bien que cela semble très excitant pour les développeurs Rust, il ne s'agit que d'une mise en œuvre très basique du support pour le langage Rust qui ne peut pas être utilisé pour des cas d'utilisation réels pour le moment. Pendant la fenêtre de fusion, Linux 6.1 a ajouté de nombreuses autres fonctionnalités excitantes, notamment : MGLRU a été fusionné pour offrir un potentiel de performance significatif, en particulier pour les systèmes à mémoire limitée, et le travail sur le nouveau support graphique Intel Arc Graphics et AMD RDNA3 a été poursuivi.En outre, KMSAN (Kernel Memory Sanitizer) a ajouté. KMSAN est un détecteur dynamique d'erreurs de mémoire pour le noyau Linux. Il fournit une solution rapide et complète pour trouver les bogues d'utilisation après la libération et hors limites. Entre autres nouveautés de Linux 6.1, Linux x86_64 émettra un avertissement par défaut sur les mappages W+X et AMD Platform Management Framework a fusionné, imprimant les cœurs de CPU où les défauts de segmentation se produisent. Cette dernière fonctionnalité aurait permis de détecter tous les débordements de tampon basés surde ces dernières années, et bien plus encore.Torvalds estime que le nouveau noyau Linux 6.1 pourrait recevoir jusqu'à huit versions candidates. « Cette version ne s'annonce pas particulièrement importante : nous n'avons "que" 11 500 commits non fusionnés pendant cette fenêtre de fusion, contre 13 500 la dernière fois. Donc pas exactement minuscule, mais plus petit que les dernières versions. Au moins en nombre de commits », a déclaré Torvalds. Une autre chose importante est la série de VM LRU multi-gen. Par ailleurs, puisque ce sera la dernière version majeure du noyau Linux de l'année, elle devrait également être la prochaine série LTS (Long-Term Support).Enfin, Torvalds a profité de l'occasion pour demander aux développeurs du noyau d'être plus "proactifs" à l'avenir afin qu'il n'ait pas trop de choses à gérer à la fin de la fenêtre de fusion. « Laissez-moi juste dire qu'après avoir réglé ma machine et rattrapé la fenêtre de fusion, j'ai été quelque peu frustré par les demandes d'extraction tardives. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment assez ennuyeux de recevoir un certain nombre de demandes d'extraction dans les derniers jours de la fenêtre de fusion », explique Torvalds. Il a offert des conseils sur la façon dont les développeurs de noyaux peuvent faire les choses correctement.« Oui, la fenêtre de fusion est de deux semaines, mais c'est surtout pour me laisser le temps d'examiner les choses, pas pour "deux semaines pour mettre en place à la hâte une branche que vous enverrez à Linus le vendredi de la deuxième semaine". L'idée de "faire une nuit blanche pour rendre le papier la veille de la réunion" est quelque chose qui aurait dû disparaître après le lycée. Pas pour le développement de noyaux. La règle est que les choses qui me sont envoyées doivent être prêtes *avant* l'ouverture de la fenêtre de fusion, pas pendant la fenêtre de fusions », a déclaré dimanche Torvalds dans son message.Il a ajouté : « avec un peu de mou pour "la vie arrive", bien sûr, mais j'ai vraiment l'impression que quelques personnes traitent la fin de la fenêtre de fusion comme une date limite, manquant l'ensemble "il était censé être prêt avant la fenêtre de fusion" ». Torvalds a reconnu que ce n'est pas la première fois qu'il dit cela, mais aimerait que ce soit la dernière. Il espère que plus de développeurs pourraient le prendre à cœur cette fois.Source : Linus Torvalds Que pensez-vous des nouveautés de Linux 6.1-rc1 ?Quel est votre avis sur les plaintes de Torvalds à propos des développeurs qui font tardivement des demandes d'extraction ?