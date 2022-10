Envoyé par Linus Torvalds Envoyé par

Nous le faisons déjà (certes mal - ce n'est pas SMP safe [ndlr. c'est-à-dire qu'il s'exécutera correctement même face à un accès simultané à partir de plusieurs threads d'exécution], mais les machines SMP de classe 486 n'ont jamais été prises en charge même si elles existaient techniquement), voir



arch/x86/lib/cmpxchg8b_emu.S arch/x86/lib/atomic64_386_32.S est un code assez dégoûtant.



Mais c'est toute l'autre infrastructure pour soutenir cela qui n'est qu'un poids inutile. Faites un Grep [ndlr. une commande qui permet de rechercher un mot ou un modèle et la ou les lignes qui le contiennent seront imprimées] avec CONFIG_X86_CMPXCHG64 et X86_FEATURE_CX8 .



Nous avons déjà des tests de couverture de plus en plus mauvais pour x86-32 - et votre exemple de MIPS ne renforce vraiment pas votre argument tant que ça, parce que MIPS n'a jamais été très largement utilisé en premier lieu, et n'affecte aucun développement de ligne principale.



Les fonctionnalités étranges et la sélection du processeur n'aident vraiment pas.



Honnêtement, cela ne me dérangerait pas de mettre à niveau les exigences minimales à au moins M586TSC - laissant certains de ces premiers clones de "faux Pentium" derrière aussi. Parce que 'rdtsc' est probablement un problème encore pire que CMPXCHG8B.



En fait, je ne comprends pas du tout pourquoi les noyaux actuels fonctionnent sur un i486, puisqu'il ressemble à exit_to_user_mode_prepare -> arch_exit_to_user_mode_prepare et finit par avoir une instruction 'rdtsc' inconditionnelle.



Je suppose que vous n'avez pas activé RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET *? En d'autres termes, notre support non-Pentium est ACTIVEMENT BOGUÉ ET BRISÉ en ce moment.



Ce n'est pas une question théorique, mais plutôt un « regardez, ça n'a jamais été testé et ça ne peut pas réellement fonctionner », que personne n'a jamais remarqué parce que personne ne s'en soucie vraiment.



Il m'a fallu quelques minutes de « chasse » pour trouver ce truc et c'est juste un exemple de la rupture de notre support actuel.



Ce code RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET *compile* très bien. C'est juste qu'il ne fonctionne pas réellement.



C'est le genre de fardeau d'entretien que nous ne devrions tout simplement pas avoir - aucun développeur ne s'en soucie réellement (correctement), personne ne teste vraiment cette situation (également correctement - c'est du matériel ancien et non pertinent), mais cela signifie également que le code ne fonctionne pas au hasard.



Linus