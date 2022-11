Tareq Amin, le PDG de l'opérateur japonais Rakuten Mobile et de sa filiale Rakuten Symphony, orientée vers le cloud computing, a clairement été frustré par l'état de l'open source et il souhaite qu'une réinitialisation permette de répondre aux besoins des déploiements Open RAN ("O-RAN" ou "réseau d’accès sans fil ouvert"). C'est pourquoi Rakuten Symphony s'est associé au spécialiste des logiciels open source CIQ pour mettre à disposition et prendre en charge le système d'exploitation Rocky Linux. Selon l'opérateur, Rocky Linux sera utilisé pour gérer des charges de travail logicielles exigeantes de traitement des signaux radio.L'opérateur utilisait auparavant CentOS, une distribution dont tous les paquets ont été compilés à partir des sources de la distribution RHEL. CentOS est donc quasiment identique à RHEL et se veut 100 % compatible d'un point de vue binaire. Toutefois, CentOS est morte aujourd'hui. Rakuten Symphony se tourne désormais vers Rocky Linux, une distribution Linux open source dérivée des sources librement fournies au public par Red Hat pour RHEL. Interrogé sur sa décision, Amin a expliqué : « ce n'est pas un secret de savoir avec qui nous travaillions il y a 13 mois en matière de système d'exploitation Linux ainsi que d'environnement de virtualisation ».« Et ce n'était pas un secret, il s'agissait de Red Hat, choisi en raison de ses principes d'ouverture et de la fiabilité de ses logiciels. Ensuite, lorsque certains fournisseurs ont décidé qu'ils ne prendraient plus en charge Linux en tant que CentOS open source [une distribution Linux particulière] - ce qui signifie qu'elle a été abandonnée par une véritable communauté à source ouverte et que l'on me dit que je vais être obligé de payer un abonnement - je pense que ce n'est pas bien du tout. Je ne devrais pas être obligé de payer des frais d'abonnement. Je n'ai aucun problème à payer des [frais] de support », a continué d'expliquer le PDG.« Cependant, je ne pouvais pas accepter cette idée que je n'avais pas le choix, que je devais payer des frais d'abonnement. En matière de modèle économique, cela ne fonctionnerait jamais pour Open RAN. Je ne devrais pas être obligé de payer une licence par CPU - cela a vraiment tué mon modèle économique. Imaginez le nombre d'appareils Open RAN : si chacun d'entre eux doit payer un abonnement exagéré, j'ai perdu la partie au profit des fournisseurs traditionnels. C'est la raison principale pour laquelle j'ai voulu créer une nouvelle distribution », a-t-il ajouté. Il a déclaré qu'il était entré en contact avec l'ancienne équipe de CentOS.Amin aurait cherché à contacter le fondateur original de CentOS, Greg Kurter, qui a créé le projet Rocky Linux après que Red Hat a mis fin au développement de CentOS fin 2020. « Je l'ai appelé et je lui ai dit : "écoute, je veux te donner une chance et je suis prêt à travailler avec toi". Nous avons donc travaillé avec lui pendant 13 mois pour construire notre noyau en temps réel pour répondre à des charges de travail complexes avec une condition : il devait être open source et ses caractéristiques devaient provenir d'une large communauté », a-t-il déclaré. Et il a fallu beaucoup de temps pour amener Rocky Linux là où Rakuten Mobile en avait besoin.« Il a fallu 13 mois pour que Rocky Linux atteigne les mêmes performances que RHEL pour nous. Ce n'était pas trivial. Il y avait tellement d'ajustements à faire et nous avions pris tous ces ajustements que nous avons faits et nous les avions rendus à la communauté [Rocky Linux] », a déclaré Amin. Il a ajouté que cela prendra un an de plus, mais que Rakuten Mobile fonctionnera alors sur Rocky Linux. « Au Japon, nous avons une stratégie de 12 mois pour migrer l'ensemble de RHEL sur notre propre cloud parallèlement à ce nouveau système d'exploitation que nous voulons déployer », a-t-il déclaré. Amin estime que cela évite de perturber les clients.« Cela prend autant de temps parce que nous avons un réseau en fonctionnement et que nous devons migrer soigneusement les charges de travail dans notre propre environnement, notre propre cloud. Je ne veux pas perturber notre base de clients. Je ne veux donc pas être ultra agressif sur ce point ». Amin a également déclaré que Rakuten Symphony se basera à l'avenir sur Rocky Linux pour construire les infrastructures d'autres opérateurs. En effet, Rakuten Symphony vend des applications, des fonctions de réseau et des services d'intégration de systèmes et de support à d'autres opérateurs dans le monde.Par exemple, l'allemand 1&1 a confié la conception, le déploiement et la gestion de son réseau 5G Open RAN Rakuten greenfield à Symphony. « En Allemagne, ils [Red Hat] ne sont plus là. Nous avons la possibilité, dès le jour zéro, de construire le réseau Rocky Linux. Ce sera également le cas pour tout autre contrat majeur remporté par Rakuten Symphony », a déclaré Amin. Il a ajouté que Rakuten Symphony aura bientôt des nouvelles de certains d'entre eux, bien qu'il ne puisse pas en identifier pour le moment, car les accords n'ont pas été finalisés. Un porte-parole de Red Hat a déclaré que l'entreprise n'avait rien à ajouter pour le moment.Amin a décrit cela comme "un retour aux véritables principes de l'open source, alimenté par des communautés ouvertes". « Les communautés open source encouragent l'innovation par la collaboration. Sans elles, plusieurs technologies que nous considérons comme acquises aujourd'hui n'auraient jamais été développées, ou seraient enfermées derrière le droit des brevets. Le déploiement de Rocky Linux représente un retour aux véritables principes de l'open source, alimentés par des communautés ouvertes. Cela ressemble un peu à un appel au réveil pour la communauté open source du secteur des télécommunications », a-t-il déclaré.Toutefois, certains critiques pensent qu'Amin confond "open source" et "libre". Amin semble dire que RHEL n'est pas open source en raison des frais de support, alors qu'il se tourne vers un système d'exploitation qui n'est rien d'autre qu'un fork libre de RHEL. « Il semble être énervé que Red Hat ait arrêté la distribution libre CentOS. Et au lieu de payer pour Red Hat, il va vers Rocky Linux, un fork libre de RHEL, tout comme CentOS. C'est bien (du moins légalement), mais la distribution payante de RHEL n'est pas moins open source que Rocky Linux. En fait, cette dernière existe parce que Red Hat est open source », lit-on dans les commentaires.« Il n'a même pas opté pour quelque chose comme Debian, une distribution libre et open source. Il a opté pour le clone de la distribution qu'il critique », ajoute le commentaire. D'autres accordent néanmoins du crédit à ce que dit Amin et notent que le problème est peut-être ailleurs. « RHEL est certes open source, mais elle est structurée, évidemment pour vendre la licence de support. Vous ne pouvez pas simplement installer DRBD comme sur n'importe quelle autre distribution, vous devez obtenir le paquet de stockage, ou obtenir les paquets d'EPEL. Dans Debian, le module DRBD est juste fourni avec le noyau, il faut l'installer sur RHEL, etc. », explique un critique.« C'est ennuyeux à gérer, même si vous êtes client payant, et c'est une expérience bien pire que de simplement installer Debian », a-t-il ajouté. Selon les commentaires qui semblent abonder dans le même sens que celui d'Amin, ces problèmes étaient en grande partie résolus avec CentOS. Et donc, ils se plaignent également de l'arrêt de la pris en charge de CentOS par Red Hat. Enfin, d'autres notent que la distribution AlmaLinux est également une alternative intéressante à CentOS.Sources : Rakuten Symphony Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Rakuten de migrer vers Rocky Linux ?Que pensez-vous de l'arrêt du support de CentOS ? Cela a-t-il impacté votre organisation ?Selon vous, quelle est la meilleure alternative à CentOS vers laquelle les organisations pourraient se tourner ?