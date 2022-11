Torvalds a hésité ces dernières semaines à prolonger le cycle de développement de Linux 6.1 d'une semaine supplémentaire. En l'état actuel des choses, il penche vers la publication de Linux 6.1-rc8 la semaine prochaine avant de publier le noyau stable de Linux 6.1 la semaine suivante. Ainsi, la version stable de Linux 6.1 sera publiée le 11 décembre, à moins que la semaine prochaine ne soit extrêmement calme, ce qui conduirait Torvalds à passer directement à la version 6.1. Dimanche, Torvalds a fait quelques remarques dans le message annonçant la dernière version candidate du noyau, Linux 6.1-rc7. « Une autre semaine s'est écoulée », a-t-il déclaré.« Elle a commencé tranquillement, et j'étais presque certain que le fait que ce soit la semaine de Thanksgiving ici aux États-Unis signifiait qu'elle continuerait aussi en douceur. Mais je me suis trompé. La fin de la semaine a été marquée par le constat habituel : "les gens m'envoient leurs trucs le vendredi". Et le week-end a à peine ralenti les gens. Les statistiques de cette semaine sont donc presque identiques à celles des deux semaines précédentes. Et il n'y a pas que les statistiques, tout est très similaire. Il n'y a vraiment rien qui me préoccupe, si ce n'est que c'est un peu plus que ce qui me convient. Il aurait dû ralentir davantage depuis le temps ».« En conséquence, je suis maintenant presque sûr qu'il s'agira d'une de ces sorties du type "nous aurons une semaine de plus et je ferai une rc8". Ce qui signifie que la prochaine fenêtre de fusion se situera pendant la période des fêtes. Peu importe. C'est ce que c'est », a ajouté Torvalds dans le message. En raison de ces constats et de la charge de travail qui lui aurait été imposée pendant la semaine, Torvalds a émis un avertissement concernant la prochaine fenêtre de fusion. Il a notifié aux contributeurs qu'il va tout simplement "ignorer" les demandes d'extraction qui arrivent "en retard" et les prendre en compte lors de la prochaine fenêtre de fusion.« Cela signifie que je serai plus intransigeant que d'habitude lors de la prochaine fenêtre de fusion : la règle habituelle est que les choses qui me sont envoyées pour la fenêtre de fusion doivent être prêtes _avant_ l'ouverture de la fenêtre de fusion. Mais comme le guichet de fusion se déroule en grande partie pendant la période des vacances, je vais appliquer cette règle de manière assez stricte. Je veux voir tout le travail effectué dans les demandes de modification *avant* les festivités, et non pendant que vous buvez votre lait de poule et que vous êtes stressé par la saison », a-t-il averti. Torvalds a déclaré qu'il sera intraitable sur le sujet.« Si l'on m'envoie des demandes d'extraction en retard, je dirai simplement : "ça peut attendre". OK ? Maintenant, je soupçonne que tout le monde _autre_ veut sortir son travail avant les fêtes de fin d'année aussi, donc j'espère que nous sommes tous en accord complet et violent sur ce sujet. Cependant, j'ai pensé que je devais commencer à sensibiliser les gens à ce sujet », a-t-il ajouté. Parmi les nombreux autres correctifs de bogues apportés au noyau Linux au cours de la semaine dernière, il faut noter que Linux 6.1-rc7 permet désormais aux utilisateurs de basculer plus facilement du pilote AMD P-State vers le pilote ACPI CPUFreq.Ce n'est pas la première fois que Torvalds invite les contributeurs à être plus "proactifs" dans le développement du noyau. Le mois dernier, lors de la publication de la première version candidate de Linux 6.1 (Linux 6.1-rc1), Torvalds a lancé un appel aux développeurs afin que ces derniers "lui facilitent la vie en ajoutant du code plus tôt dans le cycle de développement". Il a invité chaque développeur à préparer le code qu'il souhaite ajouter à la nouvelle version du noyau avant l'ouverture de la fenêtre de fusion. Selon Torvalds, cette démarche lui évite d'avoir trop de choses à faire à la fin d'une fenêtre de fusion.« Laissez-moi juste dire qu'après avoir réglé ma machine et rattrapé la fenêtre de fusion, j'ai été quelque peu frustré par les demandes d'extraction tardive. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment assez ennuyeux de recevoir un certain nombre de demandes d'extraction dans les derniers jours de la fenêtre de fusion », explique Torvalds. Il a offert des conseils sur la façon dont les développeurs de noyaux peuvent faire les choses correctement. Torvalds a reconnu que ce n'est pas la première fois qu'il dit cela, mais aimerait que ce soit la dernière. Il espère que plus de développeurs pourraient le prendre à cœur cette fois.« Oui, la fenêtre de fusion est de deux semaines, mais c'est surtout pour me laisser le temps d'examiner les choses, pas pour "deux semaines pour mettre en place à la hâte une branche que vous enverrez à Linus le vendredi de la deuxième semaine". L'idée de "faire une nuit blanche pour rendre le papier la veille de la réunion" est quelque chose qui aurait dû disparaître après le lycée. Pas pour le développement de noyaux. La règle est que les choses qui me sont envoyées doivent être prêtes *avant* l'ouverture de la fenêtre de fusion, pas pendant la fenêtre de fusions », a déclaré Torvalds le mois dernier.Il a ajouté : « avec un peu de mou pour "la vie arrive", bien sûr, mais j'ai vraiment l'impression que quelques personnes traitent la fin de la fenêtre de fusion comme une date limite, manquant l'ensemble "il était censé être prêt avant la fenêtre de fusion" ». En ce qui concerne Linux 6.1, cette version est le plus susceptible d'être la version du noyau LTS (Long-Term Support) de cette année. Torvalds a invité les développeurs à la tester. « Allez tester, et pouvons-nous _s'il vous plaît_ commencer à calmer les choses ? Ne m'envoyez rien qui ne soit pas un bug clair et présent. Plus de nettoyages de dernière minute. Vous avez entendu ? ».Source : Linus Torvalds Que pensez-vous des plaintes de Torvalds au sujet des fenêtres de fusion du noyau Linux ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer le retard dans la soumission du code au niveau des développeurs ?