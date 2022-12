En effet, Comme l'a déclaré Wedson Almeida Filho, de l'équipe Android de Google, « Nous pensons que Rust est désormais prêt à rejoindre le C en tant que langage pratique pour l'implémentation du noyau. Il peut nous aider à réduire le nombre de bogues potentiels et de failles de sécurité dans le code privilégié tout en jouant agréablement avec le noyau central et en préservant ses caractéristiques de performance. »Plus précisément, comme Alex Gaynor et Geoffrey Thomas l'ont expliqué lors du Linux Security Summit 2019, près des deux tiers des failles de sécurité du noyau Linux [PDF] proviennent de problèmes de sécurité de la mémoire. Et d'où viennent-ils ? Des faiblesses inhérentes au langage C et C++. Rust, en revanche, esquive ces problèmes en utilisant des interfaces de programmation d'applications (API) bien plus sûres. Rust est tout simplement plus sûr que C.Récemment, l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA), qui est chargée de sécuriser le code et de le casser, a suggéré que l'une des meilleures choses à faire pour la sécurité d’un programme est d'utiliser Rust plutôt que C. Bien sûr, il existe d'autres langages de ce type, tels que Swift, Go ou C#, mais ils ne se prêtent pas au type de programmation de bas niveau nécessaire à un système d'exploitation.Dans la pratique, Google, par exemple, utilise désormais largement Rust dans Android. « L'objectif n'est pas de convertir le C/C++ existant en Rust, mais plutôt de transférer le développement de nouveaux codes vers des langages à mémoire sécurisée au fil du temps », indique le géant technologique.Résultat : « la quantité de nouveau code non sécurisé par la mémoire entrant dans Android a diminué, le nombre de vulnérabilités de sécurité de la mémoire a également diminué. De 2019 à 2022, il est passé de 76 % à 35 % du total des vulnérabilités d'Android. 2022 est la première année où les vulnérabilités de sécurité de la mémoire ne représentent pas une majorité des vulnérabilités d'Android », ajoute-t-il.Petite précision néanmoins : pour le moment, le Rust gagne juste une API officielle pour permettre de développer des modules séparés ou pilotes pour Linux. C’est dire que l’ouverture du noyau Linux à ce langage poursuit son bout de chemin avec la conséquence que la mise au rebut du langage C n’est pas prévue pour demain. Néanmoins, c’est un changement qui tire sa source de la disponibilité et des compétences des tiers qui participent au développement du noyau.En effet, Les principaux mainteneurs du noyau Linux sont des habitués du langage C dont l’âge commence par le chiffre 5. Certains se rapprochent même de la soixantaine. Une nouvelle génération de mainteneurs dont la tranche d’âge se situe dans la trentaine gravit les échelons et donc la difficulté de trouver des mainteneurs pour le noyau Linux risque d’aller croissant si son développement se poursuit en langage C.Source : lkml Pourquoi le langage C pourrait encore avoir de longues années devant lui ?Le C a-t-il vraiment besoin d’un remplaçant en matière de programmation système ?Le problème avec le C n’est-il pas plutôt le mauvais usage que certains développeurs en font ?Voyez-vous des firmes comme Intel faire migrer des projets comme l’UEFI vers le Rust ? Doivent-elles plutôt envisager de passer au Rust pour leurs futurs projets ?