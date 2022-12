Le système CVSS (Common Vulnerability Scoring System), norme publiée utilisée par des organisations du monde entier, permet de saisir les principales caractéristiques d'une vulnérabilité et de produire un score numérique reflétant sa gravité. Ce score numérique peut ensuite être traduit en une représentation qualitative (telle que faible, moyenne, élevée et critique) afin d'aider les organisations à évaluer et à hiérarchiser correctement leurs processus de gestion des vulnérabilités.Le CVSS se compose de trois groupes de mesures : Base, Temporel, et Environnemental. Les métriques de base produisent un score allant de 0 à 10, qui peut ensuite être modifié en notant les métriques temporelles et environnementales. Alors, un score de 10 n'est pas du tout rassurant.Lorsque le démon serveur est lancé, il démarre un thread forker (ksmbd/nom d'interface) au moment de l'initialisation et ouvre un port dédié 445 pour écouter les demandes SMB. Chaque fois que de nouveaux clients font une demande, le thread forker accepte la connexion du client et crée un nouveau thread pour un canal de communication dédié entre le client et le serveur. Cela permet de traiter en parallèle les demandes SMB (commandes) des clients et de permettre aux nouveaux clients d'établir de nouvelles connexions.Selon le type de demande SMB, chaque nouveau thread peut décider de passer les commandes à l'espace utilisateur (ksmbd.mountd), actuellement les commandes DCE/RPC sont identifiées pour être traitées par l'espace utilisateur. Pour mieux utiliser le noyau linux, il a été choisi de traiter les commandes en tant queet de les exécuter dans les handlers des threads. Cela permet de multiplexer les gestionnaires car le noyau se charge d'initier des threads de travail supplémentaires si la charge augmente et vice versa, si la charge diminue, il détruit les threads de travail supplémentaires.Ainsi, après que la connexion soit établie avec le client. Le ksmbd dédié/1..n(numéro de port) prend en charge la réception/le traitement des commandes SMB. Chaque commande reçue est traitée en parallèle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs commandes de clients qui sont traitées en parallèle. Après avoir reçu chaque commande, unséparé du noyau est préparé pour chaque commande qui est ensuite mise en file d'attente pour être traitée par les. Ainsi, chaque workitem SMB est mis en file d'attente vers les kworkers. Cela permet de bénéficier d'une gestion optimale de la répartition de la charge par le noyau et d'optimiser les performances du client en traitant les commandes du client en parallèle.ksmbd a déclenché des signaux d'alarme chez certains utilisateurs qui discutaient de sa fusion l'année dernière. SerNet, une société informatique allemande qui propose sa propre version de Samba, a déclaré dans un billet de blog que ksmbd était impressionnant, mais qu'il semblait quelque peu immature. En outre, l'équipe Samba+ de SerNet a déclaré dans un billet de blog que la valeur de l'ajout d'un serveur SMB à l'espace noyau ne valait peut-être pas le risque de « tirer le dernier morceau de performance du matériel disponible. »Développée par Samsung pour mettre en œuvre SMB3 côté serveur avec des performances optimisées et une empreinte plus petite, la vulnérabilité de ksmbd pourrait conduire à une fuite de la mémoire d'un serveur SMB par un attaquant, similaire à l'attaque Heartbleed.Heureusement, si vous n'exécutez pas le module ksmbd « expérimental » de Samsung, comme l'a décrit le chercheur en sécurité Shir Tamari sur Twitter, et que vous avez conservé Samba, vous êtes parfaitement protégé. « ksmbd est nouveau ; la plupart des utilisateurs utilisent toujours Samba et ne sont pas affectés. En gros, si vous n'exécutez pas de serveurs SMB avec ksmbd, profitez de votre week-end », a déclaré Tamari sur Twitter.Selon la Zero-Day Initiative, qui a divulgué la vulnérabilité de ksmbd, la faille use-after-free existe dans le traitement des commandes SMB2_TREE_DISCONNECT. Selon ZDI, le problème est dû au fait que ksmbd ne valide pas l'existence des objets avant d'effectuer des opérations sur ceux-ci. Linux a publié une mise à jour pour corriger cette vulnérabilité. Elle également quelques autres problèmes dans ksmbd : une lecture hors limites pour SMB2_TREE_CONNECT, qui, selon la note de correction, pourrait permettre à des demandes invalides de ne pas valider les messages, et une fuite de mémoire dans smb2_handle_negotiate entraînant une libération incorrecte de la mémoire.Source: Zero day initiative Quel est votre avis sur le sujet ?