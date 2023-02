Configuration du système

Refonte multi-moniteurs : Ceux d'entre vous qui utilisent plusieurs moniteurs devraient grandement bénéficier d'une refonte majeure de la façon dont Plasma les gère. Les dispositions seront désormais plus robustes, sans risque de perte de panneaux et de bureaux après le débranchement ou la réorganisation des moniteurs.

Utilisez des raccourcis globaux pour lancer des commandes de terminal : La page Raccourcis de l'utilitaire Configuration du système vous permet maintenant de configurer des raccourcis clavier non seulement pour les applications, mais aussi pour lancer des commandes de terminal et des scripts.

Activez le mode « Ne pas déranger » à partir de la ligne de commande : Si vous passez la plupart du temps dans le terminal et que vous êtes submergé de notifications, saisissez simplement « kde-inhibit --notifications » et Plasma basculera en mode « Ne pas déranger ».

Envoyer des fenêtres aux activités*: utilisez-vous les activités pour compartimenter votre travail privé, votre vie publique et votre temps de jeu*? Si c'est le cas, vous pouvez maintenant déplacer ou copier des fenêtres vers une, plusieurs ou toutes vos activités en cliquant avec le bouton droit sur la barre de titre et en choisissant où vous voulez qu'elles aillent.

Économisez de l'énergie d'un seul appui de touche : Lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage, appuyez sur la touche ESC pour éteindre l'écran et économiser de l'énergie.

Entrées de menu personnalisées : Si vous aimez personnaliser le lancement des applications, l'éditeur de menu de KDE vous a toujours permis de définir des variables d'environnement lors de l'ouverture de vos applications, mais il est maintenant beaucoup plus facile de le faire, car Plasma 5.27 donne à l'éditeur une zone de texte spécifique à cette fin.

Autres améliorations

Le projet KDE a annoncé la disponibilité générale de l'environnement de bureau KDE Plasma 5.27 pour les distributions GNU/Linux, une version majeure qui introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et de nombreuses améliorations.La première chose que vous remarquerez après l’installation de Plasma est l’assistant de bienvenue facile à suivre. Il peut vous aider à vous connecter à Internet, en savoir plus sur les fonctionnalités de Plasma, comment faire des réglages de paramètres, d'installer un nouveau logiciel et plus encore.En parlant de fonctionnalités, découvrez le nouveau système de mosaïque : il vous permettra de configurer des dispositions de mosaïque personnalisées et de redimensionner simultanément les fenêtres en mosaïque adjacentes. Activez-le dans Paramètres système> Comportement de l'espace de travail> Effets du bureau, puis vous pouvez faire des mosaïques de fenêtres en les faisant glisser tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour créer des dispositions de tuiles personnalisées, maintenez la touche Meta ("Windows") enfoncée, puis appuyez sur T.Veuillez noter que cette fonctionnalité est encore à ses débuts et n’est pas encore conçue pour reproduire complètement toutes les fonctionnalités d’un gestionnaire de fenêtres plus mature. Néanmoins, c'est une aubaine pour les personnes aimant avoir leurs fenêtres bien rangées et organisées !Chaque nouvelle version de Plasma apporte des améliorations visuelles qui le rendent plus attrayant. Outre le papier peint d'Andy Betts, les fenêtres sur le thème de Breeze sont désormais entourées d'un contour subtil, qui non seulement a l'air élégant, mais aide également à empêcher les fenêtres à thème sombre de se fondre les unes dans les autres. Un autre ajustement lié au thème est un bel effet de mélange plein écran lors de la modification manuelle des thèmes Plasma.Les concepteurs de KDE ont travaillé dur pour réduire le nombre de pages dans l'utilitaire Paramètres système de Plasma et déplacer des options plus petites avec d'autres paramètres. C'est le cas de la configuration de l'animation au lancement des applications, qui vit désormais sur la page Curseurs. De plus, le boutona été déplacé vers le menu hamburger pour un look plus propre.Dans le même ordre d'idées, tous les paramètres de volume globaux ont été déplacés vers la page Volume audio des paramètres système et le widget Volume audio n'a plus sa propre page de paramètres. En cliquant sur son bouton de configuration, vous accédez maintenant à la page des paramètres système.Les paramètres des périphériques tactiles tels que les écrans tactiles et les tablettes graphiques ont également été améliorés et élargis.Discover est le gestionnaire d’applications / de logiciels de Plasma. Dans Plasma 5.27, Discover propose maintenant une toute nouvelle conception de la page d’accueil avec des catégories mises à jour dynamiquement. Celle-ci affichent les applications populaires, ainsi qu’un nouvel ensemble d’applications populaires, présentant le meilleur de KDE.Discover facilite également la recherche d'éléments : s’il ne trouve aucune correspondance pour le terme recherché dans la catégorie courante, il proposera désormais une recherche dans toutes les catégories, au cas où.Et pour les personnes heureuses propriétaires de la console de jeu « Steam Deck » de Valve, Discover peut désormais réaliser des mises à jour du système depuis le bureau.KRunner est l'utilitaire de recherche et d'exécution de Plasma, conçu à l'origine pour vous permettre d'exécuter des applications ou des commandes à partir de votre bureau. Au fil des ans, KRunner a développé beaucoup plus de fonctionnalités, y compris la recherche complète sur le bureau, les conversions d'unités et de taux de change, les définitions de dictionnaire, les fonctionnalités de calculatrice et il peut même afficher des représentations graphiques de fonctions mathématiques. Appuyez simplement sur Alt + Espace et commencez à taper.Dans Plasma 5.27, KRunner peut maintenant vous montrer l’heure actuelle à d’autres emplacements ! Il suffit de saisir « heure », un espace et le nom d’un pays, d'une grande ville ou même un code de fuseau horaire (comme « UTC »).KRunner est également devenu beaucoup plus intelligent sur ses résultats en général. Au fil des ans, il y a eu des plaintes au sujet de certains résultats qui n'étaient pas le premier élément alors qu'ils auraient dû l'être. Les développeurs se sont attaqués au problème et ce problème est maintenant résolu*: les résultats les plus pertinents apparaissent désormais en premier. De plus, si KRunner ne trouve pas ce que vous cherchez sur votre propre machine, il proposera désormais une recherche sur le Web.KRunner est non seulement puissant, mais aussi facile à utiliser ! Tapez "define", un espace et un mot, puis KRunner affichera une définition du dictionnaire du mot. Cliquez sur la définition et Plasma vous informera que la définition a été copiée dans le presse-papiers, prête à être collée et utilisée ailleurs.Les composants graphiques vous fournissent des outils intégrés dans le bureau rendant l’utilisation de Plasma vraiment agréable. Ils sont toujours améliorés, avec plus de fonctionnalités pour couvrir une plus large variété de besoins.Par exemple, le composant graphique Horloge numérique peut maintenant afficher le calendrier hébreu dans la vue de calendrier. Et le composant graphique Lecteur de média est maintenant sensible au toucher. Il vous permet de modifier le volume et la position de lecture simplement en faisant glisser vers le haut et vers le bas ou vers la gauche et la droite (respectivement).Le(littéralement Sélecteur de couleur) a eu pas mal d'améliorations cette fois-ci, y compris la possibilité d'afficher jusqu'à 9 cercles de couleur de prévisualisation (contre 1 dans les versions précédentes du widget). Vous pouvez également faire glisser une image dessus pour calculer la couleur moyenne de cette image. Enfin, un clic gauche sur n'importe quelle couleur montrera qu'elle a été copiée dans le presse-papiers.Lors de la configuration d’un VPN, le composant graphique Réseaux détectera maintenant intelligemment les paquets manquants et proposera de les installer pour vous, ce qui rendra la procédure rapide et facile.Et enfin, la surveillance de votre système à l'aide de widgets est devenue plus facile. Le widget Bluetooth affiche l'état de la batterie des appareils connectés lorsque vous passez le curseur dessus*; le moniteur système (à la fois le widget et l'application) peut détecter la consommation d'énergie du moniteur pour les GPU NVIDIA*; et les info-bulles des widgets vous informent désormais qu'un clic central ou un défilement sur un widget changera quelque chose. Par exemple, un clic central sur le widget Réseaux mettra votre appareil en mode avion, et un clic central sur le widget Volume audio coupera tout le son, tandis que le faire défiler augmentera ou diminuera le volume.Migrer Plasma vers la nouvelle technologie de serveur d'affichage Wayland n'a pas été une mince affaire. Mais malgré la difficulté du travail, il porte ses fruits, car Wayland ouvre de nombreuses nouvelles façons d'interagir avec votre bureau. Le support Wayland de Plasma 5.27 est meilleur que jamais, avec de nombreuses corrections de bogues et des améliorations de fiabilité partout !En outre, les artistes seront heureux de savoir que les applications de conception comme Krita peuvent maintenant être informées de l’inclinaison du stylo et de la rotation sur les tablettes graphiques. Plasma sous Wayland prend également en charge les molettes de défilement en haute résolution pour un défilement plus fluide des affichages longs.Plasma sous Wayland a également obtenu la prise en charge du portail Raccourcis globaux. Cela permet aux applications sous Wayland d’offrir une interface utilisateur normalisée pour configurer et modifier les raccourcis globaux.Enfin, Plasma sous Wayland est maintenant plus élégant pour définir automatiquement les facteurs d’échelle appropriés à vos écrans, ce que vous n'avez plus besoin de faire.Plasma offre une facilité d’utilisation, mais aussi de la puissance brute. Voici quelques conseils et astuces que vous pouvez utiliser dans Plasma 5.27 pour augmenter votre productivité :Un nombre croissant des utilisateurs de Plasma installent des logiciels grâce à des paquets en conteneurs tels que « Flatpak ». Ces paquets n’offrent aucun accès au reste du système par défaut. Ils demanderont des autorisations lorsque nécessaire, ce qui signifie que du code malveillant est moins susceptible d’être en mesure de perturber votre ordinateur. Un nouveau module de configuration du système a été ajouté pour contrôler facilement ces paramètres pour les paquets « Flatpak ».Le composant graphique « Configuration d’affichage » apparaît maintenant par défaut, dans la boîte à miniatures. Il est inactif lorsque vous n’avez qu’un seul écran ou que vous avez une configuration de bureau multi-moniteurs. Il est actif lorsque votre ordinateur portable est connecté à un ou plusieurs écrans externes. Ceci rend ainsi plus facile et plus rapide les modifications des paramètres de ces écrans, lorsque nécessaire.Dans les coulisses , il y a une grande refonte de la gestion du mode multi-moniteurs pour rendre le travail avec les écrans beaucoup plus fiable. Il existe également de nouveaux outils de contrôle pour des réglages plus fins, lorsque l’utilisateur possède 3 écrans ou plus connectés.Pour les personnes ayant un grand écran, KWin a longtemps été en mesure de placer une fenêtre sur la gauche et une sur la droite. Maintenant, avec le raccourci « Meta » + « T », le tuilage rapide est lancé permettant de contrôler complètement où vos fenêtres seront placées. Faites glisser les fenêtres avec la touche « Maj » enfoncée et elle restera dans la disposition de la tuile.Source : note de version Avez-vous déjà utilisé cet environnement de bureau ? 